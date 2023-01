ODS řeší svého člena, co poslal miliony Středulovi

reklama

Podnikatel Richard Benýšek odborovému předákovi poskytl na kampaň koncem loňského roku pět milionů korun. Benýšek je nejen dlouholetým manažerem skupiny PPF a investorem do lesnictví, ale i členem vládní strany ODS.

A právě olomoučtí spolustraníci Benýška se nad tak velkou finanční podporou pro „levicového“ kandidáta pozastavují. „Kdyby mělo Spolu vyjasněnou podporu jediného kandidáta, bránilo by to mj. chaosu, kdy verbálně pravicoví lidé podporují odborářské bossy,“ řekl Seznam Zprávám bývalý primátor Olomouce a exposlanec Martin Novotný.

„Kolega Benýšek to s nikým nekonzultoval, je to jeho soukromá akce. Celé to má nulovou souvislost s olomouckou ODS. Že bych z této aktivity skákal radostí, nemohu říct. Nevím, jakou taktiku sledoval,“ míní šéf olomoucké ODS Martin Major,“ řekl Seznam Zprávám poslanec a předseda ODS v Olomouci Martin Major.

Vedení olomoucké organizace ODS se prý bude zajímat, s jakým cílem Benýšek podpořil právě Středulu.

Benýšek poslal Středulovi pět milionů na transparentní účet, který musel mít zřízený kvůli volbám, jen pár dní před tím, než odborářský předseda v závěru televizní superdebaty překvapil veřejnost tím, že odstupuje z prezidentských voleb, a vyjádřil podporu Danuši Nerudové. Těsně před tímto oznámením finance ze svého transparentního účtu vybral.

Podle zjištění serveru Seznam Zprávy Středula před svým plánovaným odstoupením z prezidentských voleb utrácel právě z několikamilionového daru od olomouckého miliardáře a člena ODS Richarda Benýška. Jeho sponzorský dar na výdaje dorazil na transparentní účet kandidátovi Středulovi 29. prosince – a za necelé dva týdny na účtu zbylo jen 3622 korun.

Šéfodborář měl utrácet například za kampaň, reklamu, focení... – největšími položkami jsou zejména personální náklady na tým. „U každé platby je transparentně uvedeno, na co byla použita. Položky vedení kampaně čítají zejména personální náklady na tým. I částka od pana Benýška byla použita na úhradu volebních nákladů přesně v souladu se zákonem,“ napsal Seznam Zprávám

Přesné vyúčtování Středula poskytne Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí až po volbách, jak zjistily již dříve Blesk Zprávy. Nevynaložené prostředky – v současnosti tedy pár tisícovek – poputují buď na veřejně prospěšné účely, nebo na konta jiných kandidátů.

Celkem Středula od loňského července do 9. ledna 2023 utratil 9,6 milionu korun.

Mizející miliony z účtu a statisícový plat. Není to tak dlouho, co předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a (bývalý) prezidentský kandidát Josef Středula přiznal, že jeho mzda je nemalá. Odborový předák podle svých slov bere zhruba 110.000 korun měsíčně, přičemž o výši jeho mzdy rozhodují předsedové odborových organizací, uvedly Novinky.

Když se dotazovali čtenáři serveru E15, kolik stojí jeho oblek, Středula sdělil, že horník by z něj vyžil jen pár dní: „Budete se divit, ale z mého obleku by horník žil při svém platu jen několik dnů, nepřežil by týden. Jsem pyšný na to, že mohu nosit oblek, který šije v ČR česká firma, a soudě podle vaší otázky se vám líbí,“ vyjevil Středula.

Server se dotázal sponzora, jehož finanční dar Středula utratil; na to Benýšek odpověděl: „Respektuji jeho rozhodnutí.“ Není jediným občanským demokratem, který Středulu finančně podporoval. Na účet mu peníze posílali i další podobní sponzoři, jako například Miroslav Dvořák, který podle Seznam Zpráv jedná za společnost Motor Jirkov Group. Peníze posílali také někteří senátoři za ODS.

Počínání odborářského předsedy před pár dny pro ParlamentníListy.cz kriticky komentovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná; ta nechápe, proč Středula odstoupil a ještě k tomu podpořil kandidátku prosazovanou vládní koalicí.

„Velmi mne to překvapilo. Ani nepomýšlím, jak strašně to muselo rozčílit ty, kteří mu sháněli na ulici podpisy pod kandidaturu. A věřte, že sehnat 50 tisíc podpisů dá sakra fušku. Nedokážu si ani představit, jak to muselo zasáhnout samotné odboráře, když člověk, který má hájit zájmy pracujících, podpoří prezidentskou kandidátku podporovanou koalicí Spolu – Danuši Nerudovou. Navíc, (Spolu je) ta stejná koalice, během jejíž vlády klesly reálné mzdy nejvíce ze zemí OECD. Koalice, která udělala podvod se zvednutím minimální mzdy – navíc o ubohou částku, která neodpovídá růstu nákladů, atakdále atakdále... Josef Středula podporou Danuše Nerudové plivl na všechno, o co se v těchto dnech má správný odborář snažit,“ konstatovala Kateřina Konečná.

