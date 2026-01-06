Americké ministerstvo včera zavřelo ústa půlce světa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„Toto je NAŠE polokoule a prezident Trump nedovolí, aby byla ohrožena naše bezpečnost,“ zdůraznilo americké ministerstvo zahraničí.
This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z— Department of State (@StateDept) January 5, 2026
„Amerika nikdy nedovolí, aby cizí mocnosti okrádaly náš lid nebo nás vyháněly z naší vlastní polokoule,“ prohlásil v narážce na to, jak před desítkami let venezuelská vláda znárodnila majetky amerických ropných firem. „Podle naší nové strategie národní bezpečnosti nebude americká dominance na západní polokouli už nikdy zpochybňována,“ zdůraznil Trump.
A to stále nebylo všechno. Prezident pokračoval se stejným důrazem i dál.
„Jiní prezidenti možná neměli odvahu nebo cokoli potřebného bránit Ameriku, ale já nikdy nedovolím, aby teroristé a zločinci beztrestně působili proti Spojeným státům. Tato mimořádně úspěšná operace by měla být varováním pro každého, kdo by mohl ohrozit americkou suverenitu nebo ohrozit americké životy,“ uvedl Trump.
Americké ministerstvo zahraničí zdůraznilo postoj prezidenta Trumpa k dění nejen ve Venezuele ve chvíli, kdy Číňané dávají najevo velkou nelibost.
A CIA naznačuje, co se ve Venezuele vyplatí zařídit. List The Wall Street Journal napsal, že podle analýzy CIA bude nejlepší ve Venezuele ponechat u moci současné ministry a americké zájmy ošetřovat ve spolupráci s nimi. A to včetně viceprezidentky Delcy Rodriguezové. Dosavadní ministři Madurovy vlády mají podle CIA nejlepší pozici k udržení stability v zemi.
