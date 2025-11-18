Odcházející vláda chce „ugrilovat“ Babiše

18.11.2025 15:40 | Monitoring

Končící vládní koalice společně s Piráty podala v úterý žádost o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Hlavním tématem má být střet zájmů lídra hnutí ANO Andreje Babiše, který se týká jeho vlastnictví holdingu Agrofert. Odcházející vládní garnitura tvrdí, že Babiš musí veřejně objasnit, jak tento konflikt vyřeší. Schůze by mohla proběhnout koncem listopadu.

Odcházející vláda chce „ugrilovat“ Babiše
Foto: Hans Štembera
Popisek: Na 2. schůzi poslanecké sněmovny se ustavovaly výbory

Žádost o mimořádnou schůzi podali poslanci z KDU-ČSL, ODS, hnutí STAN a TOP 09, kteří tvoří současnou vládní koalici. Přidali se k nim i Piráti, kteří v posledních měsících působili v opozici. Podpisy byly předány sekretariátu předsedy sněmovny po poledni, což znamená, že podle jednacího řádu musí předseda Tomio Okamura (SPD) schůzi svolat do deseti dnů. Očekávaný termín schůze je mezi 25. a 28. listopadem.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp prohlásil, že schůze je nezbytná, aby Babiš dostal příležitost vysvětlit svůj postup před veřejností i poslanci. „Lidé musejí vědět, jakým způsobem Andrej Babiš svůj střet vyřeší. Protože to případně dopadne na jejich peněženky,“ varoval Philipp v oficiálním prohlášení strany na platformě X.

 

 

Hrozí Česku, že by mohlo přijít o evropské dotace?

Neřešený střet by podle dosluhující vládní garnitury mohl vést k zastavení toku evropských dotací, což by ohrozilo konkurenceschopnost českých firem na evropském trhu.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob na X připomněl, že Babišův „byznysový vedlejšák“ brzdí fungování státu již přes deset let. „Převzetí moci zdržuje něco, co měl on sám vyřešit před více než 10 lety, když šel do politiky,“ napsal Jakob a zdůraznil, že za zpoždění nelze obviňovat prezidenta ani opozici.

 

 

Andrej Babiš uvedl, že není v současnosti ve střetu zájmů, protože ještě není jmenován, a zákon mu dává 30 dnů na vyřešení po nástupu do funkce. Kritici však upozorňují, že takové odkládání může vést k ústavní krizi.

Prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že bez veřejného vysvětlení Babišova postupu ho premiérem jmenovat nebude. „Pokud by šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku problému,“ řekl přezident Petr Pavel.

Ústavní právník Jan Kysela uvedl, že neřešený střet by mohl být problémem pro celé Česko kvůli evropským regulacím.

Psali jsme:

Na X se k tématu vyjádřil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který varoval před mezinárodní ostudou a finančními ztrátami: „Kvůli Babišově egoismu a jeho osobním ekonomickým zájmům hrozí vracení evropských dotací.“

 

 

Stav je v souladu se zákonem o střetu zájmů

Podle Zdeňka Koudelky, ústavního právníka a předsedy brněnské organizace Trikolory, Andrej Babiš ve střetu zájmů není. „Střet zájmů upravuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podívejme se, zda dopadá na Andreje Babiše, pokud bude jmenován předsedou vlády. Člen vlády nesmí podnikat, být členem orgánu podnikající právnické osoby, v pracovním či služebním poměru. Podnikání je výkon činnosti za účelem dosažení zisku, především formou živnosti, anebo i jiným způsobem – např. výkonem advokacie. Jen majetková účast v kapitálových obchodních společnostech podnikáním není,“ vysvětluje Koudelka.

 

 

Dále uvádí, že Andrej Babiš není podnikatelem jako fyzická osoba, což je zjistitelné v Registru ekonomických subjektů. „Pokud vlastní akcie společnosti AGROFERT, ale není členem Představenstva a Dozorčí rady, což není, jde o stav v souladu se zákonem o střetu zájmů. Obdobně to platí i pro jiné kapitálové obchodní společnosti, kde je Andrej Babiš společníkem či akcionářem,“ objasnil ústavní právník.

Psali jsme:

„Šaškárna. Lid řekl, co si přeje.“ Macinka smetl opoziční schůzi proti Babišovi
Babiš nemusí být jmenován. Ale Pavel nechce přepsat výsledky voleb, uklidňuje Šídlo
Požadavky na Babiše? „Nemá nárok,“ zní k Pavlovi
Právník: Petr Pavel hraje hru proti vlastním občanům

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/pavel-pokud-babis-nevyresi-stret-zajmu-ano-by-melo-nabidnout-jineho-kandidata-367266

https://t.co/AqyFXFs6lA

https://t.co/rD2nB0hp30

https://t.co/ROuUZdBS8K

https://twitter.com/hladikpe/status/1989295524428534005?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Jan_Jakob/status/1986369586086703328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kducsl/status/1989354806863855818?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/snemovna?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/volimtrikoloru/status/1990701938074063091?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-mimoradna-schuze-babis-stret-zajmu-pet-stran-phillipp-kdu-csl.A251118_101740_domaci_kop

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Resi-to-vlada-bez-Babise-Pravnik-Kysela-vidi-pohromu-z-Bruselu-782544

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , dotace , EK , Pavel , Poslanecká sněmovna , střet zájmů , Koudelka , Agrofert

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že se Andrej Babiš po jmenování premiérem ocitne ve střetu zájmů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Naďa Borská

Peníze z EU

Přečetl jsem si zde váš zajímavý komentář k čerpání peněz z EU a zeptám se trochu jinak, proč vůbec EU dává peníze za projekty, jako jsou třeba vámi zmiňované rozhledny nebo i třeba na cesty, co končí uprostřed pole? Přeci jen jde o peníze nás všech, neměla by být EU důslednější v tom, komu a na co ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989

10:41 Pobodali člena SPD poblíž Národní třídy. Byl pamětníkem listopadu 1989

Zatímco na Národní třídě v pondělí večer běžel program klasické akce Korzo Národní, o kus dál na Vác…