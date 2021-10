ODS nás vykopne a bude to dobře. U Pirátů řeší, co dál: Místy divoké

Po debaklu při parlamentníchh volbách je Pirátské fórum plné příspěvků. Jednak o tom, co se udělalo špatně, ale také o tom, co by se mělo dělat dál. Zejména se řeší, zda by Piráti měli vstupovat do vlády, i když jejich čtyři poslance pro většinu nepotřebuje. Jeden člen České pirátské strany přirovnal pozici Pirátů k Zeleným v roce 2006 a sociálním demokratům v minulých volbách. „Byla by chyba z toho dobrovolně vycouvat. Ideální stav (přesněji nejmenší zlo) by byl, kdyby nás ODS vykopla. Situace mučedníků by nám prospěla,“ zaznělo. A podle europoslance Peksy se není třeba bát, že by Piráti neměli mediální pozornost.

Dlouhá kampaň, cestování po celé republice, čtyři roky práce v opozici a nakonec čtyři mandáty. Tak by se dal shrnout výsledek voleb pro Piráty. Rozhodně se nedá říci, že by se Piráti nesnažili si vzít z voleb ponaučení. Na fóru pirátské strany se skví hned čtyři vlákna, ve kterých Piráti a jejich příznivci nelichotivé výsledky probírají.

Anketa Kdo by podle vás měl po letošních volbách sestavovat vládu? Andrej Babiš 92% Petr Fiala 5% Někdo úplně jiný 3% hlasovalo: 3819 lidí

A svůj názor opřel o příklad z Prahy 7. „Šli jsme do předvolební koalice se Zelenými (ano, i mou vinou, su debil), dostali jsme 3 mandáty, vlivem kroužkování 2 Zelené, 1 Pirát. Čižinský má dvoutřetinovou většinu, k ničemu nás nepotřebuje, ale dva Zelení chtěli být v ‚koalici‘ s Čižinským, protože Mirovský za to dostal místo v Radě. Takže teď jsme ‚v koalici‘ i my, Piráti. Nemůžeme nic kritizovat a nemáme na nic vliv. Příští období asi nebudeme mít ani ten jeden mandát.“ Podle Kučery jsou závěry jasné, Piráti musí směřovat do opozice a už nikdy nesmí podlehnout pokušení uzavřít předvolební koalici.

S Kučerou souhlasil Václav Židek z krajského předsednictva, který se chtěl vyhnout účasti na vládě, když mají Piráti jen 4 hlasy, tudíž jsou pro dosažení většiny v Parlamentu nadbyteční.

Naopak proti němu vystoupil Jan Munzar, který tvrdí, že se čtyřmi poslanci by Piráti v opozici nebyli vidět. „Doufám, že se nám v povolebním vyjednávání podaří získat co nejvíc vlivu, i když to bude velmi těžké. Při tom vyjednávání pro nás bude velmi důležitá podpora STAN, a tím, že začneme zpochybňovat naší účast v příští vládě si vůbec nepomůžeme,“ napsal a volal po konzistentnosti, protože výstup z koalice by byl porušením daného slibu. „I porážka se musí umět přijmout a my se musíme držet toho, co jsme říkali před volbami, jinak ztratíme tvář,“ říká Munzar.

Ovšem europoslanec Peksa má zato, že již schválená povolební strategie hovoří jasně. A píše se v ní: „Naše účast ve vládě může nastat i v případě jiného volebního výsledku než vítězství ve volbách. Do vlády rozhodně nebudeme vstupovat z pozice slabého hráče s minimální možností korigovat rozhodnutí silnějších členů vlády.“ Na to ovšem Munzar dodal, že to se týká koalice jako celku, nikoliv jednotlivých stran.

