Odpustí se vám dluhy, oznámila Pekarová. Ne každý jásá

1. července odstartovalo další milostivé léto, akce, kdy se dlužník může zbavit tlaku exekucí za podstatně jednodušších podmínek, než v jiné době. Za posledních pár let jde již o třetí milostivé léto. Aktuální milostivé léto potrvá do 30. listopadu. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hl. m. Praha.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová (TOP 09) vyzvala své spoluobčany, aby tzv. milostivého léta využili.

„Milostivé léto je v plném proudu. Díky němu lze splatit původní dluh na sociálním pojištění nebo daních. Šance na nový život je k nezaplacení a budu Vám vděčná, když o tom dáte vědět lidem, kterých by se to mohlo týkat,“ napsala předsedkyně Sněmovny.

V diskusi pod svým příspěvkem se však mohla dočíst, že milostivé léto vlastně není dobrým signálem do společnosti, neboť naznačuje, že dluhy se vlastně splácet nemusejí.

„Pokud se nemýlím, tak už třetím rokem dává milostivé léto signál všem, že vlastně ty dluhy ani není potřeba platit,“ napsal diskutér Ivo Ribar.

Další debatující Karolína Šiklová přidala otázku.

„A tu dosavadní práci těch lidí kolem dluhu zaplatí kdo? Ti, kdo dluhy směrem ke státu nemají, nebo mají a řádně je splácejí?“ zeptala se.

Dnešní ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL připomněl, že se milostivé léto vztahuje i na živnostníky.

„Zlatý paragraf pro milostivé léto u soc. pojištění pro podnikající osoby. Díky Marianu Jurečkovi a MPSV za spolupráci. Spravedlivá pomoc, na které vydělají všichni. Ocenění Hospodářské komory ČR si velmi vážíme,“ napsal Výborný.

Ale i on se dozvěděl, že lidé by měli své dluhy poctivě splácet. „Raději bych byla, kdyby si každý své dluhy platil včas a stát řešil důležitější věci,“ napsala další z debatujících.

