Odporné! Ladislav Jakl proti Bakalovým novinářům: Patnáctkrát mě uhodili. Takto to bylo

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl se zlobí na novináře. Dospěl k názoru, že z něj dělají sprostého napadeného, a on si to nemíní nechat líbit. Své spoluobčany však varoval, že takovéto chování bude pokračovat, jelikož podle jeho názoru žijeme na počátku zostřené éry pravdy a lásky.

Ladislavu Jaklovi se ani trochu nelíbí způsob práce novinářů serveru Aktuálně.cz, který patří Zdeňku Bakalovi. S jedním z novinářů si vyměnil několik SMS zpráv a nestačil se divit, jaký z nich vzešel článek. Pobouřilo ho, že ač byl napaden, a podle vlastních slov hned dvakrát, některé novináře zajímá jen on a to, zda k vlastnímu napadení nějak nepřispěl, ač by se možná spíš měli zajímat o útočníka.

„Dvakrát mladší muž mě nejméně desetkrát patnáctkrát uhodil. Devět dnů jsem bolestí nespal. Mnoho týdnů jsem se bez bolesti nemohl hnout. Ale našli se novináři, kteří zatoužili si taky bouchnout. Myslím, že takové novináře ani nenapadne, jak se žije člověku, který je terčem fyzického útoku pro své postoje, a ještě o sobě musí číst hnusy. Po pachatelích se nikdo neptá, to nikoho nezajímá. Atrakcí je jen škodolibá radost z újmy na tom, kdo si to přece zaslouží,“ napsal Jakl na Neviditelném psu.

Co přesně ho tak rozčílilo? SMS zprávy Jana Horáka ze zmíněného serveru. Ten se Jakla ptal, zda už ho kontaktoval úřad příslušné městské části, aby se vyjádřil k přestupku napadení, jehož byl účastníkem. Jakl odvětil, že informaci od policie ani od příslušného úřadu nedostal. Rozzlobilo ho, že jako napadený snad bude muset ještě hledat v novinách informaci o tom, že přestupkové řízení bylo zahájeno.

Novák se Jakla také zeptal, zda se do incidentu nějak nezapojil, zda ránu, kterou dostal, také nevrátil. Jakl zdůraznil, že průběh útoku popisuje od počátku stejně.

Nemá proto pochopení, že server označil jeho napadení za rvačku, a to hned v první větě článku, který se jeho napadením zabýval.

„V Aktuálně si to slovo vymysleli, protože kdo se účastní rvačky, je přece rváč a jako rváče mě chtějí svým čtenářům prezentovat. A také tím – bez udání zdroje – automaticky přejímají sebeobhajující interpretaci onoho útočníka. Tedy ne že se mi snažil dát co největší počet ran s co největšími zdravotními následky, ale že jsme se tak nějak oba rvali. V titulku také píší jen o mně, protože jen o mé osobě přece chtějí psát v ošklivých souvislostech. Kdyby byli korektní, napíší: ‚Jakl a neznámý muž‘, nebo ‚Muž, jehož totožnost dobře známe, ale vám čtenářům ji nesdělíme, a Jakl…‘ Titulek také klasicky předvádí, jak cokoli, co řeknu já, uvedou distančními slovy ‚údajně‘… ‚prý‘… ‚tvrdí, že‘… ‚Jakl říká‘, zatímco tvrzení svého chráněnce přejímají za vlastní a předkládají čtenářům jako fakt,“ rozohnil se člen mediální rady.

A to není to jediné, co Jakla rozpálilo takřka doběla.

„Mimořádně odporný je od Aktuálně obrat, že jsem ‚šířil verzi‘. Aha. Tak mé svědectví, podané mým nejbližším už v prvních minutách po napadení, je podle Aktuálně ‚šířením verze‘, verze pilovaná dva týdny s advokáty na základě studia mého svědectví není uvedena ani jako výpověď druhé strany, ale má podobu prostého neutrálního popisu. To je školní příklad manipulace jak vyšitý,“ pokračoval v kanonádě Jakl.

Jakl má za to, že server potřeboval čtenářům představit jeho osobu v co nejhorších barvách, a kvůli tomu si neváhal relativně obratně hrát se slovy a v podstatě jeho slova o napadení relativizoval. Jakl se domnívá, že se mu server Aktuálně.cz dokonce vysmívá.

