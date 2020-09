Odsun Němců? Politická odpovědnost prezidenta Beneše, říká historik Kosatík. Místo zločinů nacistů by nás mělo trápit to, co jsme zavinili my

reklama

Anketa Je Česká republika dobře řízenou a vedenou zemí? (Ptáme se od 2.9.2020) Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 8252 lidí

„Mě ten film hodně zaujal, asi to nebude ideální filmová příležitost pro odpolední výlet s rodinou do kina, protože je to film vážný, ale je důležitý a myslím si, že je dobře udělanej,“ zhodnotil film Kosatík.

Film se podle něj drží přesně historických faktů. „Ono při plném respektu k té látce to má žánr jakési filmové kroniky,“ a dodává: „Mně to tím kronikářstvím vzdáleně připomnělo film režiséra Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci.“

Moderátor Českého rozhlasu se zeptal Kosatíka, zda je možné vůbec v lidových soudech s Němci a v jejich odsunu nalézt nějakou spravedlnost. „Určitě dá, to se nedá tak šmahem odsoudit, ale podstatou byla nespravedlnost, my vůbec v těch našich novějších dějinách máme talent řešit špatně takové situace, něco podobného je vyrovnání s komunismem, v obou těch případech, v roce 45 a 89, se stala chyba, že nebyli potrestáni konkrétní viníci za konkrétní viny, nikdo třeba neřešil Vasila Bilaka.“

„No a podobně tomu tak bylo i tehdy, místo toho, aby nebyli potrestáni do důsledku nacističtí zločinci, tak se zavedlo takové zrychlené lidové trestání, kdy zejména do toho odsunu se lidi zařadili na základě své etnické příslušnosti, vůbec nikdo neřešil, jestli si ty děcka nebo babičky někde zahajlovaly,“ dodal historik.

Padla otázka, zda se my, Češi, díváme na divoký odsun jinak než po roce 90. „Já si myslím, že to dnes už vidíme poněkud strukturovaněji. Mně se na tom filmu například líbí to, že nepracuje s takovou tou rétorikou, kterou často tak nerad slýchávám, a sice, že odsun byl sice ošklivý, ale že to vlastně byla reakce na něco ještě mnohem ošklivějšího, co dělali nacisté. Nás by mělo spíš trápit, pokud jsme něco zavinili my sami.“

Dalším dotazem moderátora bylo, kdo nese politickou odpovědnost za nespravedlivé vyhnání tolika Němců? Kosatík říká: „Určitě prezident Beneš na tom má podstatnou vinu,“ ale také uznává, že na odsunu Němců se shodla tehdejší politická reprezentace napříč spektrem.

A proč je dobré, podle Kosatíka, se k těmto údajně bolavým tématům české historie vracet? „Protože to nemáme pořád vyřešené, a ono to nikdy vyřešené nebude. Je to podstatný moment naší historie. Nemůžete zavírat oči nad tím, že z té země zmizí téměř 3 miliony lidí. Musíte si jako demokrat klást otázku, a já věřím, že časem takových lidí bude stále víc, jestli nebyla v té době i jiná řešení. Musíme se tím trápit, i když je to protivný a ošklivý,“ doporučil historik.

Psali jsme: Policie ČR: Obvinění 12 osob z napomáhání k neoprávněnému pobytu Soukromníci: Taky soudružku Maláčovou "milujete"? TOP 09: Pravidla mají platit pro všechny Německý velvyslanec se snažil dovolat Hřibovi. A všem jeho zástupcům. Výsledek telefonátů popsal na Twitteru

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.