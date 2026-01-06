„Vidíte, Rusové útočí na vaše firmy,“ křičí na USA Ukrajinci

06.01.2026 8:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Rusové útočí i na americké firmy přítomné na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj získal posilu pro svůj tým z Kanady. A mezitím přišel vzkaz z Paříže. „Dosáhli jsme dohody o operačních detailech bezpečnostních záruk,“ zaznívá před jednáním západních partnerů Ukrajiny. Před setkáním politiků se totiž sešli i vojenští představitelé ukrajinských partnerů a konkretizovali vojenské záruky pro Ukrajinu, které byly dosud popsány jen obecně. Má to však háček.

„Vidíte, Rusové útočí na vaše firmy,“ křičí na USA Ukrajinci
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Od chvíle, kdy se Donald Trump stal prezidentem, přesněji od února 2025, se jednání o míru na Ukrajině urychlují. Dnes se chystají jednání zástupců evropských partnerů Ukrajiny za účasti Stevea Witkoffa a Jereda Kushnera, amerických vyjednavačů. Agentura Reuters připomněla, že v hlavním městě Francie má dojít k domluvě o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Ale ať už Ukrajina se svými západními partnery dohodne cokoli, v dohodách bude skryt zásadní háček. Otázkou zůstává, jak se k dohodám postaví útočící Rusko.

Ruská armáda dál útočí na různé cíle na Ukrajině a vyvíjí tlak na ukrajinské obránce nejen u mnohokrát zmiňovaného Pokrovsku, který podle všeho okupační armáda stále plně neovládla. K dalšímu útoku došlo i v Dnipru, kde ruská armáda poškodila továrnu patřící americké firmě. Jedná se o závod na extrakci oleje.

„(Ruský prezident Vladimir) Putin se zaměřuje na americké firmy – útočí na americké investice na Ukrajině a ponižuje americké zájmy,“ řekl po útoku listu Kyiv Independent Andy Hunder, prezident Americké obchodní komory na Ukrajině. „Tohle musí přestat. Washington musí jednat na obranu amerického podnikání,“ dodal.

Podle starosty Dnipra Borise Filatova továrna patří společnosti Bunge, americké zemědělské společnosti, se sídlem v St. Louis v Missouri.

„Můžeme potvrdit, že v zařízení nedošlo k žádným zraněním a naším bezprostředním zaměřením je bezpečnost lidí na místě a obnovení provozu,“ řekl mluvčí listu Kyiv Independent a dodal, že společnost v současné době nemá žádné další podrobnosti o následcích útoku.

V prohlášení uveřejněném na sociálních sítích ministr zahraničí Andrij Sybiha útok odsoudil a poznamenal, že „Rusko systematicky útočí na americké podniky na Ukrajině“.

„Tento útok nebyl chybou – byl úmyslný, protože Rusové se na toto zařízení pokusili zaútočit několikrát,“ zdůraznil Sybiha. „Putinovy útoky na americké podniky a americké zájmy na Ukrajině ukazují jeho naprostou ignoranci mírového úsilí vedeného (americkým) prezidentem Donaldem Trumpem.“

 

Před úterním setkáním diplomatů se prý sešli i vojenští představitelé, včetně náčelníka ukrajinského generálního štábu, aby sepsali konkrétní závazky, aby jim političtí lídři mohli poskytnout podporu. Vojenský rozměr záruk byl přitom dosud diskutován jen velmi obecně.

„Dosáhli jsme dohody o operačních detailech bezpečnostních záruk. Vysvětlíme, jak jsou strukturovány, a jakou podobu by mohly mít dlouhodobé závazky všech zúčastněných,“ sdělil novinářům jeden z francouzských organizátorů celého jednání. Agentura Reuters doplnila, že Evropané věří, že při jasném vyslovení vlastních záruk pro Ukrajinu přijdou s jasným závazkem i Američané.

„Ukrajina chce mír,“ zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočním projevu ke svým spoluobčanům. Prý to bude tak, že Rusové buď konečně přestanou na Ukrajinu útočit, a tím nastane mír, nebo Ukrajinci udělají všechno pro to, aby posílili svou obranu.

Na sociální síti X Zelenskyj doplnil, že k dosažení tohoto cíle získal posilu z Kanady. Bývalou kanadskou místopředsedkyni vlády Christinu Alexandru Freelandovou jmenoval svou poradkyní pro ekonomický rozvoj.

„Dnes jsem jmenoval Christinu Freelandovou poradkyní pro hospodářský rozvoj. Christina je v těchto záležitostech vysoce kvalifikovaná a má rozsáhlé zkušenosti s přilákáním investic a prováděním hospodářských transformací,“ oznámil Zelenskyj.

„Ukrajina je v popředí dnešního globálního boje za demokracii a já vítám tuto příležitost bez nároku na finanční odměnu pomoct jí jako ekonomický poradce prezidenta Zelenského,“ oznámila Freelandová, která je poslankyní kanadského parlamentu. Postu poslankyně se však podle vlastních slov vzdá.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , Francie , Kanada , potraviny , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , válka na Ukrajině , Kyiv Independent , Freelandová , armáda koalice ochotných

