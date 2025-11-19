Kavij (KSČM): Lipavského (snad) poslední hysterický záchvat

Ač v demisi, zvládl přeběhlický pirát Lipavský ještě odsoudit nedělní ruskou sabotáž na polské železnici slovy: „Moskva se ničeho neštítí, Ruská federace představuje bezprecedentní ohrožení pro nás pro všechny.“ Co na tom, že Poláci ještě oficiálně Rusko za viníka neoznačili! Příkladů z minulosti od ministrů své vlády má bezpočet, namátkou protiruský hysterický záchvat exministryně války Jany Černochové (ODS).
Odchod Lipavského, stojícího v čele protiruské kolony, bude znamenat mimo jiné i ztrátu podpory pro agenta Pávka, který nyní hraje ruletu ve věci jmenování Babiše premiérem, mající minimálně osýpky z představy, že jeho novým pomyslným parťákem se může stát Filip Turek (Motoristé sobě), pro kterého Pávkovy válečné choutky budou podstatně vzdálenější.
Mgr. Miroslav Kavij
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Miroslav Kavij
autor: PV