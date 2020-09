Nový vývoj v kauze „otrava Navalného novičokem“: Dementně pubertální hrátky, kroutí hlavou Jan Schneider. Důkazy, které by neobstály před žádným soudem

reklama

Němečtí odborníci se shodují, že nejvýznamnější ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl otráven novičokem. Podle analytika Jana Schneidera je to ale nesmysl. Schneider má za to, že Němci si počínají podobně jako kdysi mistr a ministr nacistické propagandy Joseph Goebbels.

„Ti novodobí Goebbelsové ale tvrdí, že se tak opravdu stalo, a že na odebraných vzorcích tu shodu potvrdilo několik laboratoří. Má to jen jeden háček. Ty vzorky nebyly odebrány forenzně průkazným způsobem. Neobstály by před jakýmkoliv soudem jako důkaz ani v případě ukradené koloběžky. Někdo něco někam dopravil a prohlásil, že to jsou vzorky odebrané Navalnému. Laboratoře prohlásily, že na dodaných vzorcích zjistily stopy ‚novičoku‘. Jak to ale souvisí s Navalným, respektive zda ty vzorky vůbec souvisí s Navalným, není vůbec prokázáno. Ani inkvizice ale k odsouzení nikdy nepotřebovala uzavřený řetěz důkazů,“ napsal Schneider v textu pro server První zprávy.cz.

Konstatoval také, že Němci odmítají poslat vzorky, v nichž údajně objevili novičok, do Ruska. Podle Schneidera se možná Němci bojí, že by Rusové odhalili jejich „habaďůru“.

„Člověku se až nechce věřit, že dospělí lidé na nejvyšších politických úrovních hrají tak dementně pubertální hrátky,“ poznamenal k tomu Schneider.

Kdyby byl opravdu otráven novičokem, Navalnyj by nemohl dýchat, takže by nemohl ani řvát. A svědci potvrdili, že Navalnyj v letadle, kde se mu udělalo špatně, křičel. Do komatu upadl později.

Novičokem měl být údajně otráven také bývalý ruský agent Sergej Skripal v Británii, ale Schneider i tady nabídl svůj pohled na věc, který se značně liší od názoru, že Skripala otrávili Rusové. A možná to bylo jinak i s Navalným.

„Možné vysvětlení tomu, co se kde s jedy děje, je skutečnost, že Skripal se chtěl vrátit do Ruska, a oni údajní ruští zabijáci tvořili ve skutečnosti záchranný tým, který ale přišel pozdě. Navalnyj se také chce vrátit do Ruska. Proč, hrozí-li mu tam takové nebezpečí? Nebo to je celé jinak, a on se domnívá, že mu Putin bude muset dát perfektní ochranku, a že bude jak v čokoládě?“ zeptal se.

Osobně se domnívá, že za tezí o novičoku v případě Navalného šíří odpůrci plynovoudu Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem, který povede po dně moře. Američané hrozí uvalením sankcí na firmy, které plynovod uvedou v život. A už i z Německa zaznívá, že by vláda měla být opatrnější ve vztahu k Rusku. A tady je podle Schneidera zakopán pes.

„Jediní, komu Navalného „otrava“ vedoucí k zastavení výstavby Nord Streamu 2 nevyhovuje, jsou ti, kteří ji prý měli způsobit – Rusové. Nevyhovuje ale též části německé politické scény, která je nyní v těžké defenzívě,“ poznamenal Schneider.

Psali jsme: Stav Navalného se zlepšuje. Německé závěry o novičoku potvrdily další země Otrava Navalného a velký rozruch v Německu. Je v tom plynovod, připouští Luboš Palata Vzkaz psaný novičokem: Putin říká toto. Britský novinář má jasno Jiří Baťa: Nechceme studenou válku, tak si ji přihřejeme, říká Stoltenberg

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.