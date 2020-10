O čem jednali Prymula s Faltýnkem na Vyšehradě? Každý z účastníků to popisuje jinak

Noční schůzka ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) a předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka za spoluúčasti ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Jiřího Havrlanta se ve výpovědích jednotlivých aktérů značně liší. Zatímco některé výpovědi zúčastněných hovoří o setkání v restauračním salónku, jiné hovoří o prostorách vyšehradské kapituly. Ta to odmítá. „Mohl projít restaurací, abych tak řekl názorně, do sklepa, do špajzu, co já vím,“ odmítá tvrzení probošt kapituly Aleš Opatrný. Kromě místa se liší i čas a důvod.

reklama

Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 16766 lidí



Šéf poslanců ANO pak zodpovědnost za setkání vzal na sebe. „Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali,“ přiznal.



Tématem setkání dle něj byla aktuální situace, současně mj. chtěl po Prymulovi prý vysvětlit otázku „zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna“.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevynechal ani místo, které by odpovídalo fotografiím novinářů Blesku; ti oba aktéry přichytili před restaurací Rio’s. „Potkali jsme se ve středu večer v uzavřené restauraci, v salonku, kde jsme tyto věci prodiskutovali u kafe, a to je všechno,“ řekl.



Později doplnil, že hlavním tématem byla chystaná mimořádné schůze Sněmovny ohledně zdravotnické mise.



Ministr Prymula se hájil při rozhovoru s týdeníkem Respekt tím, že nevěděl, kam jde. „Dostal jsem jen adresu, sedli jsme si do salonku, nevěděl jsem, že je to restaurace,“ padlo od něj.

Druhý den po setkání už Prymula na roušku myslel:

Zde je odpověď na otázku, zda je možné jít s kamarádem na procházku. pic.twitter.com/xGGW7Vs2Nj — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 22, 2020

„Myslím, že jsem toho zas tolik neprovedl,“ pokračoval v obhajobě ministr, kterého deník Blesk vyfotil, jak opouští jednání v restauraci bez roušky a rovněž bez roušky nasedá do služebního vozu.



Roušku si prý vzal v autě. Není však jasné, kdy se k tomu uchýlil, fotografie v Blesku jej totiž ukazovaly v autě v přítomnosti jeho řidiče ještě bez roušky



Zatímco Faltýnek uznal pochybení a přiznal, že s majitelem restaurace hovořil bez roušky, čímž porušil vládní opatření a nabídl vyvození odpovědnosti v rámci správního řízení, po čemž i složil funkci prvního místopředsedy hnutí ANO – Prymula vyvození odpovědnosti zcela odmítl.

Fotogalerie: - Okýnka plukovníka Prymuly

„Na základě obrázků, které se dnes objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. Já s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,“ zaznělo od něj v projevu po odmítnutí rezignace.



Sám popisuje setkání takto: „Tady, na ministerstvu zdravotnictví, jsem byl zhruba do půl desáté, obdržel jsem pozvání pana předsedy Faltýnka, abych se zúčastnil schůzky a na tuto schůzku jsem odjel. Odjel jsem ve voze, ve kterém jsem měl roušku a na Vyšehradě jsem z vozu vystoupil opět v roušce, a šel jsem přes to dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly.“



Prymula tak v projevu popřel jak výpověď Faltýnka, tak i svůj předchozí výrok pro Respekt. Dle ministra se ale „nejedná o restauraci“.

„Když toto jednání skončilo, tak jsem se vracel prostorem, který je venku, to znamená, byl jsem tam sám, šel jsem bez roušky, přišel jsem k automobilu, sedl jsem si do něj a vzal jsem si roušku. Takto to bylo,“ tvrdí, i přes fotografie, které jej usvědčují o opaku.



