„Copak, volby se nehodí?“ Zmocněnkyně Šimáčková narazila s peticí proti Turkovi

Zmocněnkyně vlády Petra Fialy pro lidská práva, od února 2023 národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti Klára Šimáčková Laurenčíková se postavila proti novému českému poslanci Filipu Turkovi.
„Nyní je víc než kdy jindy důležité nemlčet. Proto jsem svůj podpis připojila k prohlášení vymezujícímu se proti skandálním rasistickým výrokům Filipa Turka společně s Pavlem Rychetským, Milanem Uhde, Petrem Pithartem, Helenou Třeštíkovou, Fedorem Gálem, Václavem Trojanem a dalšími,“ napsala na sociální síti X.
Vedle toho se zastala novinářů a odsoudila jakékoli útoky namířené proti nim.
Už pár dní se také ví, že Šimáčková Laurenčíková na postu zmocněnkyně skončí v okamžiku, kdy vládu Petra Fialy nahradí pravděpodobný kabinet Andreje Babiše.
V diskusi pod příspěvkem padlo pár reakcí. Mimo jiné poznámka, že vládní zmocněnkyni zřejmě nevoní demokracie.
„Copak, copak? Svobodné demokratické volby a vůle většiny voličů se nehodí do krámu?! Kdo a kdy zvolil v demokratické a svobodné volbě ji - Laurenčíkovou?! Kde berou tu sprostotu a drzost pomlouvat jedny a kázat druhým?!“ zaznělo nekompromisně.
„Zastupitelská demokracie vs. Petiční demokracie,“ padlo také v diskusi pod příspěvkem.
Podobně ostrých reakcí, i reakcí mnohem ostřejších, padla celá řada.
„Vy úchylní zločinci, magoři, jaké svět neviděl, si sami namlouváte, že máte hodnoty, jaké svět neviděl... A dokážete o nich básnit skvěle, ale většina občanů káže: ‚Táhněte do pr**le...‘,“ došlo na sprostá slova.
„Přestaňte kázat, paní Laurenčíková. Vás nikdo nevolil. A zrovna vaše názory mi vadí. Nestavte se do role morálního majáku. Většinu to nezajímá,“ stálo v dalším z mnoha příspěvků.
autor: Miloš Polák