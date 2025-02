Od teď svoboda a volný trh. Bezos otočil kormidlo velkého deníku. Přišel nářek

Bezos ve středu informoval redaktory The Washington Post, že v rubrice „názory“ nastane zásadní změna. „Každý den budeme psát na podporu a obranu dvou pilířů: osobních svobod a volného trhu. Budeme se samozřejmě věnovat i dalším tématům, ale názory, které těmto pilířům odporují, budou ponechány k publikování jiným,“ uvedl Bezos.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5558 lidí

„Jsem z Ameriky a pro Ameriku a jsem na to hrdý. Naše země se sem nedostala tím, že by byla typická. A velkou část úspěchu Ameriky tvoří svoboda v ekonomické oblasti i všude jinde. Svoboda je etická – minimalizuje donucování – a praktická – podporuje kreativitu, vynalézavost a prosperitu,“ vysvětlil miliardář a zakladatel Amazonu, proč vybral jako pilíře svobodu a volný trh.

Kvůli změnám skončil dosavadní vedoucí redaktor rubriky „názorů“ David Shipley. „Je to významná změna, nebude to snadné a bude to vyžadovat stoprocentní nasazení – respektuji jeho rozhodnutí. Budeme hledat nového redaktora názorů, který by se ujal tohoto nového směru,“ informoval Bezos.

„Jsem přesvědčen, že volný trh a osobní svobody jsou pro Ameriku to pravé. Jsem také přesvědčen, že tyto názory jsou na současném trhu s myšlenkami a zpravodajskými názory nedostatečně zastoupeny. Těším se, že tuto mezeru společně zaplníme,“ dodal.

I shared this note with the Washington Post team this morning:



I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.



We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too… — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 26, 2025

Progresivní kruhy už se bouří a někteří novináři už zvažují, že deník opustí. „Jeff Bezos dnes masivně zasahuje do názorové rubriky deníku The Washington Post – dává najevo, že nesouhlasné názory v ní nebudou zveřejňovány ani tolerovány. „Dosud jsem nepocítil zásah do své novinářské práce na straně zpravodajství, ale pokud se Bezos pokusí zasahovat do zpravodajské činnosti, okamžitě skončím a dám vám vědět,“ reagoval novinář Jeff Stein.

Massive encroachment by Jeff Bezos into The Washington Post’s opinion section today - makes clear dissenting views will not be published or tolerated there



I still have not felt encroachment on my journalism on the news side of coverage, but if Bezos tries interfering with the… pic.twitter.com/7hzWCUDCVV — Jeff Stein (@JStein_WaPo) February 26, 2025

Lidé také pod Bezosovým příspěvkem vzkazují, že si raději přestanou The Washington Post platit.

Last straw pic.twitter.com/wkaLGoVHk4 — Jeffrey Evan Gold (@jeffgoldesq) February 26, 2025

Podobný odklon od levicových progresivních názorů po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu už má za sebou společnost Meta Marka Zuckerberga. Ten nedávno přislíbil, že nechá upravit „pravidla kontroly informací“ šířených po této síti. Původně fungující program DEI (diverzita, rovnost, inkluze) bude taktéž ukončen.

Tento krok je jasným signálem, že snaha společnosti Meta prosadit se u nastupující Trumpovy administrativy přinese změny, které ovlivní její obchodní praktiky.

Společnost Meta v prohlášení dostupném ve veřejném prostoru konstatovala, že její zásadou je „sloužit všem“. To prý mimo jiné znamená, že se mění pravidla o reprezentaci žen ve společnosti a o reprezentaci menšin. „Místo programů školení o rovnosti a inkluzi vytvoříme programy, které se zaměří na to, jak uplatňovat spravedlivé a důsledné postupy, které zmírňují předsudky pro všechny bez ohledu na původ,“ uvedla společnost Meta ve svém prohlášení.

V létě minulého roku přitom Zuckerberg před kongresmany USA přiznal, že administrativa Joea Bidena tlačila na jeho sociální síť, aby cenzurovala některé informace o covidu. Zuckerberg toho zpětně lituje.

Psali jsme: Další rána boji za klima. Jeff Bezos zavřel velký kohout Zuckerberg promluvil, jak na něj tlačili od Bidena. Není pravda, nelze říci, hádal se v ČT Kartous „To není pravda.“ Potrefená Unie se ozvala, když Zuckerberg promluvil o cenzuře Konec cenzury a konec inkluze. Zuckerberg „řádí“ dál