Okamura považuje Romy za občany druhé kategorie, napsala Apolena Rychlíková

Server A2larm si podrobně posvítil na předsedu SPD Tomia Okamuru, přesněji řečeno na to, jak zpochybňuje utrpení lidí v táboře v Letech u Písku za druhé světové války. Za tím, co říká Okamura se pravděpodobně neskrývá nic menšího než přesvědčení, že Romové jsou méněcenní.

„Odpoledne toho dne svolával nás rozhlas, všecko muselo nastoupit. Tam stála šibenice a na ní uvázaná holka. Byla s námi na tom dříví, sbírala borůvky a zabloudila. (…) Když jsme se shromáždili, byla tam přivázaná jako Kristus na kříži, byl jsem od ní na čtyřicet kroků. Bylo tam hrobové ticho, četníci řekli, že tak se stane každému, kdo by se pokusil utéct. Táta a máma křičeli, že ona neutekla, ale nebylo to nic platné. Bylo jí asi šestnáct let, byla celá zmodřinovatělá a zakrvácená, vlasy vyrvané. Jak to doříkali, že to čeká každého, přišel ještě jeden četník s bejčákem a dva trestanci, každý měl kousek gumy a jeden ještě kbelík s vodou a začali ji bít, ona poklesla, potom ji rozvázali a on spadla jako pytel. Když byla na zemi, polili ji vodou, ona se vzpamatovala a pak ji ti dva pochopové vzali za ruce a odtáhli, dali ji do vozu s mřížemi a už ji nikdy nikdo neuviděl.“ Nejenom tuto, ale i řadu dalších vzpomínek na zvěrstva v koncentračním táboře Lety u Písku vypověděl v červenci 1963 Josef Serinek, romský partyzán a odbojář, historikovi Janu Tesařovi.

Z citace je zřejmé, že lidé umístění v táboře skutečně trpěli a zlehčovat jejich utrpení je nepřijatelné. Serinek historikovi také sdělil, že to, co se v táboře dělo, měli na svědomí Češi. Docházelo k šikaně, k bití i k zabíjení Romů. Brutalita českých četníků podle serveru ukazuje na to, jak lhostejný jim byl romský život. K tomuto závěru dospěla Apolena Rychlíková, která text pro server sepsala.

Jenže o tom, že se i někteří Češi chovali za války k Romům takřka jako zvířata, se prý na českých školách neučí. Romský holokaust je zmiňován, ale role Čechů v něm je relativizována. Tomio Okamura utrpení Romů podle serveru také zpochybňuje. Jeho slova ovšem vyznívají o to hůř, když si uvědomíme, že jde o místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bohužel nebyl jediným politikem. Server Aktuálně.cz přinesl v roce 2016 informaci o tom, že utrpení Romů v táboře v Letech zpochybňoval i dnešní premiér Andrej Babiš (ANO).

„V jádru všech výroků namířených nejen proti Letům, ale i proti Romům obecně stojí úvaha, že Romové jsou lidé druhé kategorie. Není to barvou pleti, ale tím, že jsou to v očích většiny lidí nemakačenka a příživníci, na které my, slušní, bílí – a hlavně pracující – denně do úmoru dřeme,“ pokračovala Rychlíková.

A především bychom si měli uvědomit, že promítáním vlastní životní frustrace do Romů či jiné menšiny se naše problémy nevyřeší.

