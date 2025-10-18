Ukrajinec ji chytil pod krkem. A takhle jsme dopadli

„Vypadni odsud!“ vyzval reportéra ParlamentníchListů.cz policista. A tohle jsme zažili dál…
Problémová čtvrť
Problémová čtvrť, stanice metra Luka v pražských Stodůlkách. Hovoří se o ní jako o „pražském Solncevu“, což je jedno z velkých moskevských sídlišť a kolébka stejnojmenné mafie. Když se na „pražské Solncevo“ zeptaly před lety ParlamentníListy.cz příslušného starosty Prahy 13 Davida Vodrážky z ODS, prohlásil: „Silnou ruskou menšinu jsem tady ale vnímal už v době, kdy jsem se stal starostou. Otevíraly se tady ruské obchody. Taky byl problém, že protilehlé paneláky přes ulici od sídla Bezpečnostní informační služby (BIS) si obecně pronajímali cizinci a snažili se odposlouchávat BIS.“
„S menšinami obecně problémy nemáme. Podle mě sem v devadesátých letech nepřišli bydlet bohatí oligarchové, ale střední třída. Nicméně oni v Rusku stále podnikají a sem uklidili rodiny, protože je tady klid. Třeba na Nových Butovicích máme v mateřské škole čtyřicet procent cizinců,“ řekl Vodrážka v roce 2020.
Jenže nyní je zde silná ruská i ukrajinská menšina. Stanice metra Luka, podobně jako stanice Anděl, je obležená opilci, výtržníky a dalšími druhy problémových jedinců. Pořád tam někdo řve, obtěžuje a občas i vyhrožuje. Autor píše z vlastní zkušenosti!
„Rozumná“ policie
Vycházím z metra Luka. Nad schody se to hemží ozbrojenými policajty. „Jděte, jděte, jděte!“ křičí na kolemjdoucí. Nejdu. Chci vědět, co se ve čtvrti, odkud se dostávám do centra Prahy, děje. Tak jsem zůstal a uniformám ukázal novinářský průkaz. Proto ty fotografie.
Žena s taškami hovořící rusky či ukrajinsky, nepoznám moc rozdíl, řvala, že „ji chtěl zabít!“. U nařčeného chlapíka stáli dva policajti. Celkem jich na místě bylo šest, a u stanice metra čekalo jejich auto. „Vracím se ze setkání s kámošem, trochu jsem požil, ale tohle chci vidět. Zajímá mě, jak to řešíte,“ řekl jsem jednomu. Moc se mu to nelíbilo, ale mou účast přijal.
Pak jsem se šel zeptat dvou policistů postávajících u výtahu. „Odejděte,“ řekli mi. Vyšší zrzavec se chtěl prát, začal mě vytlačovat z místa, byť si byl vědom, že by to byl průser. Krotil se, ale ne moc.
„Ukrajinec tam Ukrajinku chytil pod krkem,“ řekla paní, která incident pozorovala z dálky. A tak ParlamentníListy.cz odešly. Jen divná pachuť ze strážců zákona, kteří mají na kapotách aut „Pomáhat a chránit“, zůstala.
autor: Jan Rychetský