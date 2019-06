Obhajoba Nečase a Nagyové v ČT: Došlo i na „premiérku“ Němcovou a Iva Ištvana

Velká tisková konference, kterou uspořádali tehdejší policista Šlachta s Ištvanem, vyvolala velká očekávání veřejnosti. Vyšetřovatelé naznačovali, že odhalili něco velkého. Objevili desítky kilogramů zlata, velké sumy peněz, 120 až 150 milionů korun v hotovosti a narazili na klientelistickou chobotnici, která údajně prorostla tímto státem.

Moderátorka Anna Snopová připomněla, že v rozsáhlé kauze padl jediný pravomocný rozsudek, kde padly nepodmíněné tresty.

„Uvědomíme-li si, jaká skutková podstata tehdy vedla k rezignaci premiéra a jaká skutková podstata dneska nevede k rezignaci premiéra, tak jsme zásadním způsobem posunuli politickou kulturu v téhle zemi,“ upozornil Lebeda s odkazem na kauzu firmy Čapí hnízdo, kde policie šetřila dotační podvod za desítky milionů korun a kde je jedním z obviněných také předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Klíčový aktér kauzy na straně zákona – vrchní olomoucký státní zástupce – Ivo Ištvan nechtěl s odstupem šesti let akci komentovat. Pracovníci České televize ho však našli před jeho úřadem a otázky týkající se této kauzy mu stejně položili. A co Ištvan odpověděl?

„Naším účelem není hodnotit naši vlastní práci, to musí dělat někdo jiný, jo. My můžeme komentovat rozsudky, který padly, jo, takže nějaký bilance, jak jsem vám říkal do telefonu, to je věc komentátorů, analytiků,“ řekl na kameru Ištvan.

K zásahu na Úřadu vlády se nechtěl vyjadřovat ani někdejší šéf policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, dnes zástupce ředitele Celní správy ČR. „Já už jsem vám to vzkázal přes tiskovou, všechno už bylo řečeno,“ uvedl k tomu.

„Dodnes se vlastně nepodařilo většinu z těch věcí prokázat, řada z nich už je zapomenuta, ale udělalo to poměrně významné politické škody,“ poznamenal k tomu politolog Lebeda. Připomněl, že právě tato kauza odstartovala změny, které měly nepříjemný dopad na český politický systém. „Zdá se mi z dnešního pohledu, že přestože tam byly závažné věci, tak ale udělat takovýto obrovský spektakulární policejní zásah na Úřadu vlády bylo v podstatě nelegitimní,“ zaznělo také z úst politologa.

Poukázal na fakt, že tehdejší rozložení sil ve Sněmovně dávalo možnost na sestavení politické vlády v čele s Miroslavou Němcovou. Prezident Zeman však tehdy ignoroval většinový názor poslanců a jmenoval si svou vlastní úřednickou vládu v čele s Jiřím Rusnokem. „To, co je pro mě jako politologa nejvíce znepokojivé, je fakt, že se tím vlastně udělal precedent, že si prezident za určitých okolností může vytvořit vlastní vládu,“ varoval Lebeda.

Podle české Ústavy má přitom hrát v českém politickém systému klíčovou roli vůle Sněmovny, nikoli prezident. Ten přitom nechal svou vládu vládnout i celé měsíce po volbách, aniž by kdy prezidentská vláda získala důvěru

Kauza z léta 2013 má dnes tři roviny. V první jde o kauzu zneužití Vojenského zpravodajství tehdejší milenkou premiéra Petra Nečase. Jana Nagyová, dnes Nečasová, i Petr Nečas dodnes odmítají, že by ke zneužití jedné z bezpečnostních složek státu došlo. V této kauze padly pravomocné rozsudky, obvinění dostaly podmíněné tresty.

Druhou rovinou je údajné vynášení informaci í z Bezpečnostní informační služby k lobbistovi Ivo Rittigovi. Tato rovina kauzy se zatím stále řeší, pravomocné rozsudky v ní nepadly.

Třetí rovina případu se týká údajného pokusu Petra Nečase zkorumpovat tři bývalé poslance z řad ODS.V rámci této kauzy soud řeší také velmi drahé dary, které předávali někteří lidé Janě Nečasové.

autor: mp