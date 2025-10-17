Ústecký kraj: Premiéra filmu připomněla slavnou mýdlovou dynastii

„Jméno Schicht v minulosti rezonovalo stejně silně jako Baťa nebo Škoda. Tento film je nejen kulturní událostí, ale i důležitým krokem k navrácení zaslouženého uznání rodině, která se nesmazatelně zapsala do historie města a celého Ústeckého kraje. Chtěl bych, aby si lidé v našem kraji znovu připomněli, že Schicht nebyl jen značka na obalu mýdla. Byl to příběh pokroku, odpovědnosti a odvahy, který má co říct i dnešní generaci,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Osobní účastí premiéru filmu ozdobili potomci zakladatele mýdlového impéria, včetně Bettiny von Siemens, Leonore Novotny, Johanna Schichta, Silvie Marton či Carla von Siemense, jejichž předci stáli u zrodu ikonických značek jako Mýdlo s jelenem, Ceres, Elida nebo celosvětového koncernu Unilever.
„Těší nás, že se nám postupně různými popularizačními projekty podařilo potomky rodiny Schichtů přesvědčit, že si odkazu jejich rodu skutečně vážíme. Dokonce se odhodlali vrátit se do ,rodného‘ Ústí, kde, jak ostatně prozradí film, zakoupili zchátralou vilu svých předků, již plánují využít k dobročinnosti,“ zdůraznil ústecký historik a senátor Martin Krsek, který je také spoluautorem námětu filmu Království mýdlových bublin.
Film je příběhem značky Mýdlo s jelenem a podnikatelského rodu Schichtů, kteří za tři generace v Ústí nad Labem vybudovali drogisticko-potravinářské impérium, jež napomohlo rozvoji města a celého regionu. Příběhem jejich potomků, kteří hledají své kořeny, vztah k městu, ve kterém nikdo z nich nežije a přesto zde společně zakoupili novobarokní vilu svých předků. Film je o česko-německé historii v ústeckém regionu, připomene průmyslový rozvoj a předválečné česko-německé soužití.
„Jméno podnikatelského rodu Schichtů neprávem upadlo v zapomnění, ráda bych, aby můj film přispěl k jeho návratu do širšího povědomí české společnosti,“ doplnila režisérka filmu Taťána Marková.
Večer nabídnul kromě samotného filmu i projekci historických reklam z produkce Schichtových závodů a diskuzi s tvůrci snímku a členy rodiny Schichtů. Symbolickým momentem byl příjezd vzácného automobilového veterána Tatra 80, který v roce 1931 obdržel prezident firmy Heinrich Schicht. Jeho klakson slavnostně zahájil představení, které se tematicky zaměřilo mimo jiné na emancipaci žen v domácnosti, kterou rodina Schichtů podporovala skrze své produkty a reklamy už na počátku 20. století.
„Příběh rodiny Schichtů je pevnou součástí identity Ústí nad Labem. Byli to lidé, kteří dokázali spojit podnikání s odpovědností a vizí. Jsem rád, že se jejich jméno vrací domů. Ne jako vzpomínka, ale jako inspirace, že v našem městě může vzniknout a růst něco, co má světový přesah,“ řekl primátor města Petr Nedvědický.
Na význačnost akce poukazuje také spojení institucí, které se na akci podíleli. Kromě producenta filmu Film & Sociologie se do přípravy akce zapojil Ústecký kraj a Filmová kancelář ÚK, Statutární město Ústí nad Labem, Oblastním muzeum v Ústí nad Labem, Kulturní střediskem města Ústí nad Labem a Ústecká komunitní nadace. Kulturní program pak zajišťuje spolek KULT.
„Na vzniku filmu se finančně podíleli i místní podnikatelé a filantropové. Ti, s odstupem desítek let od Schichtů, často vyznávají obdobné hodnoty – respekt a odpovědnost jak k lidem, tak k místu, kde žijí. Symbolicky se nám tak propojuje minulost se současností,“ zdůraznila ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.
Do českých kin film Království mýdlových bublin vstoupí film 30. 1. 2026.
autor: Tisková zpráva