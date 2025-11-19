Zdechovský (KDU-ČSL): První 3D-tištěný kostel na světě

20.11.2025 6:23 | Monitoring

Informace Komentář na svém veřejném facebookovém profilu o projektu nového kostela v Neratovicích

Zdechovský (KDU-ČSL): První 3D-tištěný kostel na světě
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Inovace a tradice se mohou doplňovat a v Neratovicích to dokazují naplno. V České republice vznikne první 3D-tištěný kostel svého druhu na světě. Moderní technologie 3D tisku umožní vytvořit unikátní sakrální stavbu, která kombinuje vysokou přesnost, rychlejší výstavbu a úsporu materiálu.

Kostel Nejsvětější Trojice vzniká podle návrhu architekta Zdeňka Fránka a už dnes přitahuje pozornost médií i odborníků z celého světa. Bude to nejen nové duchovní centrum, ale také ukázka toho, jak může Česká republika určovat trendy v moderním stavebnictví.

kostel

Jsem hrdý na každý projekt, který posouvá naši zemi dopředu a ukazuje, že i u nás vznikají nápady a technologie s globálním přesahem. Spojení víry, umění a inovací. Další důkaz, že Česko umí být průkopníkem. Držím palce, aby byl tento výjimečný projekt úspěšně dokončen.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zdechovský (KDU-ČSL): Kdy skončí s klimatickou hysterií i Evropa?
Zdechovský (KDU-ČSL): Kolaboranti a fašouni do čela Sněmovny nepatří
Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet realitu
Zdechovský (KDU-ČSL): Konečná by se měla vzdát mandátu europoslankyně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , stavba , architektura , technologie , Zdechovský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Líbí se vám návrh nového kostela pro Neratovice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Hodnocení světových lídrů

Dobrý den, mohu se zeptat, jak, kdo a podle čeho hodnotí světové lídry? Podle mě se do nedá moc porovnávat nebo si nedokážu představit, na základě čeho jsou porovnáváni? Ptám se vás, protože vy jste jakýsi průzkum vytáhl, tak předpokládám, že o něm víte více. Já se přiznám, že mu nerozumím. Děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdechovský (KDU-ČSL): První 3D-tištěný kostel na světě

6:23 Zdechovský (KDU-ČSL): První 3D-tištěný kostel na světě

Informace Komentář na svém veřejném facebookovém profilu o projektu nového kostela v Neratovicích