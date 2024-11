Nová reklama. Tohle má být Jaguar? Fanoušci nešli pro sprosté slovo daleko

Videoherní designér Daniel Vávra si na svém facebookovém profilu postěžoval: „Jaguár si smazal celý facebook a nechal si na něm jenom úchylnou postmoderní reklamu na nějakou módní přehlídku barevných pytlů na brambory navlečených na divných lidech s úchylnými účesy a šišatými hlavami. Reakce jejich klientů je 100% negativní. Z 3000 komentářů jsem nenašel JEDINÝ pozitivní. Tohle dole je ještě to slušnější a je to pravda. Auto, které si kupovali pracháči, právníci, doktoři, lidi co mají rádi britskou tradici, závody a silné motory, udělá reklamu pro nezaměstnané bez řidičáku, co jezdí na elektrokoloběžkách, za jejichž provoz platí kreditkou, co dostali na Vánoce od babičky.“

Magazín CarDealer zveřejnil článek s titulkem: „Halucinogenní sci-fi film: Uvnitř poněkud bizarního znovuuvedení Jaguáru.“ Píše se v něm, že na tiskovce pro dealery a novináře šéf designu automobilky řekl: „Můj tým nešňupal bílý prášek – tohle je skutečné.“

Novináři se prý cítili jako na konferenci nějakého kultu. Nové auto Jaguár výrobce údajně představí už brzy, ale prodávat ho má až v roce 2026. Stará auta se přestala vyrábět a nový Jaguár už si zájemci nekoupí, zatím se vyprodávají sklady.

Kdo bude kupovat nové Jaguáry? Generální ředitel Rawdon Glover říká, že to budou mladší, bohatší a městští lidé, kteří budou „bohatí na peníze a chudí na čas“. Jaguár sází všechno na elektromobilitu, od které ostatní automobilky v tuto chvíli ustupují.

Filip Turek



Na Vávrův příspěvek reagoval na svém veřejně přístupném facebookovém profilu europoslanec Filip Turek, který je předsedou Jaguar Clubu: „Většinou když mi volá Daniel Vavra, chce jít na pivo. Dnešní hovor začal jinou větou: Čau! Ne**áš se náhodou někde s Von der Leyen? Prosimtě tyvole co se dopr*ele kur*a stalo s Jaguarem?!“

V dalším postu Vávra uvádí: „Měl jsem Jaguár rád. Mám od nich dvě auta, celkem jsem měl tři. Bohužel naprosto zešíleli. Zrušili proaktivně benzín dřív než všechny ostatní automobilky, přestože jejich elektro auta nikdo nekupuje a teď se zdá, že oficiálně páchají sebevraždu.“

Nová reklama podle něj stávající zákazníky nepřiláká. Nelíbí se mu ani, že se Jaguár vzdal ikonického loga.

„Je to o to nepochopitelnější, že to vlastně je indická firma, od které bych něco podobného skutečně nečekal. Jaguár ukončil výrobu všech aut. V tuto chvíli už si nekoupíte v Británii od nich nový vůz. Všechny stávající modely skončily. A skončila prý i jejich přítomnost na trhu vyšší střední třídy. Teď prý budou vyrábět auta konkurující Bentley,“ uvádí Vávra.

Proměnu označil za katastrofu a podivuje se tomu, že šéf marketingu se skandálem nadšeně chlubí, jako že vyvolal debatu.

