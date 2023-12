Objednané děti. Přivezl si chlapečka, aby mu „nevymřel rod“, pak odcestoval. A další příběhy

reklama

Záznam projevu Libora Honeše z konference konané 21. listopadu ve Sněmovně zveřejnila Aliance pro rodinu na sociální síti Facebook. Honeš se zde věnoval problematice surogátního mateřství neboli také náhradního mateřství spočívajícího ve vložení embrya biologických rodičů do dělohy náhradní matky.

Honeš prezentoval případ Operace Španěl o tom, jak se v Praze prodávají děti „dělané“ na zakázku. „Už v roce 2019 jsme zachytili první případ, že dochází možná k nelegálnímu, možná k ne příliš upraveným podmínkám náhradního mateřství,“ upozornil.

Následným prověřováním bylo zjištěno, že organizovaná skupina působící na zahraniční reprodukční klinice najímá a rekrutuje ženy z Ukrajiny, aby se staly náhradními matkami, zejména pro západoevropské svobodné či homosexuální páry nebo muže, kteří nesplňují zákonné podmínky pro legální náhradní mateřství. Klienti byli ze zemí, kde je surogátní mateřství zakázáno či výrazně omezeno.

Klinika provozovala svou legální činnost, měli jasně dané podmínky toho, kdy mohou poskytnout služby náhradního mateřství, kdy se jednalo o heterosexuální manželské páry, současně ale pro další zisky začala provozovat i nelegální činnost: „Ta spočívala v tom, že ty náhradní surogátní matky začali těsně před porodem převážet do České republiky. Náhradní matka následně se svým klientem, budoucím otcem, šla na matriční úřad, za přítomnosti tlumočníků, koordinátorů a těch pachatelů, kde předstírali, že tvořili pár. Učinili prohlášení o určení otcovství a současně prohlásili, že otcem dosud nenarozeného dítěte bude právě přítomný muž, čímž dojde k zapsání muže jakožto otce po narození dítěte do rodného listu. Současně prohlásí, že dítě nabude státní občanství po otci,“ popisuje plukovník.

Po narození dítěte byla pak surogátní matka nucena podepsat další dokumenty, v nichž se vzdala práv na dítě a udělila souhlas s jeho přestěhováním do země otce, současně udělila muži plnou moc činění veškerých právních úkonů ve vztahu k dítěti samotnému. Dítěti poté byl na konzulárním úřadě vystaven cestovní doklad. Poté muž své dítě odváží do země původu, líčí Honeš praktiky této organizované skupiny.

Dítě jako pouhá obchodní komodita

„Dále jsme zjistili, že klinika se následně o otce, matku ani dítě po porodu nezajímá, přestane se aktivně zajímat, co je s dítětem a jak je s ním nakládáno. Je to pouze jako obchodní komodita, zaměřuje se pouze na zisk z této nelegální činnosti. Zjistili jsme, že kliniku nezajímalo, jaký muž si dítě objednává, do jakého prostředí přijde a kdo jej bude vychovávat.

Ve smlouvách s náhradními matkami se vždy hovoří o tom, že služby náhradního mateřství se budou poskytovat pro genetické rodiče, mnohdy jsou zde uvedené fiktivní osoby. Nikde není zmínka, že by se mělo jednat o singles či homosexuální páry.

I náhradní matky byly většinou klinikou uvedeny v omyl, že vše je naprosto legální. Že se rodí pro manželský pár a porod v České republice je právě proto, že bude snazší vyřízení dokumentů pro dítě. Některé náhradní matky vůbec netušily, že po porodu budou v České republice v rodném listu dítěte uvedeny jako matky a z této pozice jim potom budou vyplývat práva, povinnosti a závazky vůči narozenému dítěti,“ uvedl plukovník Honeš.

Během prověřování byly také prověřovány genetické vazby mezi otcem a dětmi, kdy bylo zjištěno, že všichni otcové dětí jsou biologickými otci.

Fotogalerie: - Mafiánská kronika

Honeš uvedl, že jde o desítky těchto případů, kdy zahraniční klinika zprostředkovala vyrobení a narození dětí přes Českou republiku, kdy ve většině případů se jednalo o singles, často se jednalo o muže vyššího věku. Pouze v ojedinělých případech, v řádech jednotek, se jednalo o manželské páry, které skutečně nemohly mít děti.

