Obchody neotevřou, Slavii ano? Dlouhý soptil na Prymulu

„Vláda rozhodla obchody neotevřít a Hospodářská komora to respektuje, nicméně, důležitá poznámka – s možností otevírání přišla sama vláda. My sami jsme ještě před čtrnácti dny říkali, že do konce února nepřijdeme s novými požadavky a samozřejmě, když pan ministr Havlíček přišel s tím, že by od příštího pondělka chtěl otevřít zbývající obchody, tak to podnikatelé uvítali a začali jsme s jednáními za jakých podmínek tedy otevřít. Přijali jsme poměrně tvrdá opatření, včetně toho, že všichni zaměstnanci budou nosit respirátory typu FFP2. Nicméně opakuji, respektujeme to,“ začal Dlouhý.

„Zaprvé, situace je vážná, ale nikdo objektivně nedokázal, že by se nákaza šířila v obchodech. V současnosti je velká část tohoto sektoru uzavřená, a přesto se situace výrazně zhoršuje,“ uvedl dále Dlouhý s tím, že měli během jednání s vládou náznaky, že při případném otevření obchodů by se nárůst nákazy na tyto podnikatele svedl. Za horšícím se stavem vidí spíš než otevřené obchody obecnou nedisciplinovanost občanů, dopravní prostředky. Dalším problémem je prý také jednoznačně pomalá vakcinace a nepovinné respirátory. „Toto jsou skutečné důvody zhoršující se situace,“ prohlásil jednoznačně.

„A k té obecné nedisciplinovanosti mi dovolte jednu poznámku. Včera na Slavii byla možná přijata všechna opatření tak, že tam nikdo opravdu nemohl kohokoliv nakazit, ale proč tam lezli? Proč vůbec byli pozváni? Proč člověk, který říká podnikatelům a celému národu, že nejlepší řešení by bylo nikam nechodit, jde večer na fotbal, byť za těch ochranných podmínek,“ soptil Dlouhý, nepochybně narážející na osobu Romana Prymuly, dnes již bývalého spolupracovníka Andreje Babiše. „Pokud budou vedoucí představitelé vysílat takové signály, tak se z toho průšvihu nedostaneme ještě hodně dlouho,“ domnívá se Dlouhý.

Další Dlouhého zdrcující kritika se týkala vládní komunikace. „Byli jsme svědky vyjádření o světle na konci tunelu, ale to teď zhaslo, byli jsme svědky vyjádření, že to celé tady bude spíš o osobní odpovědnosti, ale my jsme byli připraveni tuto odpovědnost převzít. Rétorika vlády v tomto směru je špatná, ale tato rétorika, která dává falešnou naději podnikatelům, tak naopak ty podnikatele naštve a prohlubuje ve společnosti nervozitu a přilévá olej do ohně,“ upozorňoval hořce ekonom. My jsme spolupracovali s ministerstvem, ale sami jsme se stali oběťmi těchto falešných nadějí.“ Dodal trochu sebekriticky Dlouhý.

Pokud budou platit stávající zákazy, tak pětina živnostníků a podniků, kterým vláda uzavřela provozovny, neudrží své podnikání déle než jeden měsíc. Dalších čtyřicet procent nejpostiženějších podniků zřejmě zamíří do insolvence za tři měsíce. Většině podnikatelů současné vládní programy pokrývají méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. Zbylých 70 procent měsíčních nákladů těch uzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, od rodinných příslušníků nebo z vlastních rezerv,“ vypočítával Dlouhý výsledky ankety komory, které se účastnilo více než tisíc podnikatelů. „Pokud dnes vláda takto rozhodla, musí se jednoznačně vrátit k systému kompenzací podle nákladů nebo podle obratu v porovnání s předkrizovým obdobím.“

Ocenil také nový pandemický zákon, zvláště tu část o odškodnění podnikatelů, která by dle něj mohla být účinná a prospěšná. „Je to jeden z nástrojů, který by podnikatelům mohl pomoci.“

