Odvolávaný Havlíček u Moravce. Ministr Vlček podepsal, ale šťastný z toho není

V pořadu Otázky Václava Moravce České televize proti sobě usedli ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Řeč byla převážně o energetice.

Opoziční hnutí ANO a SPD nechaly svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny za odvolání předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Schůze proběhla a Pekarová zůstává na svém místě. Jako protiopatření vznikl podpisový arch vládních stran požadující odvolání místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka. A právě této otázce v Otázkách Václava Moravce čelil sám Havlíček. „Není vyloučené, že nebudu místopředsedou Poslanecké sněmovny,“ uznal Havlíček. Ale dodal, že se nenechá vydírat. „Nenechám se zastrašovat a vydírat. A také nebudu o post handlovat,“ vyjádřil se Havlíček ke snaze o jeho odvolání.

Za co se podle něho vládní poslanci snaží jej odvolat? Prý za zneužívání přednostního práva. Ale s tím Havlíček nesouhlasí. „Vím, že jsem tvrdý a nesmířlivý, ale nezneužívám přednostního práva,“ řekl nekompromisně Havlíček. „Obhájím si své chování jako místopředseda,“ je si jistý.

Podle něho za tím mohou být i ambice pro příští volby do Poslanecké sněmovny. „Vládní strany a předsedkyně Pekarová Adamová po mně jdou, protože vedu ANO v Praze, a to se jim nelíbí,“ řekl Havlíček.

Ale zároveň ukázal, že drží zavedenou kulturu sněmovny. „Nepodepsal jsem výzvu k uspořádání mimořádné schůze na odvolání Markéty Pekarové Adamové, vycházím ze zvyklostí Poslanecké sněmovny, které říkají, že se vzájemně nevyoutováme,“ dodal Havlíček. Pekarová Adamová se pod arch vyzývající k odvolání Karla Havlíčka z vedení sněmovny podepsala, řekl v Otázkách Václava Moravce minulý týden.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z celé odvolávací přestřelky není šťastný, přesto podepsal arch proti Havlíčkovi. „Jsem mezi podepsanými, ale celé je to zbytečné. Jak odvolání MPA, tak Havlíčka. My tu řešíme věci, které lidi nezajímají,“ řekl ve vysílání Vlček.

Nejen vláda, ale celá sněmovna by měla mít priority jinde. „Musíme schválit zákon o OZE, to vzájemné odvolávání je zbytečné, energetický zákon zlevní lidem energie a na to lidé čekají, to je naše práce,“ poznamenal ministr.

Proč se tedy pod arch za odvolání Havlíčka Vlček podepsal? „Můj podpis je pod tím jen proto, aby bylo dosaženo jisté jednoty vládní koalice,“ řekl Vlček.

„Lidé ale čekají práci, ne hádky. Je zbytečné abychom zablokovali sněmovnu kvůli organizačním záležitostem, to se má řešit na grémiu,“ ukázal Vlček a dal na stůl i číslo. „24 % jednání blokujeme sněmovnu organizačními věcmi.“

U stolu pořadu se tedy přešlo k práci. Téma handlování o funkce vystřídalo handlování o ceny energií v České republice. Ministr Vlček chce za necelý rok do sněmovních voleb prosadit takzvaný lex plyn, jak si jej sám pracovně nazval. Ten by měl dopadnout na solární barony. „Solární tunel 2009-2010 vadí nejen mně, ale i dalším subjektům na politickém poli. Chceme to změnit,“ řekl s důrazem Vlček.

V přijetí ovšem překáží obstrukce opozice. „Hledáme konstruktivní cestu, abychom i přes obstrukční chování opozice energetický zákon přijali a aplikovali,“ dodal s povzdechem Vlček.

Karel Havlíček ovšem razantně odmítl, že by se jednalo o řešení problému let 2009 a 2010. „Nesouhlasím, že je vládní novela systémové řešení solárního tunelu,“ řekl a ukázal na vlastní zásluhy, kdy sám seděl na ministerstvo průmyslu a obchodu. „To my jsme s tím v roce 2021 pohnuli,“ řekl bývalý ministr.

Podle něho vláda v roce 2009 (vláda Mirka Topolánka) selhala, protože vytvořila pro stát a občany velmi nespravedlivý systém, z něhož tyli pouze jedinci napojení na solární byznys. „Solární tunel je důsledek selhání tehdejší vlády. Dnes jsou tam ale noví investoři, kterým by se novelou sáhlo na investice a oni by měli problémy,“ varoval Havlíček před tím, že pokud nynější vláda bude trestat tehdejší solární podnikatele, bude trestat i ty nynější, kteří s tím už nemají nic společného a nečerpají takové výhody. „Ztížili jsme podmínky, ale nemůžeme trestat ty, kteří za to teď nemohou. Ty firmy to nevydýchají, odejdou,“ varoval Karel Havlíček.

