Odchody z ODS: To už není moje strana, napsala o Fialovi exposlankyně. A padají zajímavá slova

ODS opouštějí další členové. Stranu Petra Fialy opouští jednak vysokoškolský pedagog Mansoor Maitah, a dále dlouholetá členka a bývalá poslankyně Helena Mallotová. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že vedení ODS koketuje s ideou společné kandidatury s lidovci. Rozhořela se vášnivá diskuse, ve které další diskutující připomněli, jak se vedlo předešlým partnerům lidovců. Padla slova o „kudle v zádech“. Ale europoslanec Jan Zahradil tvrdil: „Fúze nebude.“ Prý by to ani jedna členská základna neskousla.

Oba odpadlíci pocházejí z Prahy 12. Mansoor Maitah, vysokoškolský pedagog na Vysoké škole ekonomické, k odchodu citoval Vrchlického: „Rozloučení těžké jest, však v něm je život.“

„Vážení přátelé, Anketa Má Babiš navrhnout konec ministra Staňka ve vládě? Pak by ho Zeman už musel odvolat Má to navrhnout 4% Nemá to navrhnout 91% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2475 lidí

tento komentář se mi nepíše zrovna lehce. Přemýšlel jsem o jeho napsání přibližně od poloviny ledna. Zvažoval jsem všechna pro a proti. Nakonec jsem se ale pevně rozhodl a oznámil jsem svým stranickým kolegům, že vystupuji z ODS. Po deseti letech členství,“ oznámil.

„A to přesto, že jsem byl na Praze 12 v posledních volbách zvolen zastupitelem. A to přesto, že mě politika stále velmi zajímá a hodlám se věcmi veřejnými i nadále zabývat. Neodcházím ve zlém a není mým úmyslem ODS jakýmkoli způsobem poškozovat. Ve straně jsem prožil celých deset let, potkal zde spoustu pozoruhodných lidí a našel i opravdové přátele.

Jak to tak ale bývá i v partnerských vztazích, jednoho dne si uvědomíte, že se nedá žít jen minulostí a vy musíte jít dál. Došel jsem k závěru, že pro obě strany bude lepší, když řady ODS opustím. Co se týče mého působení na Praze 12, tak chci s ODS nadále spolupracovat, neboť se stále chci aktivně podílet na vyváženém rozvoji naší městské části.

Jsem proto přesvědčen, že s mnohými z členů ODS se jistě nevidím naposled. A nemám tím na mysli jen nějaká občasná setkávání u piva či při sportu,“ zdůvodnil své rozhodnutí.

Lídr kandidátky ODS Jan Zahradil Maitahovi poděkoval, že s vystoupením počkal až po volbách do Evropského parlamentu, do kterých dotyčný kandidoval. „Vážím si toho, žes to neudělal před volbami, když už byla kandidátní listina zaregistrovaná. Jednak by z toho byla mediální ‚story‘, jednak by nás neúplná kandidátka poškodila při přepočtu hlasů. Přeju ti jen vše dobré.“

Z ODS odchází také její bývalá poslankyně Helena Mallotová. A o něco méně smířlivě. Taktéž své rozhodnutí oznámila na Facebooku: „Z ODS odcházím včas. Už mě to nebude muset mrzet. Fiala právě vyhlásil, že do budoucích voleb na všech úrovních ODS půjde (po delším, pro členy utajovaném jednání, moje pozn.) v koalici s KDU-ČSL, neb si jsou programově blízcí, a případně s dalšími ‚protibabišovskými‘ subjekty. Když jsem ve vnitrostranické diskusi poukazovala na existenci zákulisního Demokratického bloku, byla jsem mnoha svými spolustraníky dost nevybíravě osočována, že jsem posedlá jakýmisi nesmysly. Ještě tři dny budu členkou, teď však již zapuzenou, neb jsem byla okamžitě odstřižena od vnitrostranické diskusní platformy. ODS již není moje strana.“

Reakcí nebylo málo. Přišel dotaz, zda by nebylo lepší udělat něco s vedením. „To už není moje starost. Osobně si myslím, že jakýkoliv obrat je v horizontu mnoha let nemyslitelný: Vedení ODS je zcela zabetonované,“ odpovídala na to Mallotová.

„Fialovi nestačí střelit se do vlastní nohy pistolí, on si prostě vezme kulomet,“ komentoval snahu přiblížit se k lidovcům Lukáš Koruba.

