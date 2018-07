Nyní jsme strana podporující vládu, tak můžeme do té problematiky více mluvit. Pavel Kováčik v ČT hovořil o suchu a vodě

Nejen letos, ale již dlouhá léta jsou v zemědělském výboru nervózní z toho, jak velká sucha Česku hrozí. „Mým tématem je proto zadržování vody v krajině a já čím dál více cítím, že toto téma musí být opravdu prvotní,“ zdůraznil Kováčik s tím, že dnes se byl podívat i na zemědělském hřebení Vysočiny u bramborářů, a když i tam je znatelně vidět, jak velké sucho nyní panuje, tak je to skutečně vážné.

„Že srážek ubývá, to je již letitý problém, a bezpostředně popovodňové sliby o lepším zadržení vody v krajině na horních tocích, tak aby neškodily na těch dolních, leckde zůstaly pouze na papíře a v rovině slibů,“ povzdechl si Kováčik. „Přitom zadržování vody v horních a středních tocích a zvyšování retenční, čili zadržovací schopnosti rybníků tím, že třeba vybagrujeme bahno, které je tam za ta léta usazeno, je velmi významným prvkem nejen ochrany proti povodním, ale i pro to, aby se ta voda v krajině zadržela,“ vysvětloval Kováčik. Velký problém spatřuje v tom, že když už přijdou srážky, tak jsou velmi prudké, načež lokální povodně jsou tak čím dále častější, ale sucho stejně zůstává, jelikož voda z České republiky stejně odteče.

Problémy se suchem nejsou podle Kováčika bezprostředně vázány na to, jestli se hospodaří na třech, třiceti nebo třech stech hektarech, ani na tom, jestli jsou lány takové nebo makové. „Jde hlavně o to, jak o ty hektary pečuje zemědělec, který na nich hospodaří,“ řekl a poukázal na nutnost dodržovat agrotechnická pravidla, která jsou po staletí stejná a přesně říkají, co dělat, aby se vlhkost udržela.

„Voláme po tom, aby se tato pravidla stále realizovala. Například jednou z důležitých věcí je, aby zemědělci doplňovali obsah humusu tím, že mají řádně vedenou živočišnou výrobu,“ zdůrazni Kováčik a zmínil, že zejména skot je vyznamným udržovatelem půdní úrodnosti. „To by mělo stále platit. Apelujeme na to a zoufale voláme po tom, aby se to v Česku skutečně realizovalo. Zemědělství není jenom o stále opakované soběstačnosti ve výrobě kvalitních českých potravin, ale o tom, vracet půdě to, co se jí odejme, aby měla schopnost zadržovat vodu,“ dodal.

Že Česko patří k zemím, které mají jedny z největších lánů v celé Evropě, podle Kováčika chyba není. „Spojené státy mají daleko větší lány. Měli bychom to odpolitizovat. Zěmědělství není jenom o tom, že si budu dělat na malé zahrádce. Chyba nebyla,“ uvedl s tím, že když vezme ekonomiku a efektivnost, tak obdělávání většího pole je bezesporu levnější.

„Na druhé straně jsou, i když pomalu, prováděny určité pozemkové úpravy, které mají za účel napravit nejen zcelení, ale srovnat cesty a srovnat pozemkové vlastnictví a zefektivnit hospodaření v krajině,“ řekl Kováčik, podle něž je to vše pak především otázkou peněz, zda půjde o miliony, či o milardy.

Nyní má KSČM, jakožto strana podporující vládu, možnost do této problematiky více mluvit. Priorita tak podle Kováčika je soběstačnost ve výrobě potravin mírného pásma a zadržování vody v krajině. „Především se také vrátíme k obnovování děl, která existují, k odbahňování rybníků, k výstavbě malých vodních nadrží, což nestojí téměř nic,“ uzavřel s tím, že podstatné bude i namotivovat podnikatele a zemědělce k tomu, aby si vytvořili či obnovili hráz.

