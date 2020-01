Novotný a Hřib si pak dělají, co chtějí? Konečná se obula do Petříčka. S Vondrou se prala o americkou základnu

V úvodu pořadu Petříček konstatoval, že bychom měli být čitelní v naší zahraniční politice vůči Číně a Tchaj-wanu. Prozradil, že prozatím nemá podrobnější informace o plánované cestě předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Kubera v této cestě nevidí problém, protože plánuje vyrazit i do Pekingu. Petříček pochybuje, že se to zdaří. Anketa Povede se Vladimiru Putinovi v příštích letech snížit obří chudobu a korupci v Rusku? Povede 84% Nepovede 16% hlasovalo: 10282 lidí

„Pan předseda můj názor zná. ... Já nevidím jako moc realistické, že by v jednu dobu proběhla návštěva Tchaj-peje a Pekingu,“ konstatoval ministr zahraničí.

Vondra hned udeřil na Petříčka. „To je projev slabosti české diplomacie, při vší úctě, pane ministře,“ pravil europoslanec s tím, že tady se kývalo našimi vztahy s Čínou z jedné polohy do druhé a stálo by za to, toto kyvadlo ustálit. Osobně prý nemá problém s tím, když společnost Home Credit v Číně poskytuje drobné půjčky, protože tím pomáhá čínské střední třídě, která se možná jednou popasuje s totalitním režimem, který dnes v Číně panuje.

Na druhé straně bychom také měli mít na paměti, že jsme otevřenou ekonomikou a na obchodech se zahraničím jsme závislí.

A pak je tu ještě jeden pohled, bezpečnostní pohled. A tady bychom si podle Vondry měli dávat pozor na společnost Huawei při budování 5G sítí.

„Já myslím, že ta debata tady je zbytečně hysterizovaná. Dělejme byznys s Tchj-wanem, ale na druhé straně se musíme chovat jako Francouzi a Němci, protože ti dělají i byznys s Čínou,“ upozornil Vondra. To však podle něj nic nemění na tom, že bychom si neměli dát pozor na čínské technologie v oblasti 5G sítí.

„Tady bych dal panu místopředsedovi za pravdu. To je možná až hysterická reakce. Naši zahraniční politiku české firmy neovlivňují, byť jsme v kontaktu s českými firmami,“ zdůraznil Petříček. Prý možná také nepomohlo, že se firma Home Credit pokoušela ovlivnit situaci v České republice a nečinila tak zcela transparentně. Pokud by se to dělo zcela průhledně, ministr zahraničí by v tom neviděl problém.

Fotogalerie: - Pro zemi, která vítězí

Než se Kateřina Konečná vyjádřila k české zahraniční politice, poděkovala záchranářům za zásah ve Vejprtech z dnešního rána.

Poté na rozdíl od Vondry udeřila na ministra zahraničí Petříčka, a to dosti nekompromisně.

„Ta nekoordinace je obrovská a já budu ukazovat prstem, Právě ministerstvo zahraničí má koordinovat zahraniční politiku. Tady se v tom nikdo nevyzná, vy jste nekoordinovali naší zahraniční politiku, vy jste nepředstavili její koncepci,“ obula se Konečná do ministra s tím, že si pak starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) nebo ostatně i komunisté dělají, co uznají sami za vhodné.

RNDr. Alexandr Vondra



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petříček horký brambor přehodil na primátora Hřiba. „V momentě, kdy primátor Hřib nemá dostatečnou podporu v koalici na to, aby mohl řešit problémy Pražanů, tak se věnuje Číně. Je to demokrat a já mu nemůžu něco nařizovat,“ upozornil.

Poté zdůraznil, že máme zájem na rozvíjení dialogu s Čínou, ale nesmíme rezignovat na své hodnoty. „Čína není úplně náš partner,“ řekl jasně Petříček.

Konečná nabídla trochu jiný pohled. Konstatovala, že Čína investuje do zajímavých projektů. Pokud projekty nemáme, pokud nelze investovat do dálnic, do staveb mostů a tak podobně, tak k nám ty čínské investice nepřijdou. Proto by prezident Miloš Zeman měl jet na dubnový ekonomický summit s Čínou.

Petříček Konečné okamžitě připomněl, že zatímco obchodní výměna s Čínou se příliš nedaří, tak s Tchaj-wanem máme ekonomické vztahy na velmi dobré úrovni.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prozradil také, že v Praze proběhne další konference o budování 5G sítí v Evropě, kde se bude rozebírat to, jak na jedné straně v maximální možné míře využívat moderních technologií, a na struně druhé si chránit naši citlivou infrastrukturu. Tady bychom se podle Petříčka měli mít na pozoru.

