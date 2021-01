Okamura čutnul Hřiba: „Praha dala 120 tisíc na festival Tvůrčí Afrika, aneb všichni jsme Afričani! Tak to jsou tedy opravdu priority!“

Tomio Okamura na svém facebook zveřejnil záznam z jednání Sněmovny, kde hovořil o výtkách k SPD z řad Pirátů. „Piráti tady mluvili něco o mně. A já jsem zaznamenal, že Piráti, když vstupovali do politiky, tak hovořili o tom, že jsou čistí, že chtějí dělat novou politiku. Takže připomeňme si, co se provalilo,“ pravil Okamura.

Prvním případem, který uvedl, byla bývalá místopředsedkyně Pirátů Ingrid Romancová. Ta řekla, že poslanec Pirátů a současný místopředseda strany Jakub Michálek opakovaně falšoval její podpis na oficiálních dokumentech zasílaných na úřady. Bez jejího vědomí. „Po zvolení jsem zjistila, že si někdo pod mým jménem dopisuje s ministerstvy. S mým falešným podpisem. Michálek se přiznal jako by nic, že to dělá on a že je to prý v politických stranách běžná praxe - jsou to veřejné citáty, všichni si je dohledejte na internetu - a že je to prý v politických stranách běžná praxe, že zastupuje místopředsedu, jedná jeho jménem a ulehčuje agendu,“ napsala tehdy Romancová.

„Já jsem to nechtěl otvírat, ale jestli se někdo otírá o mě, tak si to pojďme říci, a já to samozřejmě zveřejním a vyzývám i všechny ostatní poslance jiných stran, zveřejněte to, stáhněte si to a pojďme říct tedy, když nás Piráti tady osočují, co tedy ta Pirátská strana. A pak můžeme pokračovat, já tady mám těch stran asi deset, bude to jenom na vás,“ pravil Okamura ve Sněmovně.

„Provalily se také vazby pirátských špiček na vedení společnosti JCDecaux, jejichž vrcholný manažer Tomáš Tenzer je souzen za korupci a manipulaci s veřejnými zakázkami na pražském magistrátu. Boj o koryta, umísťování kamarádíčků do dobře placených funkcí. A co to bylo za ty fotografie, co jsme viděli? Jak se partnerka předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka s ním setkávala a zapomněla to uvést do vašeho seznamu těch setkání,“ pokračoval dále Okamura.

„Já si vzpomínám na to vaše heslo: Pusťte nás na ně! Ovšem vaši voliči se mylně domnívali, že tím myslíte pusťte nás na zkorumpované politiky. Nyní vidíme, že jste tím mysleli: Pusťte nás také na koryta!“ dodal Okamura.

To ale nebyla poslední věc, kterou Pirátům vyčetl. „Lidi nemají peníze, deficitní rozpočet a pražské zastupitelstvo pod vedením Pirátů schválilo individuální dotaci v hodnotě přes 5,1 milionu korun neziskové organizaci, která se stará o integraci migrantů s názvem Integrační centrum Praha – ICP,“ připomněl Okamura.

Následně Pirátům vyčinil za zrušenou bezbariérovou linku mezi Černým mostem a Florencí. „Asi vám připadalo, že je jich málo, protože ono se proti tomu ohradilo pár desítek vozíčkářů, ale oni za to nemůžou, že jsou tělesně postižení. Oni potřebují pomoc. Takže vy jim zrušíte linku H1 a zároveň peníze dáváte na tyhle věci,“ dodal Okamura.

