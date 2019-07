ODS chce před parlamentními volbami jednat o spolupráci s konzervativně liberálními stranami

Předseda ODS Petr Fiala chce před parlamentními volbami v roce 2021 jednat o spolupráci se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Chce sestavit tým, který porazí hnutí ANO, a udělat reformy v boji s byrokracií, ve školství nebo v digitalizaci. Fiala to uvedl na dotaz ČTK k možnému vytvoření předvolebního bloku demokratických stran, o kterém dříve hovořil předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan.

„Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše (ANO) ve volbách do Sněmovny 2021. Abychom mohli udělat nutné reformy: v boji s byrokracií, ve školství, v digitalizaci, v penzích, abychom snížili daně. Abychom konečně stavěli dálnice. Zkrátka: abychom překonali současnou bezobsažnou politiku, marketingové šílenství, vládní bezradnost a rozdávání a posunuli naši zemi mezi nejlepší na světě,“ napsal Fiala.

Varianty spolupráce jsou podle něj zatím otevřené. „Všechny formy spolupráce mají své klady i zápory,“ uvedl. „Budu jednat se stranami, které patří do konzervativně liberálního proudu. Budeme hledat, co nás spojuje, ne co nás rozděluje,“ dodal místopředseda Sněmovny. Všichni by podle něj měli dát stranou osobní animozity.

„Je jasné, že v příštích sněmovních volbách se bude rozhodovat mezi třemi hlavními politickými silami: hnutím ANO, ODS a Piráty. My jsme jasná programová alternativa k hnutí ANO, v parlamentních volbách chceme být politickou a mocenskou alternativou a skutečně věci měnit. Věřím, že díky širší platformě můžeme hnutí ANO výrazně přečíslit,“ doplnil Fiala.

ODS v parlamentních volbách v roce 2017 skončila druhá se ziskem 11,32 procenta hlasů, vítězné hnutí ANO obdrželo 29,64 procenta. V letošních volbách do Evropského parlamentu občanští demokraté získali 14,54 procenta a čtyři mandáty.

