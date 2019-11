Ohromující předzvěst listopadového dění v ulicích: Milion lidí na Letné, pak půjdou na Pražský hrad. Možná převrat!

"Hodně lidí tady poukazovalo na to, že je Babiš podezřelý z podvodu, což je světová rarita. Hloupost. Podívejte se na Netanjahua v Izraeli. Navíc Babiš je sice cinklý, ale podle státních orgánů dnes vlastně čistý," přemítá komunistický ředitel tehdejšího Ústavu mezinárodních vztahů Jaromír Sedlák, za nímž přijede zanedlouho natáčet i Česká televize. V současnosti žije v domově důchodců v Praze, kde ho ParlamentníListy.cz navštívily. Mluvily s ním v modrém salonku.

Milionová Letná

Babiš je sice počmáraný, ale v zemi už se chystá jeho sesazení a vlastně nový režim, či spíše nový státní systém. To si alespoň myslí Sedlák. Předpovídá, že rozhodující bude demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na Letné, která je avizována na 16. listopadu, tedy na předvečer výročí Sametové revoluce. Prý to bude zásadní akce pro budoucnost České republiky.



"Na předchozí demonstraci byl vnuk z USA a přišel velmi nadšený. Předpokládám, že na tu nadcházející by mohlo dorazit milion lidí, kteří pak půjdou na Pražský hrad a nikdo se neodváží do nich střílet. Může z toho být politický převrat. Samozřejmě, že odpůrci budou organizovat protiakce, ale nebudou tak silní," říká poradce premiérů a dodává: "Předchozí a i ten současný režim jsou pro lidi, kteří chodí k volbám málo, už nepřijatelné. Myslím si, že si přejí systém, který by kombinoval výhody kapitalismu a sociálního státu. Jak to bylo třeba ve Slušovicích. A pozor! Jestli si stále myslíte, že jsme žili v komunismu či socialismu, tak jste na omylu. Žili jsme většinou v polostalinistickém modelu v přechodu k sociálnímu státu, který však nebyl schopen dostatečně rozvíjet prvky tržní ekonomiky." Na chodbě dělá nějaká paní hu, hu, hu, až ji ošetřovatelka okřikne: "Nehučte pořád na mě!"

Švédská šestnáctka

Kromě nekontrolované migrace jsou nejpalčivějšími problémy současnosti, jak říká Sedlák, růst populace a klimetické změny. Proto adoruje šestnáctiletou švédskou klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou, která promluvila v Evropském parlamentu, ve Sněmovně reprezentantů USA i na půdě OSN. "Je pravda, že má za sebou neviditelné osoby, co ji využívají, ale jde o boj za správnou věc. S klimatem něco dělat musíme, jinak to nejde. Podle mě, ač dnes vysmívána, bude Greta za takových padesát let vnímána jako Ježíš Kristus a oslavována jako svatá. Dejte na má slova. Bude se na ni v dobrém vzpomínat."





Podle Sedláka dnes lidé o nic neusilují, jakoby ztratili smysl života. Zajímají se hlavně o to, co bude ke snídani, obědu a večeři. V domově důchodců má kolem sebe prý nespočet takových případů. "Lidé mají, co se týče planety Země, trojí přístup. První nechtějí nic slyšet, druzí naslouchají a propadají hysterii a třetí se duševně připravují na zánik světa. Nic netrvá věčně a proč z toho mít hrůzu. Jsem ve třetí skupině. Například ohledně ubývání biodiverzity se nejvíce zajímáme o veliká zvířata, savce. Ale zkuste se podívat na druhy hmyzu. Tam to v podstatě připomíná apokalypsu. Můj kolega z Kolumbijské univerzity a nositel nobelovky za ekonomii Joseph Stiglitz napsal, že během sto let lidstvo končí. Jsem přesvědčen o tom samém." Při debatě do salonku opakovaně vjíždí paní na vozíčku. Vždy si nasype do pusy část cukřenky a odjede.

Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Přemítání o vůdcích

Ohledně Anglie nevěřícně kroutí hlavou: "Celé léta jsem studentům přednášel, že finanční oligarchie je rozhodující silou světa a přitom se teď v Londýně děje něco úplně jiného. Brexit bude pro Anglii znamenat dost velkou finanční zátěž, 'Londýnská City' neměla dostatek síly přinutit Brity zůstat v EU a libra ve srovnání s dolarem klesá. To mi bere dech. Vždyť i královna na svých pozemcích dostávala podporu z EU, takže bych Babiše tak příkře nesoudil. Podle mě má nyní všechny trumfy v ruce premiér Boris Johnson. Doufám v měkký brexit a domluvu s EU." Ostatně zanedlouho by, jak řekl Jaromír Sedlák, za ním měla dorazit režisérka Andrea Sedláčková a ptát se jej na rok 1989 a jeho roli v dění kolem Sametové revoluce. Měla by to vysílat Česká televize (ČT). Sedláka si v domově důchodců považují. Je tam "very important person" (VIP) svého druhu.

