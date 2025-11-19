Kavij (KSČM): Lipavského (snad) poslední hysterický záchvat

20.11.2025 4:31 | Monitoring

Jan Lipavský na postu ministra zahraničí zadání šířit a prohlubovat protiruskou hysterii splnil do puntíku.

Kavij (KSČM): Lipavského (snad) poslední hysterický záchvat
Foto: Repro KSČM
Popisek: Člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj Miroslav Kavij

Ač  v demisi, zvládl přeběhlický pirát  Lipavský ještě odsoudit nedělní ruskou sabotáž na polské železnici  slovy: Moskva se ničeho neštítí, Ruská federace představuje bezprecedentní ohrožení pro nás pro všechny.“  Co na tom, že  Poláci ještě oficiálně  Rusko za viníka neoznačili! Příkladů z minulosti od ministrů své vlády má bezpočet, namátkou protiruský hysterický záchvat  exministryně války Jany Černochové (ODS).

Odchod Lipavského, stojícího v čele protiruské kolony, bude znamenat mimo jiné i ztrátu podpory pro agenta Pávka, který nyní hraje ruletu ve věci jmenování Babiše premiérem, mající minimálně osýpky z představy, že jeho novým pomyslným parťákem se může stát Filip Turek (Motoristé sobě), pro kterého Pávkovy válečné choutky budou podstatně vzdálenější.

Mgr. Miroslav Kavij

  • KSČM
  • krajský zastupitel
MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Poměrný systém

Proč vám při obsazování vedení sněmovny v minulém období nevadilo, že nebyl respektován poměrný systém a vadí vám to až teď, když se vás to týká?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

