„Vidíte, Rusové útočí na vaše firmy,“ křičí na USA Ukrajinci

Ruská armáda dál útočí na různé cíle na Ukrajině a vyvíjí tlak na ukrajinské obránce nejen u mnohokrát zmiňovaného Pokrovsku, který podle všeho okupační armáda stále plně neovládla. K dalšímu útoku došlo i v Dnipru, kde ruská armáda poškodila továrnu patřící americké firmě. Jedná se o závod na extrakci oleje.
„(Ruský prezident Vladimir) Putin se zaměřuje na americké firmy – útočí na americké investice na Ukrajině a ponižuje americké zájmy,“ řekl po útoku listu Kyiv Independent Andy Hunder, prezident Americké obchodní komory na Ukrajině. „Tohle musí přestat. Washington musí jednat na obranu amerického podnikání,“ dodal.
Podle starosty Dnipra Borise Filatova továrna patří společnosti Bunge, americké zemědělské společnosti, se sídlem v St. Louis v Missouri.
„Můžeme potvrdit, že v zařízení nedošlo k žádným zraněním a naším bezprostředním zaměřením je bezpečnost lidí na místě a obnovení provozu,“ řekl mluvčí listu Kyiv Independent a dodal, že společnost v současné době nemá žádné další podrobnosti o následcích útoku.
V prohlášení uveřejněném na sociálních sítích ministr zahraničí Andrij Sybiha útok odsoudil a poznamenal, že „Rusko systematicky útočí na americké podniky na Ukrajině“.
„Tento útok nebyl chybou – byl úmyslný, protože Rusové se na toto zařízení pokusili zaútočit několikrát,“ zdůraznil Sybiha. „Putinovy útoky na americké podniky a americké zájmy na Ukrajině ukazují jeho naprostou ignoranci mírového úsilí vedeného (americkým) prezidentem Donaldem Trumpem.“
A targeted Russian strike damaged a civilian sunflower oil production facility in Dnipro owned by the well-known American company "Bunge."— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) January 5, 2026
This attack was not a mistake—it was deliberate, as the Russians attempted to strike this facility multiple times.
Russia has been… pic.twitter.com/KpVgDJkkPW
„Dosáhli jsme dohody o operačních detailech bezpečnostních záruk. Vysvětlíme, jak jsou strukturovány, a jakou podobu by mohly mít dlouhodobé závazky všech zúčastněných,“ sdělil novinářům jeden z francouzských organizátorů celého jednání. Agentura Reuters doplnila, že Evropané věří, že při jasném vyslovení vlastních záruk pro Ukrajinu přijdou s jasným závazkem i Američané.
„Ukrajina chce mír,“ zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočním projevu ke svým spoluobčanům. Prý to bude tak, že Rusové buď konečně přestanou na Ukrajinu útočit, a tím nastane mír, nebo Ukrajinci udělají všechno pro to, aby posílili svou obranu.
Na sociální síti X Zelenskyj doplnil, že k dosažení tohoto cíle získal posilu z Kanady. Bývalou kanadskou místopředsedkyni vlády Christinu Alexandru Freelandovou jmenoval svou poradkyní pro ekonomický rozvoj.
„Dnes jsem jmenoval Christinu Freelandovou poradkyní pro hospodářský rozvoj. Christina je v těchto záležitostech vysoce kvalifikovaná a má rozsáhlé zkušenosti s přilákáním investic a prováděním hospodářských transformací,“ oznámil Zelenskyj.
Today, I appointed Chrystia Freeland @cafreeland as an Advisor on Economic Development. Chrystia is highly skilled in these matters and has extensive experience in attracting investment and implementing economic transformations. Right now, Ukraine needs to strengthen its internal… pic.twitter.com/2WOl27MyVA— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 5, 2026
„Ukrajina je v popředí dnešního globálního boje za demokracii a já vítám tuto příležitost bez nároku na finanční odměnu pomoct jí jako ekonomický poradce prezidenta Zelenského,“ oznámila Freelandová, která je poslankyní kanadského parlamentu. Postu poslankyně se však podle vlastních slov vzdá.
Ukraine is at the forefront of today’s global fight for democracy, and I welcome this chance to contribute on an unpaid basis as an economic advisor to President Zelensky.— Chrystia Freeland (@cafreeland) January 5, 2026
In accepting this voluntary position, I will be stepping aside from my role as the Prime Minister’s Special…
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