„Co se týká jednotlivých opatření, tak opatření o omezení shromažďování platilo až od šesti od rána. Já jsem opouštěl tento prostor ve 23:30. Opatření, které se týká roušek, v tu chvíli platilo, v zevním prostoru ale můžete jít bez roušky, pokud nejste s nikým, kdo by byl blíže než na dva metry. Jediné, co je technicky v řádu sekund, že se tam vyskytoval můj pracovník, který byl v automobilu a šel mi otevřít dveře. Roušku jsem si nasadil v automobilu bezprostředně po usednutí,“ pokračoval. Schůzka však podle novinářů začala ve středu ve 23:26 a končila až padesát minut po půlnoci.



Sám pak za hlavní téma označuje zejména jednání Sněmovny: „Co se týká vlastního obsahu té schůzky, tak jsme jednali opravdu narychlo, protože od rána už bylo omezené shromažďování a omezené vycházení zejména. To znamená, že jsme řešili akutní věci tak, jak bylo nutné. Ty hlavní se týkaly Sněmovny, opatření, která tam vyhlašujeme v nějakém kontextu, byla tam řešena otázka komunikace, a co se týká diskusí s panem ředitelem Havrlantem, pan předseda Faltýnek zprostředkoval setkání mezi hejtmanem Vondrákem a mezi jednotlivými řediteli severomoravských nemocnic a řešila se problematika testů, to znamená plošného testování v moravskoslezském regionu.“ Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

„Nic jsem neporušil a z tohoto důvodu já sám rezignovat nehodlám. Samozřejmě je možností pana premiéra, abych byl odvolán,“ zakončil projev.



Posledním zúčastněným, jenž se k věci vyjádřil, je ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Ten sice schůzku přiznal, ale tvrdí, že proběhla v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru vyšehradské kapituly.



„Jednání se týkalo pilotního projektu na plošné testování tří antigenních systémů v korelaci s PCR testy, kdy FN Ostrava, Nemocnice Karviná-Ráj a Zdravotní ústav Ostrava byly vybrány jako praktický realizátor tohoto projektu. Je to srovnávací studie na dobrovolnících, kteří přicházejí na odběr z důvodu podezření na koronavirus,“ píše v prohlášení Havrlant.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Vyjádření o prostorách vyšehradské kapituly, které vzešlo od Havrlanta a v odpoledních hodinách od Prymuly, odmítá probošt kapituly Aleš Opatrný.



Opatrný potvrdil, že schůzka musela být uskutečněna v budově, kde je restaurace Rio’s. Majitelem objektu je Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, která ho pronajímá společnosti MIDI, s. r. o., jež restauraci provozuje. Do kapituly z objektu však neexistuje žádný průchod, na nějž se Prymula odvolává.



„To se nedá projít do nějakého dalšího bytu, tam žádný další byt není,“ odmítl pro Novinky.cz Opatrný. „Mohl projít restaurací, abych tak řekl názorně, do sklepa, do špajzu, co já vím,“ řekl k ministrovi, který má za to, že „šel přes dané restaurační zařízení do soukromých prostor vyšehradské kapituly“.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že by se nějakou cestou přítomní do prostor kapituly dostali, označil za nemožné. „Ani bych takovou noční návštěvu nečekal,“ připojil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) pobyt svého ministra a prvního místopředsedy v restauraci odsoudil. Prymulu navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi na odvolání z postu ministra a označil jeho chování za neomluvitelné. Hlavě státu už předložil jméno možného Prymulova nástupce, se kterým se Zeman sejde v úterý. Babiš doufá v to, že ve čtvrtek bude moci uvést nového ministra zdravotnictví do úřadu.

Psali jsme: Podpora Prymulovi od Jiřiny Šiklové: Snaha oddělat schopného člověka, a ještě z Blesku Svět v úžasu zírá na Prymulu s Faltýnkem: Stále zoufalejší boj Hamáček varuje: ČSSD může odejít z vlády Babiš čelil novinářům i pokřikujícímu občanovi. Prezidentovi přivezl životopis kandidáta

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.