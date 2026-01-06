Americké ministerstvo včera zavřelo ústa půlce světa

06.01.2026 8:52 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Zatímco Rusové dál útočí na Ukrajinu, nemalá část světa čeká na to, co se děje ve Venezuele. V zemi s tak velkými zásobami ropy, že tamní situace může ovlivnit i válku na Ukrajině. Americké ministerstvo zahraničí poslalo vzkaz celému světu. Nekompromisní.

Americké ministerstvo včera zavřelo ústa půlce světa
Foto: Repro RSBN Youtube
Popisek: Prezident USA Donald Trump na tiskové konferenci hovoří o útoku na Venezualu

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 21797 lidí
Dá se říct, že žijeme v přelomové době, ve které si světové mocnosti takzvaně dělají pořádek. Rusové takto mluví o své agresi na Ukrajině a Američané tím vysvětlují svou vojenskou akci ve Venezuele, během které zadrželi tamního diktátora Nicoláse Madura. A stejně jako Rusové nespěchají s ukončením zabíjení na Ukrajině, Američané dávají jasně najevo, že si nenechají mluvit do toho, co se děje ve Venezuele.

„Toto je NAŠE polokoule a prezident Trump nedovolí, aby byla ohrožena naše bezpečnost,“ zdůraznilo americké ministerstvo zahraničí.

 

 

Anketa

Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?

57%
1%
40%
2%
hlasovalo: 4943 lidí
Ministerstvo zahraničí USA tak připomnělo pozici 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, který se v podobném duchu vyjádřil již na sobotní tiskové konferenci, na které vysvětloval, proč si Američané došli pro Nicoláse Madura přímo do venezuelského Caracasu.

Amerika nikdy nedovolí, aby cizí mocnosti okrádaly náš lid nebo nás vyháněly z naší vlastní polokoule,“ prohlásil v narážce na to, jak před desítkami let venezuelská vláda znárodnila majetky amerických ropných firem. „Podle naší nové strategie národní bezpečnosti nebude americká dominance na západní polokouli už nikdy zpochybňována,“ zdůraznil Trump.

A to stále nebylo všechno. Prezident pokračoval se stejným důrazem i dál.

„Jiní prezidenti možná neměli odvahu nebo cokoli potřebného bránit Ameriku, ale já nikdy nedovolím, aby teroristé a zločinci beztrestně působili proti Spojeným státům. Tato mimořádně úspěšná operace by měla být varováním pro každého, kdo by mohl ohrozit americkou suverenitu nebo ohrozit americké životy,“ uvedl Trump.

Americké ministerstvo zahraničí zdůraznilo postoj prezidenta Trumpa k dění nejen ve Venezuele ve chvíli, kdy Číňané dávají najevo velkou nelibost.

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

90%
8%
2%
hlasovalo: 37469 lidí
„Ponaučení z historie nabízí drsné varování,“ řekl Sun Lei, chargé ďaffaires stálé mise Číny při OSN. „Vojenské prostředky nejsou řešením problémů a bezohledné použití síly povede pouze k větším krizím.“ Na slova čínského zástupce při OSN upozornila agentura Reuters.

A CIA naznačuje, co se ve Venezuele vyplatí zařídit. List The Wall Street Journal napsal, že podle analýzy CIA bude nejlepší ve Venezuele ponechat u moci současné ministry a americké zájmy ošetřovat ve spolupráci s nimi. A to včetně viceprezidentky Delcy Rodriguezové. Dosavadní ministři Madurovy vlády mají podle CIA nejlepší pozici k udržení stability v zemi.

Psali jsme:

„Vidíte, Rusové útočí na vaše firmy,“ křičí na USA Ukrajinci
Teď se všichni budou bát USA? „Ne.“ Akce Maduro jinýma očima
Upozornil jsem na ukrajinskou korupci, lidé to oceňují, říká Okamura
Nečekaně smířlivý vzkaz Venezuely do USA

 

Zdroje:

https://t.co/SXvI868d4Z

https://twitter.com/StateDept/status/2008221563888292207?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Svazany-Maduro-Trump-rekl-co-udelaji-s-Venezuelou-785086

https://www.reuters.com/world/china/china-says-it-cannot-accept-countries-acting-world-judge-after-us-captures-2026-01-05/

https://www.wsj.com/politics/national-security/cia-concluded-regime-loyalists-were-best-placed-to-lead-venezuela-after-maduro-24b0be1a

https://www.youtube.com/watch?v=SsdkClL2_bg

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , OSN , USA , zahraničí , CIA , x , WSJ , Venezuela , Reuters , Maduro , Trump , Rodriguezová

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Bude podle vašeho názoru svět znovu rozdělen na sféry vlivu, které budou světové mocnosti navzájem respektovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 55 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Proč rovnou nenapíší,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusegusta , 06.01.2026 9:50:24
že zkorumpoali klíčové osoby venezuelské vlády. Copak nikoho netrklo, proč se Venezuela nebránila?

|  8 |  0

Další články z rubriky

„Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

17:44 „Obrážeč Dakarů.“ Kavárna Pavla oslavuje, ale kvůli Turkovi není ticho

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navrhl prezidentovi Petru Pavlovi jmenovat poslance Motoristů Filipa…