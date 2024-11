Nuda s Havlem. Jiné pojetí? „Na to ČT nemá koule,“ zaznělo

V neděli 17. listopadu si Česká republika připomene Den boje za svobodu a demokracii. V této souvislosti se Vadim Petrov zaměřil na vysílání veřejnoprávní televize o těchto zlomových událostech naší země. Vyjádřil velké zklamání, že se nevěnuje také tomu, jakou roli v roce 1989 sehráli i jiní prezidenti než Václav Havel.

„Jsem se včera díval na nějaký nový dokument o Václavu Havlovi. On a jeho fenomén je už historie. Byla to nuda. Příběh tisíckrát vyprávěný a už nezajímavý. S Václavem Klausem by to bylo totéž, ale o něm ČT dokumenty netočí,“ poznamenal Petrov.

„K 17. listopadu 1989 už bylo všechno řečeno a s návratem komunistů a s deziluzí, jak převrat udělal z občanů ČR levnou pracovní sílu Západu, bych v televizi moc tu slávu nepřeháněl, jen si lidi vzpomenou na závěr Orwelovy Farmy zvířat, jak se jim opět vybavila tvář pana Jonese,“ pokračoval.

Zajímavá by naopak podle něj byla připomínka, že současný prezident Petr Pavel v tomto období bránil, aby v naší zemi vládla demokracie. „Bylo by hezké udělat dokument o tom, co 17. listopadu 1989 dělal náš první prezident, ale i ten poslední. Dvě různá pojetí jedné události. Taková symbolika, jak jsme opsali kruh,“ poznamenal mediální expert.

Tomu by se podle Petrova dalo říkat dramaturgicky vyvážené i objektivní vysílání. „Ale na to ČT nemá koule,“ povzdechl si.

Lidé v diskusi naopak na Pavlovu komunistickou minulost nezapomínají. „Poslední prezident, tedy soudruh Pavel, seděl na štábu a čekal, zda z Moskvy přijde pokyn střílet, nebo mlátit…V té době kariérní komunista a ambiciózní straník nevěděl, co se bude dít. Přece jen být pod přísahou Moskvě, navíc našlápnuto na pozici špiona, to jeden nevěděl, jak se zachovat. Prověrky zvládnul, rok 1968 kádrově vysvětlil, i když nemusel, ale tehdejší doba… šel by do čehokoliv. Hlavně kariéra a výhled na budoucího ministra obrany ČSSR, po vzoru Ludvíka Svobody!“ shrnul Daniel Soliver.

V Praze a dalších městech se 17. listopadu budou tradičně konat pietní akce, happeningy, demonstrace a koncerty. Centrem dění je Národní třída, kam lidé přicházejí položit svíčky a květiny. Patří k nim i čelní představitelé státu.

Minulý rok zde uctil památku 17. listopadu na Národní třídě také poprvé ve své prezidentské funkci Petr Pavel. Zdůraznil, že Česko udělalo za posledních třicet let obrovský skok kupředu. „Demokracii je stále třeba chránit,“ řekl České televizi.

Dodal, že demokracie tu není jednou provždy, proto je potřeba pro svobodu a život v bezpečné zemi něco dělat a je potřeba si spolu se 17. listopadem připomínat i lidi, kteří revoluci umožnili, kteří měli odvahu říct, že chtějí změnu. „Kdokoli by se ale domníval, že vítězství demokracie je jednou provždy, mýlí se,“ prohlásil prezident Pavel.