Podle ministra Vlčka jsou možné arbitráže, ale ty musí řešit a připravit se na ně ministerstvo financí. „Každá změna může mít rizika. Můžou přijít i arbitráže. My nesmíme prohloubit solární tunel, ale ani podnikatelskou stabilitu,“ míní ministr.

Ale Havlíček má jasno, proč se to celé děje. Kvůli ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. „Ministrovi nevychází rozpočet, proto se to děje,“ poslal vzkaz na ministerstvo Havlíček a ukázal nejednotnost vládní koalice. „Tehdejší ministr Jozef Síkela neodsouhlasil návrh rozpočtu, něco takového jsem ještě nezažil,“ řekl Havlíček a ukázal, co ve věci udělala předchozí vláda Andreje Babiše. „Je tu zákonný nárok, to jsme si minulé volební období odsouhlasili jako vláda i s opozici. A teď to vláda mění. Stanjura z nás dělá banánovou republiku. Koukněte, jak o nás píšou ve Financial Times,“ upozornil Havlíček s tím, že podnikatelské prostředí je pod vládou Petra Fialy nestálé a pro podnikatele rizikové.

Ministr Vlček ovšem agitoval za nižší výdaje státu. „Stát musí hlídat peníze daňových poplatníků. Musí také udržet stabilní podnikatelské prostředí,“ vyjmenoval dva principy právního státu ministr. „Ušetřené peníze půjdou primárně na řešení této situace,“ dodal.

Opoziční strany projednávání zdržují. V pátek proběhla schůze Poslanecké sněmovny, kde měla být novela energetického zákona projednaná. Místo toho dvě hodiny u řečnického pultu strávil Andrej Babiš. K projednání novely nedošlo. „V následujícím týdnu bychom měli dosáhnout dohody o prosazení energetického zákona,“ je si jistý ministr Vlček.

Toho se zhrozil Karel Havlíček. A to proto, jak si vláda Petra Fialy zvykla prosazovat svou vůli. „Oni dělají pevné hlasování, ač premiér sám řekl, že je to znásilnění legislativní cesty,“ povzdechl si Havlíček.

Co je obsahem novely? „Obsahem novely je lepší kontrola vyplacených peněz na solární energetiku. To je přece v pořádku,“ divil se ministr Vlček odporu opozice.

Karel Havlíček se musel popasovat i s otázkou na to, kterým lidem v energetice dala vláda Petra Fialy pohádkově zbohatnout, jak tvrdil Andrej Babiš na schůzi sněmovny. „Nebudu jmenovat konkrétní osoby lidí, kterým ODS nahrála peníze za soláry,“ vzdoroval Havlíček moderátorově tlaku.

Ukázal, co se stalo při energetické krizi před dvěma roky. „Výrobci elektrické energie dokázali zlobbovat vládu, že se nezastropuje cena energií u výrobců. Vláda to udělala, kvůli tomu jsme měli tak drahé energie, což bylo velmi proinflační,“ ukázal Havlíček na stropování cen elektřiny v letech krize.

A řekl, které společnosti z toho tyly. „Tuto zemi ovládá několik společností jako ČEZ, EPH a Seven,“ přičemž ČEZ jako většinově státní z lobby vyloučil. Ale zbylé dvě společnosti? „Měly regulérní zájem, tlačily na vládu. A to je normální byznys, kdybych byl na jejich místě, chovám se stejně. Problém ovšem je, že se jejich požadavky zavedly do legislativy,“ poukázal Havlíček. „My jsme bojovali za to, aby se stropovalo u výrobců,“ doplnil.

Hnutí ANO usiluje o to, aby stát do ukončení uhlí v energetice tento segment podporoval. „Musíme jako stát usilovat o to, aby zde byl dostatek elektřiny. Kdyby se neuváženě odstavilo uhlí, může dojít k tomu, že budeme mít velký problém. Musíme uhlí udržet do roku 2030,“ myslí si Havlíček a klade otázku, kdo by pak nesl zodpovědnost, kdyby česká energetika klekla. „Kdo se podepíše pod to, že zde nebude blackout? Musíme hledat lepší cestu,“ kritizoval vládní novelu energetického zákona Havlíček.

Následně čelil názoru, že hnutí ANO podléhá uhelné lobby. „My nepodléháme uhelné lobby, usilujeme o energetickou stabilitu,“ odmítl nařčení Havlíček pevně.

Ministr Vlček zásadně nesouhlasí s tím, že by zde byla energetická nestabilita. „Po této vládě musí zbýt kroky, které udrží na elektrické síti stabilitu a předvídatelnost,“ řekl ministr. Jak toho chce dosáhnout? „Výrazné investice do plynu, to po nás zbyde, investice do obnovitelných zdrojů, pokud chceme naplnit ambici odstavení uhlí, tak se česká energetika neobejde bez dalších zdrojů,“ myslí si Vlček.