„Za účelem zjištění situace dětí byly osloveny všechny dotčené státy. Takřka čtyři desítky dětí jsme dohledávali a za pomoci policejních orgánů jednotlivých států jsme zjišťovali, jestli nedochází k jejich zneužívání. Z těch prvotních informací se nám zatím nepotvrdilo, že by děti byly zneužity například k výrobě pornografického díla, k pedofilii a podobným věcem,“ pokračoval Honeš.

V jednom případě bohužel není stále znám osud dítěte. Příslušné orgány států, jehož je dítě občanem, činí potřebné kroky k jeho vypátrání a zjištění, zda je v pořádku.

V dalším případě nyní žádá o adopci jednoho z těchto dětí jiná osoba, neboť poté, co si dítě otec objednal, se o dítě přestal náležitě starat a nyní žije v nevyhovujících podmínkách. Současně se prověřuje také případ, kdy otec o dítě vůbec nemá zájem a po porodu si ho ani nepřevzal.

Téměř sedmdesátiletý muž si objednal děti, aby zachoval svůj rod

Zaznamenány byly v rámci prověřování také případy, kdy péče o dítě byla zajištěna prostřednictvím dalších osob, nicméně otcové – objednavatelé se na jejich výchově příliš nepodílejí. Otcové, kteří si děti pořizují, jsou často vyššího věku, kdy nejstaršímu je 66 let, a jeho motivem pro konkrétně pořízení dvou dětí bylo pouze to, aby měl chlapce, a byl tak zachován jeho rod. Převezl si je do místa svého bydliště a následně odcestoval do zahraničí, pracuje na montážích, o děti se nestará, stará se o ně chůva, případně sousedka, přibližuje Honeš.

Mnohdy byla zaznamenána také absolutní neznalost rodičů v péči o novorozené děti. „Stal se nám případ, kdy si otec převzal dítě, následně v noci navštívil pediatrii, pohotovost a požadoval po lékaři, aby dítěti dali nějaký lék na spaní, že dítě brečí a on nemůže spát,“ líčil plukovník, že mnohokrát tak dokumentovali případy, kdy otec neměl k dítěti vazbu, nevěděl, jak se postarat, a často dítě skončilo v rukou prarodičů či chův.

Psali jsme: „Množírny dětí“ pro gaye. Chystá se další rodinný zákon, dusno je už teď

Nic podle Honeše nenaznačuje tomu, že by v této oblasti mělo ve vztahu k České republice dojít k zásadnímu útlumu. „V České republice nebylo náhradní mateřství nijak upraveno a je zde naprosto absentující legislativa. Což je pravděpodobně jeden z důvodů, proč si pachatelé vybrali Českou republiku,“ uvedl plukovník. Dalším důvodem je podle zjištění i vysoká úroveň českého zdravotnictví za relativně nízké ceny. Důležitým motivem pro výběr České republiky je i skutečnost, že pro klienty z jednotlivých koutů Evropy byla Praha velmi dostupná.

K výběru České republiky napomáhá podle Honeše i fakt, že matka i otec jsou cizinci, narozené dítě taktéž, tudíž české úřady nemají potřebu se těmito osobami dále zabývat, a na českém území tak dochází pouze k legalizaci celého procesu, kdy všichni zúčastnění v relativně krátkém čase naši zemi pak opouštějí.

Současně na území České republiky některé nemocnice a porodnice spolupracují s externími společnostmi, které jim za úplatu zajišťují zahraniční klientelu. Není proto problém zajistit přijetí náhradní matky do porodnice, ačkoli se české nastávající matky musejí k porodu registrovat v dostatečném předstihu, v určitém konkrétním týdnu těhotenství.

V porodnicích je přitom lékařskému personálu zřejmé, že se jedná o účelový porod, kdy se matka o dítě starat nebude. Jelikož po porodu dítě ihned odmítá. Odmítá jej kojit, nebo jej dokonce vidět. „Taktéž jsme zjistili, že pro tyto účely je možné si u některých z pojišťoven sjednat tzv. balíček Welcome Baby za 63 tisíc korun, který pokryje kompletní náklady na lékařské vyšetření před porodem, na samotný porod i lékařskou péči po porodu až do odjezdu náhradní matky domů. Jde o sumu, která je oproti jiným evropským zemím velice lukrativní,“ podotkl plukovník Honeš.

