Sedláček (Národní demokracie): Povolenky? Jako transfuze z pravé ruky do levé

Aneb jak "přemýšlejí" eurohujeři:
Musíme platit emisní povolenky, protože jinak nám EU nebude moci část z nich vrátit zpátky.
Emisní povolenky jsou podobně smysluplné jako transfuze z pravé ruky do levé, když se polovina krve vybryndá kolem.
Navíc se v článku lže, že půjde o "stokoruny měsíčně". Už teď je jasné, že to u průměrné rodiny půjde přinejmenším do desetitisíců za rok, tedy do tisíců měsíčně.
Třešinkou na dortu je manipulativní obrázek čoudícího komína, což emisní povolenky neřeší (spíš zhoršují, neboť zdražují energie a lidi pak topí ledasčím).
autor: PV