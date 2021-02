O krizi v Chebu napsal německý deník. Starostovi nato přišel dopis ze zahraničí

reklama

„Právě v nejhorších dobách se objevují ty nejkrásnější projevy lidství a solidarity. Upozorňuji, že Cheb a saský Tharandt historicky nic nespojuje a s panem starostou Ziesemerem jsme se nikdy nepotkali. O to je jeho dopis úžasnější...“ připsal starosta Jalovec komentář k Ziesemerovu dopisu, který sdílí na svém twitteru.

V něm starosta saského města píše, že o kritické situaci v Chebu se dočetl v saském deníku Sächsische Zeitung. „Článek na nás hluboce zapůsobil a nesmírně nás zde všechny zasáhl.“

Jalovcovi a zaměstnancům nemocnice popřál mnoho sil do dalších těžkých dnů. „Jménem všech občanů města Tharandt, jakož i jménem tharandtské Městské rady chci vám, milý kolego Jalovče, zaměstnancům vaší městské správy, všem lidem v partnerském městě Chebu a zejména lékařům a zdravotnickému personálu popřát sílu a vytrvalost,“ pokračuje Ziesemer ve svém psaní.

„V našich myšlenkách jsme s vámi a doufáme, že toto nesmírné utrpení co nejrychleji pomine,“ doplnil.

Zároveň připomněl, že saský premiér nad situací v Česku vyjádřil rovněž lítost a nabídl tuzemské vládě pomoc. „Saský ministerský předseda Michael Kretschmer nabídl vaši zemi pomoc. Jsem mu za to vděčný. Lidé v Sasku jsou po vašem boku,“ zněla slova podpory starosty saského města, jenž závěrem popřál všem mnoho zdraví a brzké překonání koronavirové krize.

Zatímco u západních sousedů sklízí Jalovec obdiv, od člena české vlády se dočkal především velké kritiky.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek v Senátu hájil tzv. pandemický zákon, který po dohadech nakonec s malými úpravami horní komorou prošel. Po jeho výstupu některým senátorům zůstala hořká pachuť v ústech poté, co se Blatný opřel do starosty Chebu. Senátor Miroslav Plevný po šéfovi resortu zdravotnictví dokonce v otevřeném dopise žádá omluvu.

Ministr se na půdě horní komory Parlamentu věnoval i otázce převozu českých pacientů do Německa, kolem které je podle jeho slov mnoho nepravdivých informací, jež se bohužel šíří jako lavina. Upozornil, že pravidelně komunikuje s německým ministrem zdravotnictví, kdy v současné době nám nabízí Sasko devět lůžek a zhruba deset případně v Bavorsku.

„Žádné z těchto lůžek není v žádné z příhraničních nemocnic, prosím, takže jen abychom si nalili čistého vína. Takže místo toho, aby se pacient zavezl do Prahy, tak se zaveze do nějakého vnitrozemského města v Německu. Tak ať si každý udělá obrázek o tom, jestli je to dobře, nebo špatně,“ vysvětloval, že v Německu stejně jako u nás v řadě JIP, zejména v saských zemích, je volná lůžková kapacita i pod 10 procent.

„To je to, co já jsem říkal i v Chebu, že jsme členy EU a nesmíme se chovat ke svým partnerům takto sobecky. Já prostě nechci, aby český nemocný občan, když to nebude nezbytně nutné, zabíral místo nemocnému německému občanovi ve chvíli, kdy jejich JIP je plnější než naše JIP, a priori když vím, že pravděpodobně ten transport od hranice bude srovnatelný s tím, jak daleko pojede člověk uvnitř ČR,“ zdůraznil Blatný.

„Ten narativ, který kolem toho je, je opravdu zbytečný, je veden politicky. Nemyslím tím teď po nějaké politické straně, ale bohužel je to lokální politika. Kdybych chtěl hrát na tuto notu, tak musím připomenout, že to byl právě pan starosta Chebu, který přes naše výrazné doporučení nechal běžet naplno celé vánoční svátky, i když to bylo zakázané, trhy, že do 3. ledna jela veřejná kluziště v Chebu, že zastavil provádění testování se slovy, že si musejí místní lidé odpočinout, že to byla právě tato oblast, která byla jednou z posledních, která zahájila očkování,“ reagoval ministr zdravotnictví na kritiku, že by se pacienti nepřeváželi z vypočítavosti.