A zároveň ukázal, kde je podle něho cesta ke stabilitě. „Mojí ambicí je přijít s legislativou, obsahem bude zrychlený proces schválení nových paroplynových elektráren,“ řekl ministr s tím, že si projekt pojmenoval pracovně jako „lex plyn“. „Slibuju, že k jednacímu stolu pozvu i opozici, protože potřebujeme najít shodu napříč,“ slíbil Vlček.

Čas vlády Petra Fialy se krátí. Jednat bude do června 2025, pak budou následovat poslanecké prázdniny a po nich volby. Kdy tedy začne projednávání? „V lednu to chci dát do sněmovny,“ řekl optimisticky Vlček.

Karel Havlíček slíbil součinnost hnutí ANO. „Rádi urychlení povolovacího procesu u paroplynových elektráren podpoříme,“ slíbil Havlíček, ale opět se vrátil k uhlí. „Ovšem to uhlí musíme udržet, musíme to vidět v kontextu, aby nedošlo k blackoutu,“ obává se Havlíček kolapsu celé distribuční sítě v České republice.

Moderátor následně citoval data Eurostatu, který zkonstatoval, že Česká republika má čtvrtou nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. To ovšem hned vzápětí ministr popřel.

„Ono to tak není, my jsme pod průměrem Evropské unie,“ řekl ministr důrazně.

A začal jmenovat důvody, proč je u nás tak draho. „Naše energetika byla zastaralá, nemáme výhody pobřežních států,“ ukázal na nešvary české energetiky a popsal, co s tím vláda dělá. „Děláme kroky, které nás dovedou ke stabilní a levné elektřině,“ slíbil Vlček.

Karel Havlíček se nad Vlčkovými slovy nevěřícně usmíval. „Přes kupní sílu jsme byli jednoznačně nejdražší v Evropě,“ upřesnil data Eurostatu. A ukázal, kdo je v tomto případě žába na prameni. „Roste nám regulovaná část ceny energií, to je část, za kterou odpovídá vláda,“ vypálil Havlíček neřízenou střelu.

S ministrem Vlčkem ovšem na stejné vlně nepluli. „Cena energie pro příští rok klesá. I pro ty, kteří mají zafixováno, samy společnosti dávají nabídky lepších cen,“ tvrdil ministr Vlček. Vzdoroval pak námitce, že energetické společnosti skutečně neobvolávají své zákazníky se zafixovanou cenou a nepřemlouvají je, aby platili méně. „Pokud nebude zákazník sám aktivní, tak ty ceny neklesnou,“ zhodnotil ministr.

Bývalý ministr Havlíček významně nesouhlasil. „Nějaká babička nepřemýšlí tak, že má začít vyjednávat se společnostmi cenu elektřiny,“ vysmál se Vlčkovu pohledu na věc Havlíček.

„Role státu je i edukovat lidi, aby se sami starali,“ poznamenal na to Vlček.

A vrátil se k tomu, co má dělat stát, aby se energie zlevnily. „Uvítal bych, kdyby se více a stabilně investovalo do přenosové sítě, to bude mít za následek další zlevnění,“ myslí si ministr.

I tady má Karel Havlíček své pochybnosti. „Rostou náklady na udržení sítě, protože ji výrazně zatěžují nestabilní obnovitelné zdroje, a to se musí zafinancovat,“ ukázal na jeden z důvodů zdražování Havlíček. „Soláry jsou sice ekologické, ale drahé a nestabilní, a to se musí propsat do oné regulované ceny energie, protože se musí upevňovat distribuční síť,“ vysvětlil opoziční politik a dal k dobru jednu svou předpověď vývoje cen energií. „Očekávám, že v příštím roce skokově naroste regulovaná cena elektřiny.“

Došlo i na téma zastavení dodávek ropy ropovodem Družba, ke kterému došlo 4. prosince. Poté ropa začala zase téct. „Nemáme informace, proč ropovodem Družba netekla ropa. Souhlasím s tím, že to byl z Ruska vzkaz,“ projevil se ministr.

A popsal, jak proti takovému vydírání ze strany Ruska čelit. „V příštím roce dokončíme modernizaci ropovodu TAL+, v tu chvíli budeme na Rusku zcela nezávislí,“ myslí si Vlček.

Ubezpečil veřejnost, že ropná krize v České republice nehrozí. „Naše ropná infrastruktura je natolik robustní, že krize nehrozí.“

Karel Havlíček vyjádřil svůj skepticismus stran naprosté nezávislosti na ruských fosilních zdrojích. U ropy samotné to podle něho jde z velké části kontrolovat, ale u ropných produktů nikoliv. Tam hrají významnou roli překupníci. To samé je u plynu. „Ruský plyn k nám jde i ze západu. Francie zvedla 4x odběr ruského zkapalněného plynu. A protože ho má teď přebytek, přeposílá ho k nám,“ dovodil Havlíček to, že tak stále spotřebováváme ruský plyn.

Vlček z role překupníků radost nemá. „Jsme nezávislí, to je holý fakt. To, že v tom figurují překupníci, to je pravda. Radost z toho nemám. Infrastrukturně jsme ale nezávislí,“ řekl.



