Oblíbený expert ČT na Ameriku: Trump nemá progresivním aktivistům co vyčítat

reklama

Anketa Petr Nečas nebo Robert Šlachta. Kdo je pro vás důvěryhodnější? Petr Nečas 12% Robert Šlachta 88% hlasovalo: 498 lidí pro server Aktuálně.cz píše, že aktuální situace ve Spojených státech se jen tak zničehonic nezklidní. V krizi se dle něho prolínají nerovnosti sociální, ekonomické i rasové. „V jejich součtu si Američané neumějí představit revoluční zlom, a ani ho nechtějí. V poměru 55 ku 35 procentům by dali přednost kompromisu za cenu menší změny, než že by chtěli ostrý předěl, ale za cenu rozdělení společnosti,“ poukazuje.



Většina Američanů však pokládá argumenty hnutí Black Lives Matter (BLM), které se zformovalo před sedmi lety, za důvodné. Policejní násilí proti černochům vnímá až 57 procent Američanů, což je o mnoho více než roku 2016, kdy to bylo jen 34 procent.



Jak Anýž upozorňuje, toto zvýšení se ukazuje zejména nárůstem počtu demonstrantů bílé pleti mezi Afroameričany. Fotogalerie: - Zeman v USA

Co se aktuálně mezi Americkými politiky řeší, jsou nové metody a přístup policie. „Demokraté v Kongresu už představili svůj návrh zákona, republikáni na něm pracují. A jsou mezi nimi překryvy, například zákaz škrcení (takzvaná ‘kravata‘), jež mohou policisté zatím uplatňovat při zatýkání. Obě strany by souhlasily i s určitým snížením stupně právní ochrany, kterou teď požívají policisté při posuzování zákroků, jichž se dopustili ve službě,“ přibližuje.



Dle něj však tyto konkrétní kroky, mající za cíl zlepšení situace, příliš účinné nebudou. „Máme pět měsíců před prezidentskými i kongresovými volbami – a je zřejmé, že z obou stran barikády se agendy chápou radikálové,“ vysvětlil.



„U republikánů je to jejich jurodivý vůdce, prezident Donald Trump. Vysílá do světa nechutné tweety. Například tvrdí, že pětasedmdesátiletý demonstrant, který po zásahu policisty v Buffalu zůstal bezvládně ležet na chodníku s kaluží krve u hlavy, své zranění jako správný provokatér simuloval,“ vyčítá s tím, že i pokusy o úpravu policie označuje za volání „radikálních levicových demokratů po definancování a zrušení policie“. Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Na druhé straně však jsou, podle Anýže, i notné příklady radikalismu uvnitř demokratů. „Smůlou demokratů v čele s Bidenem ale je, že také oni mají své – a hodně hlasité – radikály. Ty, kteří slogan o definancování policie skutečně myslí doslovně: zrušit a zavést jakési občanské hlídky či domobranu. V Minneapolisu si to tamní radní už i odsouhlasili. O tom, kdo přesně, a jak, by na sebe vzal úlohu strážců pořádku, zatím ale tak jasno nemají. Prvořadá je pro ně destrukce ‚starých pořádků‘,“ zmiňuje.



A přikládá, že demokratičtí radikálové chtějí rovnou zrušit celý federální Imigrační a celní úřad (ICE). I když by s tím souhlasila jen pětina Američanů (nejspíše právě jen těch radikálů). Podpora plošného definancování policie je ještě nižší - jen 16%.



„Biden bude opakovaně říkat, jako už to udělal v minulých dnech, že definancovat a rozpouštět policii nechce. Ale jestliže levici v Demokratické straně neutiší, pak, i kdyby mluvila jen okrajovým šeptem – Trump z toho vyrobí varovný, válečný pokřik do kampaně,“ myslí si novinář. Fotogalerie: - Trump for president

„Nebude to skok, ani revoluce, ale věci půjdou krok za krokem k lepšímu. Tak, jak se ostatně dělo i doposud. Postavení černochů v americké společnosti je dnes zdaleka lepší, než bylo před půlstoletím, kdy byly přijaty přelomové občanskoprávní zákony,“ dodává, s tím, že změny budou spíše na jednotlivcích a postupné. Psali jsme: Je u nás rasismus, řekla Věra Jourová. Dostala obsáhlý a břitký vzkaz A dost! Experti ukázali pravdu ohledně zabití George Floyda. České VIDEO se šíří světem jako lavina Trump se ostře ozval. Otřásla jím vražda černošského policisty VIDEO Trapas. Lidé si to pouštějí pořád dokola. Bidenovi to ujelo v přímém přenosu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.