Zodpovědnost za špatnou situaci v Chebu podle ministra jde i za tamním starostou. „Takže když si to všechno dáte postupně do nějakého kontextu, já to ani nemusím říkat, ono to asi dojde každému, tak zde máte jeden z důvodů, proč je situace v této oblasti velmi špatná. A není to vina chebských zdravotníků, není to vina karlovarských zdravotníků. Já snad vůbec neříkám, čí je to vina, já jenom říkám, že se na všechno, prosím, dívejme vždycky z obou stran,“ řekl Blatný.

Od lidí z Chebu přitom dostával děkovné dopisy. „Když jsem zorganizoval ve spolupráci s panem docentem Vymazalem, panem profesorem Černým a ředitelem záchranky Kolouchem ten transport, dostal jsem řadu děkovných e-mailů od lidí z Chebu. Myslím si, že to bylo vnímáno dobře. Zaráz bylo z chebské nemocnice odtransportováno 25 lidí a od 1. ledna tohoto roku bylo z chebské nemocnice odtransportováno a zachráněn život 210 lidem, českým občanům. Takže já bych spíš třeba předpokládal stejný vděk jako od obyvatel,“ doplnil.

Jeho vystoupení bylo podle některých na hranici drzosti. Především senátor Plevný si takové chování vyprošuje, Blatnému sepsal dopis, v němž žádá omluvu.

„Jako senátor za volební obvod č. 3 – Cheb vás vyzývám k omluvě za vaše nepravdivé nařčení starosty Chebu, jeho představitelů a vlastně i občanů města,“ píše senátor ministrovi zdravotnictví.

Vyčítá Blatnému, že znemožnil převoz pacientů z chebských nemocnic k našemu západnímu sousedovi. „Prakticky každá rodina na Chebsku má mezi blízkými někoho, kdo zemřel na covid. Od člena vlády, který nám bránil převážet pacienty k německým sousedům, se místo podpory dočkáme jen osočení,“ dodal Plevný.

„Vzhledem k tomu, že vaše prohlášení bylo veřejné, žádám vás o veřejnou omluvu starostovi města Chebu, kterého jste svými slovy nepravdivě osočil,“ vyzývá ministra.

Důrazně se ohradil proti konkrétním tvrzením ze strany Blatného s tím, že jsou zjevně nepravdivá, což doložil následujícími ověřitelnými skutečnostmi.

„Nechal běžet naplno celé vánoční svátky, i když to bylo zakázané,“ tvrdil Blatný.

„Již od 17. 12., kdy došlo ke zpřísnění opatření, běžely trhy ve zcela minimalistickém režimu, byly uzavřeny všechny stánky s občerstvením,“ vyvrací jeho slova Plevný.

„Do 3. 1. jela veřejná kluziště v Chebu,“ konstatoval v Senátu Blatný.

„Provoz kluziště byl ukončen s trhy již 28. 12, nicméně ještě dříve byla provozní doba významně omezena,“ vyvrací senátor jeho slova.

Na poznámku, že „starosta Chebu zastavil testování“, pak namítá: „Testování běželo standardně po celou dobu včetně vánočních svátků. Navíc jako ministr zdravotnictví si musíte být vědom toho, že starosta obce testování neorganizuje. Natož aby jej zastavoval,“ argumentuje Plevný.

Na poznámku Blatného, že Cheb byl jednou z posledních oblastí, která zahájila očkování, Plevný opět zopakoval, že očkování neorganizuje město, ale je v gesci kraje a vlády coby poskytovatele vakcín. „Právě Karlovarský kraj, kam Cheb patří, obdržel v první fázi vakcíny jako jediný z posledních krajů, a to ve velmi malém množství,“ zdůraznil, že z toho důvodu nemohlo být ani rozsáhlé očkování realizováno.

„Vážený pane ministře, velmi mne mrzí, že jako člen vlády používáte ve svých vystoupeních nepravdivé a neověřené informace,“ uzavřel senátor Plevný.

