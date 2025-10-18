„Pověsit Orbána.“ Fiala? To by v Česku neprošlo. Sociolog Hampl ostře

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Samozřejmě ne tak, že se vrátíme do 80. let (minulého století), to už je prč. Už jsme jinde, jsme i technologicky jinde, ale měli bychom se pokusit na to navázat. A mám za to, že kdyby se znovu otevřely průmyslové podniky v České republice, takové, které budou vyrábět nějaké dobré koncové produkty, byla tam dobrá pracovní místa, tak ono si to samo zase vynutí tu obnovu technického školství,“ konstatoval Petr Hampl.
V návratu k průmyslové společnosti by viděl ještě jedno, pro někoho možná překvapivé pozitivum. „Mám za to, že by se obnovil i rodinný život, protože když máme lidi, kteří budou mít dlouhodobou dobrou práci a mají bydlení, tak to pak samo vede k tomu, že se žení víc než v současné době,“ pokračoval Hampl.
Po skončených sněmovních volbách se podle Hampla hraje o to, jestli bude Česko schopné udělat k rok k tomu, aby se stalo samostatným průmyslovým celkem. „Zatím ještě nejdeme tímto směrem, ale mám za to, že ty volby zastavily ten trend, kdy se ruší fabriky, kdy kolabují, kdy se zavírají elektrárny. Kdy je ta elektřina tak drahá, že se ty podniky zavírají. To se teď snad zastavilo,“ řekl Hampl.
A pak podle něj půjde o to, aby se podařilo také nové fabriky vystavět. S pomocí většího ekonomického programu. „A vůbec největší problém teď je najít dost lidí, kteří tohle chápou,“ poznamenal Hampl s tím, že stát tomu musí pomoct. „Otázkou je, kolik je tady lidí, kteří jsou schopni si to uvědomit. Já bych řekl, že v té politice nějací jsou,“ vyjádřil svou naději Hampl. Jedním dechem dodal, že Českem obchází strašidlo neoliberalismu, které straší vstupem státu do podpory podnikání tam či onde, ale podle Hampla je třeba stát využít jako nástroj k proměně podnikatelského prostředí. „V tuto chvíli hledáme lidi, kteří chtějí stát používat jako stát, kteří chtějí tu společnost obnovit,“ podotkl Hampl.
Jistou inspiraci vidí v Maďarsku, kde z Hamplova pohledu vláda podporuje setrvání maďarského kapitálu doma a zároveň tlačí na své nejbohatší občany k tomu, aby se neodlišovali od jiných lidí, aby své děti posílali do běžných škol a tak podobně.
Nesouhlasí přitom s tezí, že by Maďarsko bylo nesvobodnou zemí. Třeba proto, že na tamních demonstracích zaznívá, že by nebylo od věci „pověsit Orbána“. „Představte si, že by někdo řekl, že chce pověsit Fialu,“ naznačil Hampl. „Jsem přesvědčen, že míra svobody, které se Maďaři těší, je výrazně větší než v jiných evropských zemích,“ poznamenal Hampl
Další maďarskou výhodu vidí v tom, že „každý má práci“.
autor: Miloš Polák