O Babišovi bez Babiše. V ČT se dohadovali šéfové stran. Okamura cupoval dotace z EU

S tím, že situace bude pro vládu jednodušší, souhlasil i místopředseda sociálních demokratů Michal Šmarda, vládu to prý „traumatizovalo“. Šmarda se na celou kauzu měl dívat „lidsky“: „Andrej Babiš, jeho manželka a jeho dvě, sice dospělé, ale přesto jeho dvě děti, švagr a další lidé byli v situaci, kdy jim hrozilo deset let vězení a já upřímně řečeno, přesto že Andrej Babiš se ke mně nechoval úplně hezky, tak to je věc, kterou bych mu rozhodně nepřál.“ Dodal však, že by byl nerad, aby to vyznělo, jako že Babiš udělal dobrou věc. Peníze, které Babiš použil, prý byly určeny zejména pro lidi, kteří chtějí začít s podnikáním a to především ve strukturálně postižených regionech, a ne proto, aby si „miliardáři, kteří se nudí, kupovali hračky dětem, nebo si stavěli kongresová centra u Prahy“. Levice by se podle Šmardy měla poučit a požadovat, aby dotace šly skutečně znevýhodněným lidem, kteří je potřebují.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek podotýká, že sice výsledek respektují, připomínají však, že celá věc není u konce, protože se může lišit verdikt, jenž může učinit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Poukázal i na to, že to, že byly porušeny podmínky, tvrdil i OLAF. Farma Čapí hnízdo dle něj bylo úzce spjata s Agrofertem v mnoha oblastech.

Vyjádřil se i místopředseda ODS Martin Kupka. Ten poukázal, že si mnohokrát během kauzy premiér protiřečil, když tvrdil, že s tím „nemá nic společného“ a nyní, že to je jeho „nejlepší projekt“. Zopakoval taktéž, jak se měnily stavy, kdy nejprve Čapí hnízdo bylo součástí holdingu, pak jeho součástí nebylo a nyní jeho součástí opět je.

„My jsme nechtěli opakovat stejný model, jako pan premiér, že v České republice je možné objednat si trestní stíhání, my opravdu chceme vůči právnímu státu a vůči České republice vystupovat rozumně a tak nebudeme zpochybňovat rozhodnutí, které je teď na stole, počkáme si na to zdůvodnění, i třeba na to, jak rozhodne nejvyšší státní zástupce, ale ta kauza má také politickou rovinu a rovinu, kterou vnímá veřejnost a která nemá jenom trestně-právní kontury,“ řekl Kupka. Důležitá zpráva tak dle něho je i Babišova nestálost, která prý vypovídá, zdali je možné premiérovi vůbec důvěřovat.

Páteční rozhodnutí podle Kupky může přinést i nebezpečný precedens v podobě, že udá velkým podnikům jakýsi návod, jak je možné dostat se k dotacím pro malé a střední firmy. Včerejší den tomu, aby se proti takovýmto praktikám bojovalo, jak by chtěl i Šmarda, dle tvrzení Kupky „tomu nepomohl“.

Foto: Repro ČT24, Události Komentáře 13. 9. 2019

Pak slovo dostal opět Šmarda. „Ta kauza mi celá přijde zvláštní, ale já bych chtěl říct něco jiného, všichni, jakožto politici bychom měli přestat teď říkat, co nám přijde zvláštní, měli bychom ustat s tím tlakem na paní Bradáčovou, následně na Pavla Zemana, jako nejvyššího státního zástupce. Tady od samého začátku jednou pan Faltýnek vykládá o vyšetřujícím policistovi, že je mafián a že ho dostane do tepláků, teď zase i z opozice zaznívá, jak když rozhodnou státní zástupci, tak to bude správně, co by měli vzít v úvahu, co by neměli vzít v úvahu. Já prosím Vás si myslím, že by mělo tohle skončit, v uvozovkách, měli bychom si všichni dávat pozor na pusu, řeknu padni komu padni, panem Babišem počínaje, panem Michálkem konče, omlouvám se oběma, že jsem si je vybral z té plejády, nemyslím to osobně, ale tyhle všichni lidi by měli teď ustat s tím tlakem na státní zástupce,“ říká. Neměli bychom prý propásnout „příležitost mlčet a počkat jaké to definitivní rozhodnutí bude“. Každá další věta k případu prý může znedůvěryhodnit právní stát.

