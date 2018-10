Novináři jdou dnes po povrchu a pak se diví, že jim nikdo nevěří. Hovoří Jana Lorencová, která za týden převezme státní vyznamenání

Dokud Lorencová neuslyší, že jí bylo uděleno státní vyznamenámí přímo z úst prezidenta, tak je to prý stále jen naděje. To, že ji vyznamená prezident, oznámili v pondělí na Radiožurnálu. Sama hovoří o tom, že je to pro ní nesmírná pocta. „Lehké topné oleje mě budou už asi provázet do konce života. Beru to ale jako ocenění všeho, co jsem za celá ta léta natočila a napsala,“ říká novinářka.

Kauze topných olejů se však Lorencová věnovala v devadesátých letech, přesto by našla argumenty pro to, proč vyznamenání nepřišlo dříve, ale až teď. Těch všech kauz bylo podle ní strašně moc a jedna překrývala druhou. „Docela to chápu, že to nepřišlo dřív. Doba byla nabitá událostmi,“ uvedla s tím, že tenkrát to bylo příliš živé na to, aby ji za to někdo poplácal po rameni, za což je prezidentovi nesmírně vděčná.

Pravý důvod, proč vyznamenání dostane, jsou podle Lorencové především její předchozí reportáže týkající se také kauzy OKD, ve které se angažovala i jako poslankyně za ANO. „Žádná z těch o OKD nebyla dotažena do konce. Na lehkých topných olejích celníci a policisté přiznali 100 miliard na daňových únicích,“ připomněla a dodala, že k OKD napsala scénář pro Českou televizi, který jí byl ale třikrát vrácen k přepracování. „Když jsem to udělala, dali to jiné redaktorce a ta z toho udělala paskvil,“ řekla.

Na státní vyznamenání jí prý pravděpodobně navrhli lidé, kterým její reportáže pomohly. Rozhodně si nemyslí, že by to bylo ze strany některého politika. Že ji prezident Zeman zařadil mezi bojovníky proti ekonomickým zm*dům, mu co se týče výběru slovníku nevyčítá. „Má svůj slovník, já mu ho nebudu brát. Já takový slovník nepoužívám, aspoň ne moc často,“ okomentovala jeho nedávné vulgarismy v Českém rozhlase.

Dostalo se i na její působení na sociálních sítích. Redaktorka serveru iROZHLAS připomněla, že právě tam šířila několik nepravdivých zpráv. Třeba tu o smrti bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova, který stále žije. Lorencová však něco takovéhé odmitá. „Já jsem něco takového měla na svých stránkách? To je nesmysl,“ zdůraznila.

Na to jí tedy konkrétně připomněla, že na svém Facebooku v listopadu 2015 napsala: „Nikde v našich médiích jsem nezaznamenala, že včera zemřel Gorbačov“. „Příspěvek dnes už nelze dohledat, asi jste ho smazala,“ dodala. S Facebookem je to ale podle slov Lorencové složité. „A vůbec s těmi sociálními sítěmi. Mně se tam občas objeví něco, co jsem nikdy nenapsala. Anebo mi zmizí některé věci – vymažou se,“ odpověděla s tím, že o tom opravdu neví, nebo si nevzpomíná.

Prý by to navíc nebylo poprvé, že by se jí někdo naboural na její profil, aby za ní mohl pak sdílet příspěvky i s dezinformačními zprávami. „Není zřejmě zase tak obtížné do mých stránek vložit něco, co tam chce vložit někdo jiný,“ řekla a dodala, že jednou se jí stalo, že převzala zprávu o cenách nafty, pak jí vymazala, jelikož si uvědomila, že to není pravda. „Zdálo se mi to absurdní a řekla jsem si, že to musím ověřit, že to bude nesmysl. Takže jsem to smazala, ale nejméně stokrát se mi to vrátilo zpátky,“ sdělila.

Je prý těžké být obezřetný v tom, zda se sdíli pravdivá ionformace, jelikož je toho podle Lorencové přiliš moc. „Víte, kolik toho je? Nemyslím si, že většina lidí to dělá se záměrem mě poškodit nebo dezinformovat národ. Se sociálními sítěmi je to složité,“ zopakovala.

Lorencová podle redaktorky před prezidentskými volbami na Facebooku publikovala však další dezinformační informaci o údajném rozhovoru Jiřího Drahoše a Michala Horáčka, který měl vyslechnout redaktor ostravského Rádia Čas. Dvojice se podle ní prý měla domlouvat na tom, že po volbách přepustí pravomoci prezidenta Miroslavu Kalouskovi. Na žádný takový rozhovor ale nikdy nedošlo. Aní o tom Lorencová podle svých slov nic neví. „Slyším to úplně poprvé,“ uvedla s tím, že její záměr není někoho poškozovat.

Původní zdroj ZDE

Kromě toho sdílela i zprávy přímo z dezinformačních webů. Nejde prý však o proruskou propagandu. „Vůbec ty weby nedělím na proruské nebo proizraelské. Je tam jeden web, který používám a který je izraelský,“ sdělila a doplnila, že novinařina v poslední době zůstává na povrchu věci, klouže po povrchu informací a nejde do hloubky.

„Mám takovou povahu, že jsem vždy, když jsem něco psala nebo točila, šla na kořen problému. Říkám znovu, že se mi někdy stane, že se mi vloží do mých stránek věci, které tam nemají co dělat,“ řekla na závěr a dodala, že se však v technice těchto facebookových záležitostí moc nevyzná, jelikož má už taky svá léta.

Psali jsme: Zeman se tím baví, dělá to naschvál. Překvapivá slova z média Zdeňka Bakaly Zm*d Bakala, odpálil nálož v přímém přenosu Zeman. A Bakala přestal mlčet. Právě se ozval Pane prezidente, ano! Zabít děti? Zeman opět „načůral do mraveniště“, celé Česko diskutuje „Zm*di.“ Prezident Zeman ve veřejnoprávním rozhlasu hodně přitvrdil. Patřilo to Bakalovi a dalším

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab