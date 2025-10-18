„Koho se*ou mladý poslankyně?“ Linda Bartošová se rozčílila

Nad otázkou, koho „se*ou mladý poslankyně“, s v podcastu Sirény zamyslela Linda Bartošová.„Možná máte trochu depku z povolebních výsledků, ale možná se radujete z jedné věci, a to sice z toho, že se do sněmovny dostal rekordní počet žen. Ne všichni se radují ani ve stranách, kde se tohle povedlo, jako například v Pirátské straně,“ sdělila moderátorka divákům a odcitovala některé z výroků z posledních dní.
„Kandidoval jsem do sněmovny a jsem vyděšený z voličů. Voliči nevolili na základě znalostí nebo schopností, ale na základě objektivních determinantů – věku a pohlaví. Je to ohromná chyba, která nás bude stát víc, než si myslíme. Nejsem proti kroužkům, ale tohle je moc,“ prezentovala názor nespokojeného kandidáta.
Potom řekla, že by ráda vzkázala: „Vítejte v životě ženy. To, že nás někdo předběhne jenom na základě objektivních determinantů, jako je věk nebo pohlaví, to je evergreen ženské zkušenosti. Takže je docela fajn, když to poprvé zažije i muž.“
Jak jen si ženy poradí?
A uvedla další typickou reakci: „Naši voliči a voličky evidentně chtějí ve sněmovně více žen. To já určitě taky, ale osobně si myslím, že jdeme z extrému do extrému.“
Hned přidala vlastní komentář: „Třetina žen ve sněmovně. Třetina, v roce 2025. Tak to je prosím extrém.“
Potom znovu pokračovala v četbě Pepova názoru: „Nepočítal jsem s tím, že to kroužkování žen bude tak silné.“
„Zakroužkuj ženu!" vyzvala Bartošová. „I Sirény se připojily.“
Pobavila ji ještě jedna reakce, zdrojem je podcast 5:59 ze Seznam Zprávy: „Do sněmovny se dostalo mnoho dravců a je otázka, jak si s nimi Pirátská strana, nováčci, a hlavně ženy poradí. Je otázka, jestli tam Ivan Bartoš a Zdeněk Hřib budou zastupovat to ostřejší křídlo. I v hokeji potřebujete nějakého Radka Gudase, který do toho vlítne, řekne dost a vytvoří potřebnou protisílu. Je otázka, jestli se tohle dámám ve většině podaří. Já jim samozřejmě budu držet palce, ale tohle energetické vyvážení budoucí vlády tam zatím postrádám.“
Flákanec opět na scéně
A pokračovala: „Takže energetické vyvážení. Já si vzpomínám na hodně hysterické, emotivní výlevy, které postrádaly rácio a postrádaly sílu, zejména z toho minulého volebního období, tedy od těch mužských lídrů.“
Promítla záběry fyzického přetahování poslanců s kolegou Lubomírem Volným, který ve sněmovně zasedal v letech 2017 až 2021. Proslavil se tím, že u řečnického pultu vyvolal rvačku a poslanci Tomáši Hanzelovi hrozil: „Dostaneš flákanec!“ Tak si vysloužil přezdívku Flákanec.
„Takže já bych nepředjímala to, že je potřeba někam vlítnout a říct. To očekávám od těch ženských poslankyň a mladých poslanců a poslankyň už jenom tím, že tam budou. A samozřejmě jim budu držet palce. Ale doopravdy. I z jiných reakcí například na X, kde už nejsem, ale slyšela jsem, že je to tam teď ještě větší žumpa než obvykle, je vidět, že to mladé poslankyně nebudou mít jednoduché. Víme, v jaké zemi žijeme. Mám s tím osobní zkušenost, takže bych jim jenom chtěla říct: Nenechte se odradit, prosím, potřebujeme vás. My Sirény vám moc držíme pěsti a budeme na vás myslet a budeme vás sledovat,“ uzavřela moderátorka.
Do Poslanecké sněmovny bylo letos zvoleno 67 poslankyň, tedy 33,5 %, což je historicky nejvíce. Poprvé podíl zvolených žen překonal zastoupení žen na kandidátních listinách. Přispěly k tomu především preferenční hlasy pro kandidátky Pirátů.
autor: Naďa Borská