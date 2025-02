Odbila půl jedenáctá večer. A Hřebejk začal být sprostý jako dlouho ne. Kvůli Trumpovi

„Tak v USA se k moci legálně dostala parta naprostých imbecilů, kurev, psychopatů a nácků, čemuž část intelektuálních elit v Evropě svítí na cestu do pr*ele a tleská v rytmu častušky, předstírá slepotu a hluchotu a ještě mluví o ‚svěžím větru‘. Každý, kdo se z Trumpa nepoblil nejpozději po útoku na Kapitol, je u mě debil a jediný, za co se denně modlím, abych se pletl. Hrozný selhání,“ začal včera okolo půl jedenácté večer nadávat režisér Jan Hřebejk.

A přidal další myšlenku: „A ještě je to přímo uragán do plachet sviním domácím a z blízkého okolí: Ficovi, Orbánovi, Babišovi, Okamurovi, Konečné, AfD, všem posraným ‚Patriotům‘, a největšího zločince dneška, Putina nevyjímaje.“

Pochody hrdosti jsou zanedbatelné nebezpečí

„Nikdo nám (Evropě) nebrání vytáhnout hlavu z písku a začít se spoléhat sami na sebe, věnovat se nikoliv víčkům na lahvích, ale tomu, aby šmejdům jako je Rusko neprošlo to, co teď vypadá, že prochází, věnovat se vlastnímu rozvoji, vnitřní i vnější bezpečnosti, prosperitě,“ namítl státní zástupce Jiří Zemek. Hřebejk odpověděl: „Věnování se ‚víčkům na lahvích‘, ‚genderu‘ nebo nechat tu propalestinskou malou mrchu mluvit na konferencích, to je právě ta prosperita, luxus, harmonie a demokracie. Samozřejmě máme problémy: s bydlením, s technologickým zaostáváním a s uprchlíky (hlavně tedy ze zemí, kde je válka) a ze všeho nejvíc s populisty, extrémisty, kolaboranty... Největší zlo je dnes Putinova válka a destrukce demokracie v USA a potlesk tomuto vývoji zde. Proti tomu jsou třeba pochody hrdosti opravdu zanedbatelné nebezpečí.“

Jednou se budou točit filmy, v nichž dnešní hvězdy budou za zločince

„Proč zas kurev, proboha? Můžeme tu vypisovat nadávky jak Bart Simpson na tabuli, a co si pomůžete? Je to demokratická volba amerických voličů pro JEJICH zemi. Ne kdo je ‚nejlepší‘ v našich očích pro Evropu,“ mírnila Hřebejka další diskutující. Ale ten nepolevil: „Protože jde o kurvy? Tetelivá radost lidí jako vy, kterou prožíváte dnes, já – možná paranoidně – vidím jako sypání si popele na hlavu za to, k čemu tohle směřuje. Kurvy jsou u mě prodejné holky, které podrží i komu nechtějí. Přešlapující miliardáři za tím příšerným, stupidním klaunem, jsou pro mě nepochopitelné srágory. Nemůžou nevidět tu imbecilitu a pokleslost! Ale něco jim to hodí k tomu majetku, který nelze utratit za století. Jsme svědky selhání a hanby, která jednou bude pro další generace úplně nepochopitelná. Budou se o tom točit filmy (nebo budou Vávrové dělat počítačové hry), kde budou tyto hvězdy za kretény, zbabělce a zločince.“

Vláda sociopatických klaunů

Známý režisér se vyjádřil také k osobě předchozího prezidenta USA: „Biden? Normální demokratická a vcelku úspěšná vláda, také v mnohém neúspěšná (nežiju tam a nemám přehled, vy jo?), jako každá demokratická vláda. Týmový úředník, respektující pravidla. Na tomhle teď není pozitivního NIC, protože se to nehodlá podřídit pravidlům, zákonům, ústavě. A je to navíc parodie, vláda sociopatických klaunů vládnoucích pomocí lží a nesplnitelných slibů. Navíc mezinárodně v nebezpečné době.“

Trump je zlo, není na něm nic svěžího

Další diskutující namítl, že by se Evropa měla probrat.

Hřebejk se podivil: „Z čeho by se měla Evropa probírat? Že nevede světovou ekonomiku? Je tu mír a prosperita. Všechny problémy nafukujou extrémisti podle komunistického hesla: čím hůře (i kdyby jen zdánlivě), tím lépe, a fašounského, že za vše můžou: Židi, migranti, teplouši... progresivisti, transky... Všechna ‚řešení‘ a ‚probouzení‘ jsou jen iluze, ztráta paměti, cesta do obojku... Nejlíp to dnes napsal @švehla: Je horší WC pro všechna pohlaví, nebo nášlapná mina? Zlo jde z Ruska, Íránu, Číny... a teď bohužel přijde z Ameriky. Strašidlo progresivismu a migrantů je coververze Hitlerových žvástů v novém kabátě. Kdo tomu věří, je blb, a kdo tomu slouží, je zmrd. Největší hrozba zdaleka je teď Putinovo Rusko a jeho válka a agresivní politika. Všichni přisluhovači jsou atomová bomba proti poplašňáku migrantů a progresivistů. Je to opakující se minulost a žasnu, co v této době píšou nebo říkají Vondra, Půr, Fištejn... Trump je pokleslost, zlo a není na něm vůbec nic svěžího.“

„Největším zločincem je Putin“

„Tak jste se vyzvracel?“ obrátil se na Hřebejka diskutující Já Jarouš. „Kam se poděla vaše vzdělanost? Nelíbí se vám změna řádu? A pak že se k nadávkám, nálepkování a hrubostem uchylují jen dezoláti, proruští trolové nebo jen svině. Copak, ujel vám vlak?“

„Kdo postuje vypatlané stupidity jako vy, dříve šoupal nohama a žmoulal čapku. Pro koho je EU větší zlo než Putin, je nebezpečný imbecil, a stydím se s ním žít v jedné zemi, protože kromě sebe ohrožuje svojí blbostí i mě a moje děti, Jarouši,“ odpověděl režisér.