„Z našeho pohledu je namístě zvážení možnosti legislativní změny jak na poli trestněprávním, kde mohla být implementována nová skutková podstata zaměřená přímo na obchod s dětmi, neboť zde z laického pohledu k obchodu s dětmi dochází. Jak v případě této kliniky, tak v případě dalších klinik jsou děti vyráběny na zakázku a za úplatu. Dítě je zde pouze obchodní komoditou, směnou za peníze. Rozhodně se v těchto případech nejedná o poskytování služeb pro neplodné páry, které mají zdravotní komplikace a nemohou mít vlastní děti,“ dodal Honeš.

Nelegálnímu obchodu s dětmi podle klienta nahrává i fakt, že si klient může vybrat i pohlaví dítěte, z katalogu si vybírá dárkyni vajíčka, kde má kompletní popis ženy, za příplatek si může zvolit barvu kůže a typ dítěte, například asijské, afroamerické... Klinika nabízela tzv. VIP balíčky, afrobalíčky a další speciální nabídku, aby byla uspokojena potřeba klienta. Jediným rozhodujícím kritériem byl dostatek peněz na zaplacení a použití biologického materiálu – sperma otce,“ přiblížil Honeš.

V rámci finančního šetření bylo zjištěno, že takto nelegálně vyrobené dítě podle požadavku klienta stálo 65 až 70 tisíc eur.

„Je naprosto nezbytné tuto problematiku upravit právě ze shora nastíněných důvodů. Je z našeho pohledu neakceptovatelné, že jiný stát má naprosto přesně vymezeny podmínky pro aplikaci náhradního mateřství, jako má například v tomto případě Ukrajina, které bylo jednoduše možné obejít tím způsobem, že matka byla vyslána k porodu do České republiky, kde pro všechny zúčastněné tento proces posvětí a zlegalizuje, bez ohledu na to, kdo si dítě pořizuje a v jakých podmínkách bude vychováváno,“ zopakoval plukovník.

Rovněž zdůraznil, že tímto způsobem může být dítě pořízeno i osobou mající sklony k pedofilii či za účelem výroby pornografického díla, než je samotná touha po založení rodiny. Honeš uvedl, že se může v budoucnu prokázat, že došlo ke spáchání trestného činu obchodování s lidmi. „Velmi se toho obáváme,“ řekl vedoucí 2. oddělení Odboru obchodu s lidmi a nelegální migrace.

Případ by mohl být kvalifikován jako obchodování s lidmi v případě, že by zde byly vykořisťovány náhradní matky, které by byly donuceny, aby odnosily dítě někoho jiného, třeba pod vlivem tíživé životní situace, a pachateli byly obelhány a podvedeny. „V tomto konkrétním případě se tato situace prokázala a je řešena ukrajinskou policií. My jí poskytujeme potřebnou podporu,“ sdělil Honeš.

„Právní úpravou by měl být v první řadě tedy zajištěn a chráněn nejvyšší zájem dítěte, nikoli zajištění jeho výroby za účelem splnění touhy po rodině každému, kdo na to má finance,“ sdělil Honeš. „Mým cílem bylo vám ukázat a nastínit možné problémy související s nedostatečnou legislativou náhradního mateřství, tak aby nedocházelo dál ke zneužívání dětí nebo surogátních matek,“ uzavřel.

Na to, že by se ze surogátního mateřství neměl stávat byznys s dětmi, upozornil před nedávnem pro ParlamentníListy.cz také právník Pavel Hasenkopf, který se specializuje na mezinárodní právo: „Právní úprava surogátního mateřství se liší stát od státu. V jedné záležitosti se však prakticky celý civilizovaný svět shodne: surogátní mateřství nesmí být byznys, má jít o altruismus. Stejně tak je shoda, že je třeba respektovat nejlepší zájem dítěte – spory ale už mohou vzniknout v otázce, co to ten nejlepší zájem dítěte přesně je. Asi všichni budou souhlasit, že dítě nemá být přiváděno do nestandardních rodinných poměrů, ale už se neshodnou, co je z hlediska zájmů dítěte standardní rodina.“