Nekompromisní Konečná: Jako politička a žena americkou vojenskou základnu odmítám

Alexandr Vondra na kongresu ODS prohlásil, že v Moravskoslezském kraji by mohla vzniknout základna americké armády, což by pomohlo ekonomické situaci tohoto kraje a bude znamenat přípravu na dobu, kdy díky zeleným plánům EU klese těžba uhlí natolik, že se v tomto odvětví bude propouštět. Vondra v tom navíc vidí další záruku naší bezpečnosti.

A tady se dostal do křížku s Konečnou.

Fotogalerie: - Čínský nový rok s Kuberou

„Já udělám všechno pro to, aby nebyla žádná americká základna v Moravskoslezském kraji. Pokud chcete něco udělat, tak můžete posílit to ostravské letiště, protože jste v tomto kraji v koalici s hnutím ANO. Vy jste to zařídili tak, že tam dneska létají asi dva charterové lety. Možná to byl záměr, abyste tam mohli mít vojenskou základnu. Jestli chcete začít pomáhat, tak začněte něčím jednodušším, na co máme páky. Ale nedostávejme Českou republiku do postavení, kdy bude vystavena ohrožení. Nechci, aby základna USA vznikala na území země, která má dost jiných problémů, než aby si zadělávala na další. Já vám garantuju jako politička a žena, že se spolu zase popereme, stejně jako o ten radar,“ vypálila na Vondru.

Vondra však trval na tom, že by nám americká letecká základna v Ostravě prospěla a navíc by ukázala, že naše členství v Alianci bereme vážně.

Slovní přestřelka nad Irákem a Íránem

Moravec poté přehodil výhybku k šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi, který chce poslat do Iráku dopis, v němž se chce zeptat, zda tamní vláda nevnímá české vojáky jako okupanty. Petříček na to konto poznamenal, že na komunistech je dobře vidět, jak si i české politické strany dělají v zahraniční politice, co chtějí. „My jsme v Iráku na pozvání irácké vlády,“ zdůraznil ministr s tím, že pokud by irácká vláda požádala českou vládu, pak je připraven odchod českých vojáků vyjednat.

„Pan místopředseda Filip má obecně problém komunikovat s ministerstvem zahraničí a naše vztahy nejsou ideální. Tady je vidět, že si i KSČM dělá vlastní zahraniční politiku,“ zlobil se před kamerami Petříček.

Zdůraznil, že i naše bezpečnostní složky se v Iráku starají o to, aby se k moci nevrátil Islámský stát. „A jaká je tedy představa KSČM? Že dobrovolně vyklidíme pole Islámskému státu?“ kroutil Petříček hlavou nad slovy Konečné.

Konečná na počínání Vojtěcha Filipa neviděla nic špatného. Informace o tomto kroku dostal premiér Andrej Babiš. A pokud je předseda vlády nepředal ministrovi zahraničí, není to prý problém komunistů. „Vy jste vláda, my jsme tam jen od toho, abychom vás donutili dělat levicovou politiku,“ vypálila na Petříčka Konečná.

Pokud někdo způsobil problémy na Blízkém východě, pak to nebyl Írán, Irák, ale byly to Spojené státy. Konečná konstatovala, že Spojené státy zavraždily druhého nejvyššího představitele Íránu Kásima Sulejmáního na území Iráku, což bylo podle jejího názoru v rozporu s mezinárodním právem.

„Nebylo to v rozporu s mezinárodním právem,“ oponoval okamžitě Vondra s tím, že Íránci plánovali zásahy proti americkým silám v regionu, takže bylo namístě na to reagovat.

Konečná nad Vondrovým stanoviskem jen kroutila hlavou.

Psali jsme: Rozhodovat za všechny Čechy je od Hřiba odvážné. To není jen Praha, varuje Hyťhová z SPD a říká, kolik nás to bude stát „Pubertální!“ Hřib to pěkně schytal. Martin Komárek o pražském pálení mostů s Čínou. A tvrdá slova o Soukupovi Nefotit Kubera! Sakra, proč? Oslava čínského nového roku. Zpovídali jsme Filipa i Zahradila Kancléř Mynář: Prezident Zeman by mohl ještě návštěvu Číny zvážit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.