Kučera upřesnil, že by Piráti neměli vycouvat, ale měli by se nechat vyhodit. „Byla by chyba z toho dobrovolně vycouvat. Ideální stav (přesněji nejmenší zlo) by byl, kdyby nás ODS vykopla. Situace mučedníků by nám prospěla. Dosáhnout toho můžeme opravdu tvrdými protikorupčními požadavky, které ODS prostě nezkousne,“ taktizoval a dodal, že jinak budou Piráti v pozici slepého střeva.

Pražský Pirát Daniel Malík pak položil sérii otázek pro ty, kdo chtějí přejít do opozice. „Jak budeme vypadat před veřejností, když náš koaliční partner, se kterým jsme do voleb kandidovali, bude ve vládě a my ne? Jakou mediální pozornost dostane opozice našich 4 poslanců v opozici složené z ANO a SPD? Jak si tím pomůžeme? Jak se to slučuje s volebním heslem „vraťme zemi budoucnost‘, když v momentu, kdy máme příležitost zemi vrátit budoucnost, utečeme do opozice? Co to o nás řekne jako o koaličním partnerovi pro případné další volby?"

Na ty odpovídall Antonino Milicia. „Hele, já se obávám, že si jen něco namlouváme a idealizujeme. Tohle nejsou nějaký šachy, kde jsou jasný figury. My si zase (nepoučeni!) nalháváme, že je to těm ostatním líto, že to není fér. Jsou rádi! Vytvoří krásnou homogenní koalici velmi kompatibilních, středopravých, konzervativních stran,“ řekl a dodal: „Pořád se tu operuje z krátkodobého pohledu. Dlouhodobě jdou oni do velkého průseru. Já bych šel do něj i tak s nima, pokud bychom měli reálnou moc, ale to nemáme.“

Podle Milicii je celkem jasné, že Piráti prohráli, a tak jdou do opozice. Podle něj i čtyřčlená opoziční strana bude vidět více než čtyřčlená vládní strana a vidí i příležitost si vyřešit vnitřní neshody. Co se týče „vracení budoucnosti“, velmi pragmaticky zhodnotil, že tuto příležitost pirátská strana nemá a odsoudil možnost ještě někdy uzavřít předvolební koalici. Podle něho je teď třeba vytěžit maximum z předvolební dohody s hnutím STAN.

Naopak pozitivně viděl situaci Jan Adam z Jihomoravského kraje: „Ale my nemáme 4 hlasy. Máme jich 37, pokud bude STAN držet slovo a plnit koaliční program. Pokud nebude, vždycky můžeme odejít, budeme za mučedníky, za ty, co je STAN podrazil apod... dá se z toho vytěžit hodně politického kapitálu. A priori se o nic vůbec nepokusit je naprostá pitomost, i když by se to leckomu líbilo.“

A reagoval na Kučeru, že Parlament není „ušmudlaná Praha 7“. „Jednat pragmaticky znamená pokusit se ze z dané situace vytřískat maximum pro prosazování programu a čekat, zda STAN dodrží dohodu a bude plnit koaliční program. Pokud nás náhodou podrazí, můžeme odejít středem s hlavou vztyčenou. Vůbec se o nic nepokusit a rovnou to zahodit, je absolutní hloupost,“ řekl.

A Peksa ještě dodal, že mediální pozornost Piráti mít budou i v opozici. „Tam je podstatná ta myšlenka, že když novinář potřebuje názor opozice, která je demokratická, resp. liberální, resp. není a priori asociální, nemá teď v tomto nastavení komu zavolat. A vlastně zřídit toto ‚kontaktní místo‘ by bylo zajímavé, protože tam můžeš dávat pozici ‚co si myslí jediní, tak nějak normální lidi, co nejsou ve vládě‘. Novináři potřebují příběh a konflikt. Takže si obvykle do diskusí pozvou dva lidi s odlišnými názory, aby se střetnuli. A vlastně pro nějaký typ názorů nemají kde jinde brát, než že zavolají na to ‚kontaktní místo‘, i když tam jsou jinak jen 4 lidi.“

