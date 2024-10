O 47 % padly nákupy tepelných čerpadel. Bez dotací jsou v háji

Nadšení občanů Evropské unie pro tepelná čerpadla ochladlo. Za prvních šest měsíců roku 2024 byly celkové nákupy 765 tisíc, což je o 47 % méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, kdy dosáhly jednoho milionu a 440 tisíc, píší The Financial Times. Jak informuje deník, příčinou je také nedostatek státních dotací na nákup a instalaci. Chybí také proškolený personál.

V Bruselu na vývoj trhu s tepelnými čerpadly hledí s velkými obavami. V roce 2022 byl totiž bruselskými byrokraty stanoven cíl dosáhnout do roku 2027 alespoň deseti milionů nových instalací tepelných čerpadel.

Hrozí, že se cesta evropského Green Dealu zkomplikuje: pokles cen plynu a zánik různých pobídek, které mají občany přesvědčit, aby přešli z tradičního vytápění plynovými kotli na méně znečišťující alternativy, způsobily citelný kolaps prodeje tepelných čerpadel a narušilo to plány bruselské pětiletky, která probíhá od roku 2022 a má vrcholit v roce 2027.

Financial Times na vzorku třinácti zemí ukazují špatný průběh pětiletky. Za prvních šest měsíců roku 2023 se ve zkoumaných zemích prodalo jeden milion a 440 tisíc tepelných čerpadel. Ve stejném období roku 2024 a ve stejných zemích pak došlo jen k prodejům 765 tisíc čerpadel. A to je pokles o 47 %. Anketa Je dobře, že Hlavní město Praha finančně podporuje Prague Pride? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5438 lidí

Plány Evropské unie nevznikly v roce 2022 náhodou. Byla to jedna z reakcí na počátek války na Ukrajině a rychlé odpojení zemí EU od ruského plynu. První dva roky se prodeje, podpořené i štědrými státními dotacemi, razantně zvyšovaly. Ovšem letošní výsledky, kdy mnohé státy Unie začaly slevovat ze své štědrosti stran dotací, jsou pro Brusel špatnou zprávou. Pokud se do roku 2027 nenaplní normy prodejů ve výši celkových deset milionů prodaných a instalovaných tepelných čerpadel, bude ohrožen samotný princip Green Dealu.

Luke Sussams, analytik společnosti Jeffries, citovaný Financial Times, zdůraznil, že „obtíže sektoru tepelných čerpadel v Evropě ukazují na výzvy, kterým Evropa čelí v souvislosti s přechodem na šetrnější energii“. Podle Sussamse by do konce roku 2024 měly prodeje dosáhnout pouze 1,5 milionu, čímž se vrátí na úroveň roku 2019, a tím se zablokuje růstový trend posledních let. Mezi lety 2020 a 2023 stoupl zisk z prodeje tepelných čerpadel o 75 % a dosáhl na 23 miliard eur. Ovšem v letošním roce státy Unie omezily dotační politiku a začaly jednat v Bruselu o zmírnění pravidel Green Dealu, která jsou obzvláště pro průmysl velmi přísná. První s výzvou na revizi greendealovských cílů přišla Itálie, která chce příští rok v Bruselu zaplnit diskusí o přílišné přísnosti pravidel. K Itálii se nesměle připojuje i Německo, informuje Financial Times.

Ekonomický deník Handelsblatt informoval, že přední německý výrobce tepelných čerpadel Stiebel Eltron je pod velkým ekonomickým tlakem. „První polovina roku byla katastrofální,“ řekl Handelsblatt zasvěcený pracovník z oboru. Další osoba obeznámená se situací uvedla, že existují celopodnikové cíle úspor prakticky pro všechna oddělení, která potřebují dosáhnout významných výsledků,“ informuje Handelsblatt.