Obecně se idea spojení s lidovci nesetkala s velkou podporou. „S lidovci?“ divila se Vlasta Kováčová. „Kdyby ODS studovala historii... A to se za Klause sloučili jen s KDS, Pilip za křeslo ministra dovedl svou stranu do ODS a čekal je(n) na příležitost, jak vrazit kudlu... S lidovci byli jen v koalici a stačilo. Jidáši, co se tvářili jako partneři. Tak ať si to hezky užijí. Škoda, že se odéesáci neumí poučit z vlastních chyb,“ konstatovala.

K Fialově direkci měl připomínky také Vít Bláha. „Doporučil bych mu jako doučování historii spolku, který vystupoval pod značkou 4K – Lidovci, DEU, US a ODA. Dopadlo to tak, že bratři lidovci a jejich příznivci ve volbách jako jeden muž kroužkovali jen lidovecké kandidáty... Použili hlasy ostatních jen jako osobní výtah k moci...“ Dle Bláhy jsou lidovci „polomrtvá strana, socani, co chodí do kostela“.

Že by k nějaké fúzi došlo, to pak popřel znovuzvolený europoslanec ODS a lídr kandidátky Jan Zahradil. „Fúze nebude. Členská základna ani jedné strany to nepřijme,“ tvrdil.

Ale odcházející Helena Mallotová si nebyla tak jistá: „Uvidíme. Je to jenom otázka vývoje. Taky by před pár lety nebylo myslitelné, že bychom kandidovali na senátora člověka, který na mnoha fórech explicitně horoval pro co nejrychlejší přijetí eura. Kde je naše Petice pro korunu? A další jména nechám stranou. Myslím, že členská základna je pomalu otužovaná a nakonec se s tím vyrovná, tím spíš, že přicházejí lidé s už úplně jinými politickými postoji.“

Igor Tesařík popsal Fialovu politickou strategii: „Fiala chce pod svým vedením vyluxovat všechny středové strany. V podstatě to už před rokem na besedě mladých konzervativců řekl. Takže tohle je prvním krokem. Jen mám pocit, že lidovce podceňuje, a ti na jeho planá a falešná slovíčka neskočí... A že je, tedy nemusím, protože odpornosti jako Šojdrojc sirotci mi zvedají kufr.“

„Jestli ODS udělá takovou blbost, že s lidovci bude dělat společné kandidátky, tak se pak bude divit, že má při trojnásobných preferencích třetinu poslanců, protože lidovci budou kroužkovat svoje jak zuřiví,“ doplnil k tomu Josef Klapal.

Idea spojení s lidovci měla i své zastánce. Například Martin Schmarcz tvrdil: „Ale spojení českých CDU-CSU není žádná novinka a nic tajného. Demokratický blok je něco jiného. To byla jen jednoúčelové krátká dohoda a žádná integrace. Spojení se STAN a TOP 09 je nesmysl a s Piráty na úrovni sci-fi.“

„Podívejme se na to pragmaticky, jak to u nás vypadá. Máme tu levici – ANO, ČSSD, SPD, KSČM, která má dnes nějakých 60 %. Zbytek je rozdělen. Nejen na liberály a konzervativce, ale ještě tu máme Piráty, kteří jsou vlastně co? Spojení dvou jediných konzervativních stran v PS mi fakt nepřijde blbě. Jistě pak mohou spolupracovat s nesocialistickými liberály (STAN a TOP 09), ale napřed tu musí být snaha, aby konzervativní souručenství vyhrálo volby. A to bude v naší socialistické zemi už tak dost těžké...“ tvrdil Schmarcz.

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Psali jsme: „Rozkrádání majetku v kultuře.“ Víme, co Zeman napsal Babišovi. Staněk prý musí zůstat a prošetřit umělce Jan Keller se loučí: Eurovolby? Duch Merkelové kráčí dál. Nikdo myslící v Bruselu neuspěje. ODS by zvolila i vraha Zemana. A ČSSD... Ondřej Hoopner: Vyšetřování kauzy Kuciak na Slovensku, kvůli které padla vláda, spěje do finále. Stále však není jasné, jaká je souvislost mezi vraždami, italskou mafií a vládou. Není vyloučeno, že není vůbec žádná Fiala (ODS): Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas