19.09.2025 15:45 | Monitoring

Odborové hnutí je na straně Ústeckého kraje. Pavel Tůma (PRO) a Josef Středula (ČMKOS) se shodli na nutnosti aktivních kroků k oživení regionu.

Odbory na straně Pavla Tůmy. Za oživení Ústeckého kraje
Foto: archiv P. Tůma
Popisek: Vlevo náměstek primátora Chomutova Pavel Tůma (PRO).

Chomutovský náměstek primátora Pavel Tůma, který jde do voleb jako trojka na kandidátce SPD v Ústeckém kraji, jednal s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefem Středulou o budoucnosti Ústeckého kraje. Kraj aktuálně čelí útlumu hnědouhelných dolů, uzavírání elektráren, drahotě a vysoké nezaměstnanosti. Podle údajů z Českého statistického úřadu (ČSÚ) k 31. srpnu 2025 je v Ústeckém kraji nezaměstnanost na 6,71 procentech. Kraj se v současné době potýká i s odlivem mladých lidí.

Tůma během jednání zdůraznil potřebu přejít od pasivního komentování k aktivnímu hledání řešení. Je potřeba podporovat investice, nové projekty, průmysl i cestovní ruch a nastavit rovnováhu mezi ochranou přírody a životem lidí v regionu.

„Situace je špatná, to víme všichni. Ale nemůžeme se donekonečna točit v kruhu negativních zpráv. Je čas říct, jak z toho ven. A hlavně — začít dělat konkrétní kroky, které lidem pomůžou,“ uvádí Tůma. V současnosti kandiduje do Poslanecké sněmovny za stranu PRO v Ústeckém kraji.

„Musíme přestat bránit rozvoji. Ať už jde o průmysl, služby nebo cestovní ruch. I záměr CHKO Krušné hory může být překážkou, pokud se nastaví necitlivě. Potřebujeme rovnováhu mezi ochranou přírody a ochranou života lidí, kteří tu žijí,“ zdůrazňuje Tůma.

Středula dal Tůmovi během jednání podle serveru Chomutovky.cz jasně najevo, že i odborové hnutí má zájem na zlepšení situace v Ústeckém kraji. Středula ocenil i Tůmovu znalost místních problémů a přislíbil podporu odborů.

„Nejsme v pozici, kdy si můžeme dovolit další roky přešlapování. Je čas jít vpřed,“ tvrdí Tůma.

autor: Alena Kratochvílová

