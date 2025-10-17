Sedláček (Národní demokracie): Povolenky? Jako transfuze z pravé ruky do levé

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k emisním povolenkám.

Sedláček (Národní demokracie): Povolenky? Jako transfuze z pravé ruky do levé
Aneb jak "přemýšlejí" eurohujeři:

Musíme platit emisní povolenky, protože jinak nám EU nebude moci část z nich vrátit zpátky.

Emisní povolenky jsou podobně smysluplné jako transfuze z pravé ruky do levé, když se polovina krve vybryndá kolem.

Navíc se v článku lže, že půjde o "stokoruny měsíčně". Už teď je jasné, že to u průměrné rodiny půjde přinejmenším do desetitisíců za rok, tedy do tisíců měsíčně.

Třešinkou na dortu je manipulativní obrázek čoudícího komína, což emisní povolenky neřeší (spíš zhoršují, neboť zdražují energie a lidi pak topí ledasčím).

