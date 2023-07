Odborář Samek: Generální stávka? Myslím, že tak daleko to nedojde

reklama

Koalice bude jednat o návrzích změn v konsolidačním balíčku, na nichž se shodnou zaměstnavatelé a odbory. Po jednání tripartity to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Znamená to podle Samka, že generální stávka je definitivně odvrácena? „Vždy se vytáhne generální stávka,“ kroutil místopředseda ČMKOS nad otázkou Daniela Takáče. „No, vy jste ji vytáhli, pane místopředsedo,“ připomněl moderátor. Podle Samka se jednalo až o poslední možnost. „Myslím, že to není na programu dne, to je až ten poslední prostředek, když selžou všechny prostředky normální komunikace. Myslím, že tak daleko to nedojde,“ podotkl.

Samek uvedl, že odboráři i zaměstnavatelé shodně kritizovali například rušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů. „A jestli je možné, že se na něčem shodneme... tady mám starší Hospodářské noviny, ve kterých píší zaměstnavatelé, že ,když se zdaní benefity, bude to konec, varují firmy'. To je jedno z témat, kde máme podobný pohled my i oni,“ dal za příklad.

„V civilizovaném světě to tak chodí - jestliže stát má zájem, aby existovaly regulérní a kvalitní podmínky ve firmách, tak dává pobídky prostřednictvím daní na takové cílené věcí, které tomu jednoznačně pomáhají. Péči o zdraví lze pomocí benefitu výrazně zlepšit, také i stravování, vzdělávání zaměstnanců. Proto je zde společný zájem obou stran, zaměstnavatelů i zaměstnanců, to vše se projevuje v kvalitě pracovního práva, pracovních vztahů a také výkonů zaměstnanců,“ doplnil Samek.

Zaměstnavatele zajímá i podoba škrtů v dotacích. Jsou proti snižování investic.

Samek popsal, jak jednání na dnešní tripartitě probíhalo. „Už jsem v tomto směru trochu otužilí, za tu dobu zkušeností s vládou Petra Fialy. Nechci říct, že vláda hraje hru, ale svým způsobem to taková hra je. Vláda velmi spoléhá na to, že má 108 hlasů v Poslanecké sněmovně. Je si vědoma, že má velmi silnou pozici a to ji vede k tomu, že v řadě věcí má tendencí postupovat silověji. To znamená, že částečně ignoruje sociální dialog, teď se k němu dostáváme z výrazným zpožděním,“ pokračoval Samek.

Premiér Fiala také po jednání tripartity zdůraznil, že není automatické, že se společné návrhy zaměstnavatelů a odborů v balíčku projeví.

Nato Samek upozornil, k čemu se vláda zavázala. „Na evropské úrovní česká vláda podporuje řadu iniciativ, které pak na národní úrovni neprovádí,“ kritizoval Fialův kabinet. A připomněl: „V současné době se na evropské úrovni připravuje doporučení k podpoře sociálního dialogu a tam se zjednodušeně řečeno říká, že jestliže kterákoli vláda členské země Evropské unie připravuje nějaká opatření v hospodářské, sociální oblasti a v oblasti na trhu práce, měla by je ve fázi přípravy a realizace projednávat se sociálními partnery,“ zdůraznil. „Tam to česká vláda podepsala a dnes to nedělá,“ zdůraznil.

Předseda odborového svazu KOVO Roman Ďurčo po jednání tripartity na Twitteru uvedl: „Podle dohody s Petrem Fialou a ministrem Zbyňkem Stanjurou by měl být připraven společný pozměňovací návrh a v létě předložen do Sněmovny. Nyní na něm začneme pracovat se zaměstnavateli.“ Co by měl společný návrh obsahovat, neupřesnil.

Petr Fiala po jednání uvedl, že by to měly být úpravy, na kterých se zaměstnavatelé a odboráři dohodnou. „Ty potom mým prostřednictvím zašlou koalici, která bude o těchto podnětech jednat. Nedomluvili jsme se na tom, že budeme něco automaticky akceptovat nebo že budeme dělat v ozdravném balíčku nějaké změny. Domluvili jsme se na tomto postupu, který mi připadá velmi rozumný a seriózní,“ řekl.

Tripartita se sešla den před začátkem prvního čtení konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně – balíčku, k němuž má výhrady opozice, ale i odbory a námitky zazněly rovněž od zaměstnavatelů. Ďurčo podotkl, že jednání „bylo konečně věcné“ a že si vládní politici vyslechli argumenty dalších stran tripartity.

Mluvčí kabinetu nicméně zdůraznil, že souhlas s tím, aby vznikl společný návrh změn balíčku, neznamená automatické přijetí toho, co odboráři a zaměstnavatelé navrhnou. Politici vládní koalice opakovaně uvedli, že kabinet zásadnější úpravy svého balíčku nechystá. Připustili drobnější změny při projednávaní ve Sněmovně při druhém čtení zákona. Na něj dojde nejdříve v srpnu.

