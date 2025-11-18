Odcházející vláda chce „ugrilovat“ Babiše

Žádost o mimořádnou schůzi podali poslanci z KDU-ČSL, ODS, hnutí STAN a TOP 09, kteří tvoří současnou vládní koalici. Přidali se k nim i Piráti, kteří v posledních měsících působili v opozici. Podpisy byly předány sekretariátu předsedy sněmovny po poledni, což znamená, že podle jednacího řádu musí předseda Tomio Okamura (SPD) schůzi svolat do deseti dnů. Očekávaný termín schůze je mezi 25. a 28. listopadem.
Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp prohlásil, že schůze je nezbytná, aby Babiš dostal příležitost vysvětlit svůj postup před veřejností i poslanci. „Lidé musejí vědět, jakým způsobem Andrej Babiš svůj střet vyřeší. Protože to případně dopadne na jejich peněženky,“ varoval Philipp v oficiálním prohlášení strany na platformě X.
!?Rozhodli jsme se svolat mimořádnou schůzi @snemovna na téma střetu zájmu Andreje Babiše. Stejně jako veřejnost i poslanci mají právo slyšet, jaké kroky kandidát na premiéra podnikne, aby zákon o střetu zájmů neporušoval.— KDU-ČSL (@kducsl) November 14, 2025
V opačném případě totiž kromě mezinárodní ostudy hrozí i… pic.twitter.com/AqyFXFs6lA
Hrozí Česku, že by mohlo přijít o evropské dotace?
Neřešený střet by podle dosluhující vládní garnitury mohl vést k zastavení toku evropských dotací, což by ohrozilo konkurenceschopnost českých firem na evropském trhu.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob na X připomněl, že Babišův „byznysový vedlejšák“ brzdí fungování státu již přes deset let. „Převzetí moci zdržuje něco, co měl on sám vyřešit před více než 10 lety, když šel do politiky,“ napsal Jakob a zdůraznil, že za zpoždění nelze obviňovat prezidenta ani opozici.
Hádejte proč. Bingo, kvůli řešení jeho střetu zájmů. Babišův byznysový vedlejšák opět brzdí fungování státu.— Jan Jakob (@Jan_Jakob) November 6, 2025
Takže ne, nemůže za to prezident ani my. Převzetí moci zdržuje něco, co měl on sám vyřešit před více než 10 lety, když šel do politky. pic.twitter.com/rD2nB0hp30
Andrej Babiš uvedl, že není v současnosti ve střetu zájmů, protože ještě není jmenován, a zákon mu dává 30 dnů na vyřešení po nástupu do funkce. Kritici však upozorňují, že takové odkládání může vést k ústavní krizi.
Prezident Petr Pavel již dříve uvedl, že bez veřejného vysvětlení Babišova postupu ho premiérem jmenovat nebude. „Pokud by šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku problému,“ řekl přezident Petr Pavel.
Ústavní právník Jan Kysela uvedl, že neřešený střet by mohl být problémem pro celé Česko kvůli evropským regulacím.
Na X se k tématu vyjádřil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který varoval před mezinárodní ostudou a finančními ztrátami: „Kvůli Babišově egoismu a jeho osobním ekonomickým zájmům hrozí vracení evropských dotací.“
Každý politik ve vysoké ústavní funkci musí jednat ve veřejném zájmu a nesmí o tom být žádné pochybnosti. Proto má Česká republika zákon o střetu zájmů. Lidé musejí vědět jakým způsobem Andrej Babiš svůj střet vyřeší. Protože to případně dopadne na jejich peněženky. Kvůli Babišově…— Petr Hladík (@hladikpe) November 14, 2025
Stav je v souladu se zákonem o střetu zájmů
Podle Zdeňka Koudelky, ústavního právníka a předsedy brněnské organizace Trikolory, Andrej Babiš ve střetu zájmů není. „Střet zájmů upravuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podívejme se, zda dopadá na Andreje Babiše, pokud bude jmenován předsedou vlády. Člen vlády nesmí podnikat, být členem orgánu podnikající právnické osoby, v pracovním či služebním poměru. Podnikání je výkon činnosti za účelem dosažení zisku, především formou živnosti, anebo i jiným způsobem – např. výkonem advokacie. Jen majetková účast v kapitálových obchodních společnostech podnikáním není,“ vysvětluje Koudelka.
Zdeněk Koudelka— Trikolora (@volimtrikoloru) November 18, 2025
Andrej Babiš ve střetu zájmů není
Střet zájmů upravuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podívejme se, zda dopadá na Andreje Babiše, pokud bude jmenován předsedou vlády.
Podnikání
Člen vlády nesmí podnikat, být členem orgánu podnikající právnické osoby, v… pic.twitter.com/ROuUZdBS8K
Dále uvádí, že Andrej Babiš není podnikatelem jako fyzická osoba, což je zjistitelné v Registru ekonomických subjektů. „Pokud vlastní akcie společnosti AGROFERT, ale není členem Představenstva a Dozorčí rady, což není, jde o stav v souladu se zákonem o střetu zájmů. Obdobně to platí i pro jiné kapitálové obchodní společnosti, kde je Andrej Babiš společníkem či akcionářem,“ objasnil ústavní právník.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská