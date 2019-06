Novinář Kamberský se pochlubil: Dokázal prý nahněvat Klause juniora tak, že létaly i urážky

Václav Klaus mladší založil spolu s kolegy nové politické hnutí. Hodlá hájit rodinu, pracující lid a normální svět.

Komentátor Lidových novin k tomu na sociální síti Facebook poznamenal, že se Klaus pohybuje ideově někde mezi hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a komunisty. Prý to Klausovi říkal i osobně a pan poslanec se kvůli tomu pořádně rozčílil.

„Programové hajlajty vypadají jako geniální průnik ano/ksčm/spd/ods, ale NIKDE není jediná zmínka o zločinných migrantech, kteří zaplavují naši zemi, znásilňují naše ženy a berou nám práci i dávky. Fascinující, protože tohle téma je jinak v tomto segmentu dominantní a eMZák na něm vyhrál volby,“ vyjádřil svůj názor Kamberský.

„Několikrát jsem VK ml. doporučoval, ať si založí vlastní projekt někde mezi KSČM a SPD, protože to, co hlásá, sedí mnohem více k Okamurovi než k ODS. Pokaždé se nahněval, případně dokonce přidával osobní urážky. Kdyby mne býval poslechl, mohl už dávno sedět v europarlamentu,“ pokračoval.

Na zrodu Klausovy strany vidí jeden pozitivní posun. Fakt, že se Klaus i se svým hendikepem v podobě nesymetrické tváře postavil do čela strany a lidem to zjevně nevadí, dokazuje prý, jak je dnešní společnost tolerantní.

Marketingový expert Jakub Horák, který napomohl sněmovnímu úspěchu Pirátů, dodal, že se Klaus popere o hlasy s Tomiem Okamurou a nakonec by se mohlo stát, že se do Sněmovny nedostane ani jeden z nich. Zdůraznil však, že Klaus není žádný „fašoun“.

„VK ml. není žádnej fašoun. Člověku je spíš stydno, když vidí tu zoufalou snahu celkem inteligentního člověka najít nějaký témata, co se na ně chytěj ti, co maj v hlavě bramboračku. Ale to je marný. Doba, kdy tihle lidi šli za idejema, už skončila. Chtěj jenom peníze. Viděj jasnou logiku: Babiš je bohatej, Babiš přidá. Na idejích pohořel už Robejšek, to byl taky takovej Babiš bez fabrik, Suverenita taky měla Klause na billboardech. Ale já to vnímám pozitivně – jen ať se s SPD o ten odpad poperou a nedostane se tam ani jeden,“ napsal doslova Horák.

