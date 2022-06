Nový bič na ty, kdo mají zbraně. Odkud vítr vane, prozradila Liga Libe

reklama

„A to už vůbec na základě tlaku států na západ od nás, kterým prý na nás ‚nějaké věci vadí‘. Ono jim totiž bude na nás vždycky něco vadit… Když tedy ustoupíme jednou, bude tu vzápětí požadavek na úpravu našich zákonů další (a další). Zpravidla to budou úpravy takové, ze kterých spousta našich občanů mít radost rozhodně nebude,“ dodala Liga Libe.

„Je to jednoduché – tyto státy EU se stále větší kriminalitou a s nárůstem terorismu musejí najít jakéhosi viníka za hrůzný stav, co u nich panuje. A namísto nějakého smysluplného řešení stále větších problémů přímo u nich, volí cestu laciného svalování viny, že ‚za to (vlastně) mohou Češi‘ a jejich české zbraňové, ‚příliš liberální‘ zákony. Ano, ti Češi, co jsou dosud (rozhodně v oblasti legálních soukromých zbraní a sebeobranných prostředků) jakýmsi pomyslným ostrovem práv a svobody. Ta země, která je paradoxně oproti západní Evropě jedním z nejbezpečnějších míst světa vůbec...“ kritizuje Liga Libe.

Argument, že se přeci ‚musíme podřídit, když jsme v Unii‘, je podle Ligy Libe nyní už natolik přehnaný a neodůvodnitelný, že by se dal s trochou nadsázky přirovnat ke stavu, jako když jsme žili v protektorátu. „Tam a tehdy však na výběr lidé příliš neměli. Dnes, jako neobsazená, suverénní země (naštěstí) ano,“ píší zástupci Ligy Libe.

„Odůvodňovat to, že si na sebe sami budeme plést bič proto, aby to pak nebylo horší (tedy ve stylu ‚zakažme si sami preventivně trochu, aby nám toho – třeba – nezakázali pak více') je stejně jako tenkrát, uznejte, cestou do pekel. Tedy jen začátkem ukrajování jakéhosi pomyslného salámu lidských svobod a práv. Plátek po plátku, až prostě nezbude nic. Jako právě v mnohých státech po světě, nejen v EU,“ zmínila Liga Libe.

„Pokud nyní budeme servilně a dokonce iniciativně osekávat sami sebe, ničemu to nepomůže, ba naopak. Za pět let pak mohou přijít s tím, že se třeba v Paříži, Bruselu, Stockholmu či v Madridu zvyšuje počet případů, kdy se lidé pobodají noži z České republiky. Měl by to pak být opětovně důvod na úpravu našich zákonů, třeba rovnou do stavu, jaký panuje ve Velké Británii? Tak to určitě ne. Takže závěrem – LIGA LIBE touto cestou rozhodně jít nechce. Nemíníme do budoucna obětovat nějakou skupinu držitelů zbraní či sebeobranných prostředků, ‚aby se zachránili‘ (obvykle jen načas) ti ostatní. A budeme proti těmto tendencím bojovat jak na společenské, tak i na politické úrovni. Jak je uvedeno i výše na obrázku – naše vláda přeci ve svém programovém prohlášení tvrdila, že je (a bude) proti zpřísňování zákona. Tak ať nedělá opak...“ uzavřela Liga Libe s dovětkem: Nedejme se.

