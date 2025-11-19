Zdechovský (KDU-ČSL): První 3D-tištěný kostel na světě

Inovace a tradice se mohou doplňovat a v Neratovicích to dokazují naplno. V České republice vznikne první 3D-tištěný kostel svého druhu na světě. Moderní technologie 3D tisku umožní vytvořit unikátní sakrální stavbu, která kombinuje vysokou přesnost, rychlejší výstavbu a úsporu materiálu.
Kostel Nejsvětější Trojice vzniká podle návrhu architekta Zdeňka Fránka a už dnes přitahuje pozornost médií i odborníků z celého světa. Bude to nejen nové duchovní centrum, ale také ukázka toho, jak může Česká republika určovat trendy v moderním stavebnictví.
Jsem hrdý na každý projekt, který posouvá naši zemi dopředu a ukazuje, že i u nás vznikají nápady a technologie s globálním přesahem. Spojení víry, umění a inovací. Další důkaz, že Česko umí být průkopníkem. Držím palce, aby byl tento výjimečný projekt úspěšně dokončen.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
autor: PV