Šmarda dále vyzval, aby se řešilo spíše to, kam peníze proudí. Místo toho, aby šly peníze miliardářům, prý mohly vzniknout jiné věci. „Místo jednoho Čapího hnízda mohlo vzniknout deset pekařství nebo deset minipivovarů nebo třeba truhlářství nebo třeba farem, tam kde je to potřeba,“ podotkl. Dle něho by tomu měli zabránit, aby chudí lidé neviděli to, že se skládají na to, aby si bohatí stavěli sídla.

Šmardova slova o dotacích pro chudé následně Vondráček zpochybnil, označil to za „demagogii s úsměvem“. Šmarda na to reagoval, že tady nejde o Babiše, ale o to, aby byly peníze používány tam, kde jsou potřeba. Diskuzi o trestním stíhání označil za zbytečnou, jelikož se tím zabývají státní zástupci.

Dle Michálka je rozhodování u premiéra „trochu odchylné“, nežli tomu je u jiných skutkových případů. Mluvil i o tom, že je potřeba prošetřit i reklamu na Čapím hnízdě, ve které mělo protéct tolik peněz, že by to „stačilo na kampaň všech politický stran dohromady“. Kupka to taktéž vidí jako předmětné, řekl, že na fakturaci 272 milionů za reklamu na Čapím hnízdě nás upozornili i němečtí kolegové z finanční správy.

Podle Vondráčka je nyní firma Agrofert ve svěřenském fondu a s premiérem Babišem nemá nic společného. Řekl, že kauzy „půjdou do nekonečna, dokud bude Babiš v politice“. Kupka reagoval, že to je důležitá informace pro veřejnost, jak mají podniky fungovat, není prý důležité, zdali s tím je spojen premiér Babiš či nikoli.

O tématu přišel hovořit i místopředseda KSČM Stanislav Grospič. To, že dojde k přehodnocení případu, se dle něj stává. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný poukázal, že premiér „promarnil šanci mlčet“ a jeho výroky a to, co provázelo kauzu, vedlo k tomu, že to rozdělilo společnost. Zopakoval, že protestoval proti výrokům Andreje Babiše, že si u nás „leze objednat trestní stíhání“ a stejně tak by dnes protestoval proti výrokům, že si lze objednat i jeho ukončení.

Předseda STAN Vít Rakušan se pak jal jmenovat, že to konec rozhodně není, jelikož se stále řeší možný střet zájmů Babiše či auditní zpráva. Kauza Čapí hnízdo je prý jen jednou kapitolou z problémů premiéra Babiše. Upozornil též, že Babiš v televizním vysílání prohlásil, že bude české justici věřit, jen pokud bude jeho trestní stíhání zastaveno. To Rakušan označil za nátlak.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ukončení trestního stíhání uvítal, prý vždy v SPD „byli konstruktivní a chtějí společnost spojovat“. A pak se začal tázat, proč vůbec Evropská unie vypisuje dotace pro střední a malé firmy, když se k nim mohou dostat i ty velké. „Svědčí to o tom neskutečném bordelu, který má Evropská unie a o té škodlivosti dotací a o tom systému, protože tady sami vidíte, jaký to je galimatyáš, ale státní zastupitelství nám řeklo, že je to v pořádku, že to není protizákonné, já to respektuji, pro mě to bylo trošku překvapení, ale já jsem rád, že se to vyjasnilo,“ uvedl. A dodal, že Brusel nemá jeho důvěru.

K ČSSD ve vládě rovněž podotkl, že Babišovi to vyhovuje, neboť jsou sociální demokraté „servilní“ a „stačí jim být u korýtek“. Právě proto prý SPD nechce Babiš ve své vládě.

Slovo dostal i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Je to nestandardní rozhodnutí a já jsem čekal, že se dneska dozvíme základní důvody, proč takto státní zastupitelství rozhodlo, protože já respektuji, že se může změnit názor dozorujícího státního zástupce, i když, říkám, je to v jednom až dvou procentech případů, ale protože to je procesně nestandardní a je to kauza premiéra, který nebyl ochoten po dobu trestního stíhání se vzdát funkce premiéra, a státní zástupci pod něj spadají, tak bych čekal, že se dozvíme více než jen ten papír, co vyšel na některých serverech, kde v zásadě pan státní zástupce Erazím celé kauze, která je mimořádně složitá, která se vyšetřuje několik let, věnuje dva odstavce.“ To prý není vysvětlení, aby uklidnilo veřejnost. Babišovo jednání dle něj bylo účelové. Uvedl, že doufá, že celou věc znovu prošetří Pavel Zeman a následně ji dostatečně zdůvodní.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

autor: rak