Okamura bije na poplach: Agresivní muslimský migrant v Praze volal Allah Akbar. Hamáček lže, že nejsou mezi námi!

Strážníci zadrželi cizince ze Sýrie podezřelého z vloupání do vozidla, ze kterého si udělal ubytovací zařízení. „Cizinec u sebe neměl žádné doklady, protože je údajně ztratil na letišti. Strážníkům řekl, že vozidlo sice není jeho, ale vlezl do něj, protože mu byla zima a chtěl se v něm vyspat. Vozidlo mělo poničený práh, rozbité přední okno a rozházený obsah vnitřních úložných prostor. Strážníci škodu na vozidle odhadli na 10 tisíc korun,“ uvádí se ve zprávě na webu tydenikpolicie.cz.

„Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu ho hlídka omezila na osobní svobodě a přivolala kolegy z republikové policie. Při čekání na jejich příjezd začala s přibývajícími minutami narůstat cizincova nervozita, navíc začal být agresivní. V jednu chvíli dokonce zvolal ‚Allah Akbar‘ a pokusil se o útěk. Strážníkům stačilo několik chvatů, hmatů a jeho zápěstí ‚ozdobili‘ pouty. Ještě před příjezdem policie se na místo dostavil majitel vozu,“ uvádí dál server.

V souvislosti s touto zprávou Okamura opět bije na poplach a připomíná, že podle výroční zprávy německé spolkové policie za rok 2018 se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, vloni to prý bylo 4295, což je nárůst o 6,5 procenta. Samozřejmě se prý jedná pouze o špičku ledovce. A do Česka vloni Německo podle německé policejní statistiky vrátilo 942 nelegálů.

„Snad neběhají mezi námi, pane ministře Hamáčku (ČSSD), tak jako africký migrant, který nedávno brutálně znásilnil šestnáctiletou českou dívku u Lukavce u Terezína,“ dodává naštvaně předseda hnutí SPD, podle jehož slov schengenský systém bohužel znamená, že kromě slušných občanů evropských zemí se mohou přes hranice volně pohybovat i nelegální migranti, zločinci a teroristé, aniž by je kdokoli zkontroloval.

„Potenciální islámští teroristé jsou jen kousek od našich hranic a někteří se na našem území i pohybovali či dokonce možná i stále pohybují. Stavět hráz a povodňové zábrany až při povodni je pozdě,“ varuje s tím, že v Německu a v západní Evropě jsou v muslimské záplavě minimálně po pás. „Brzy to může být po krk a o krk jim půjde. Nesmíme dopustit, aby to, co se děje v západní Evropě, bylo i u nás,“ dodává na závěr a vyzývá ty, kteří chtějí ubránit naši zemi před imigrací a islamizací, aby podpořili hnutí SPD, jež podporuje bezvízový styk a volné cestování občanů vyspělých zemí, ale nikoliv občanů rozvojových či muslimských zemí.

