Okamura ukázal na Vystrčila. Zmatek. Soukup zíral, co vyvedli hejtmani před Babišem

„Ve čtvrtek, kdy se hlasovalo o prodloužení nouzového stavu, jediná SPD řekla, že odmítáme prodlužovat nouzový stav, protože zároveň navrhujeme už od loňského jara, abychom provedli novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, konečně po necelém roce dochází na naše slova, protože to je v podstatě ten pandemický zákon, ale oni do toho ještě prostrčili Piráti, že znovu na základě něho lze vyhlašovat nouzový stav, což my odmítáme...,“ dodal Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A je pravda, že vy jste tu rozsáhlejší novelu zákona o ochraně veřejného zdraví navrhovali od jara a nesouhlasil jste s nouzovým stavem, nekonečným prodlužováním nouzového stavu jste nesouhlasil, což se ukázalo jako konzistentní názor, to je pravda...,“ řekl mu následně Soukup.

„Ano, a ukázal se jako správný, protože dneska vidíte, že náš názor je: zajistěte na základě toho zákona, což už mimochodem dneska ten zákon o ochraně veřejného zdraví umožňuje 90 procent z těch opatření, co vláda dělá, už umožňuje dělat bez vyhlášení nouzového stavu. Bez plošného vyhlášení nouzového stavu. A to my celou dobu říkáme. My navrhujeme funkční alternativu, nikoliv nějaké bezvládí, nějakou anarchii. Protože my chceme, aby se zacílilo na ohrožené a rizikové skupiny, na udržitelnost zdravotního systému, ale bez plošného vyhlašování nouzového stavu,“ dodal Okamura a vrátil se ještě k tomu, co se stalo minulý týden ve čtvrtek. „Opoziční strany kromě SPD, to jsou ti Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, řekly na jednání s premiérem, že jsou připraveny nouzový stav podpořit, a dokonce už byly domluvené na prodloužení nouzového stavu, ale jenom když budou hlasovat všechny opoziční strany,“ řekl Okamura.

Alibismus největšího kalibru, láteřil Okamura

„Ano, ono se řeklo, že nouzový stav nebyl vyhlášen proto, že do toho Okamura hodil vidle. Což tedy bylo oficiální zdůvodnění, proč se nepodpořil nouzový stav,“ podotkl Soukup. Podle Okamury šlo o zdůvodnění demobloku. „Protože to byl alibismus největšího kalibru, kdy oni věděli, že SPD od počátku nechce prodlužovat nouzový stav, protože navrhujeme funkční alternativu, a oni vlastně se báli jednat bez SPD... a to je teda neuvěřitelný,“ poznamenal Okamura.

Psali jsme: Vicepremiér pro PL: Situace stále není dobrá

Soukup následně uvedl, že byl v šoku, když se hejtmani podle něj položili na záda a Andreji Babišovi podepsali „zvací dopis“. „Ne, dělám si legraci, žádost o prodloužení nouzového stavu. A tím teda ta ingerence hejtmanů a ta nová vlna skončila. A moc jsem přesně nepochopil, proč hejtmanéí těch opozičních stran, které nejvíce vystupovaly proti tomu nouzovému stavu ve Sněmovně, nakonec tu žádost podepsali... já se přiznám, že mě napadá jenom ten finanční důvod, který jsem říkal na začátku,“ podotkl Soukup.

„No, je to ten důvod, ten zmatek mezi těmito stranami ODS, STAN a KDU-ČSL... protože ten zmatek ještě dokreslil předseda Senátu Vystrčil, který chce podávat ústavní stížnost proti prodloužení nouzového stavu, a zároveň hejtmani v čele s hejtmanem ODS Kubou z Jihočeského kraje podávají žádost o prodloužení nouzového stavu,“ odvětil Okamura.

Soukup podle svých slov u Kuby pochopil, že se pustil do boje s Petrem Fialou o předsednictví ODS. „Svědčí to o obrovském chaosu a zmatku nejen v ODS, ale i v KDU-ČSL a ve STAN, kdy jejich poslanci hlasují jinak, než hlasují jejich hejtmani, což je neuvěřitelný chaos v těchto stranách. SPD je konzistentní, ale já navážu na to, co jste říkal. SPD už dnes od rána – sbíráme podpisy pod mimořádnou schůzi, kterou bychom vyvolali nové hlasování o zrušení nouzového stavu, protože vláda podle našeho názoru porušuje ústavu, protože nejvyšším suverénem v České republice je podle ústavy Sněmovna. A vláda je podřízená Sněmovně. I hejtmani nemůžou nikdy přehlasovávat Sněmovnu. Logicky. To znamená, že vláda, když jsme ve čtvrtek zrušili nouzový stav, tak nemůže přece najednou vyhlašovat nouzový stav,“ rozlítil se Okamura a dostalo se mu Soukupova souhlasu.

Psali jsme: Ajaj. Babiš naštval Dana Landu a přišlo něco hodně drásavého

Okamura následně podotkl, že je zajímavé, že strany, které ve čtvrtek hlasovaly pro zrušení nouzového stavu, váhají s podpisy pod mimořádnou schůzi, kterou chce SPD svolat. „To je neuvěřitelné!“ poznamenal Okamura. „A co vám na to říkají, že nechtějí podpořit mimořádnou schůzi?“ zeptal se Soukup.

Okamura: Nechceme anarchii

„Ukázalo se, že tyto strany, když dojde na lámání chleba, nejsou schopné se rozhodnout. A za druhé, že hejtmani hlasují jinak než poslanci. Mají v těch stranách chaos, nemají jednotné stanovisko. A já se jenom děsím, pakliže by se tyto strany měly ujmout vlády, no tak tedy je kam vítr, tam plášť,“ podotkl Okamura. Soukup byl podle svých slov poměrně překvapen – zdůraznil, že je kritikem vlády, i to, že nyní nezvládáme epidemii – že opozice ustoupila Andreji Babišovi. „Vy ne! Ale přiznám se, že tenhleten ústupek mě v uvozovkách šokoval. Pokud byli rozhodnuti nepodpořit nouzový stav nějakým způsobem, nějakým způsobem se ujmout řízení té epidemie... a najednou dali bianko šek vládě,“ poznamenal Soukup.

Okamura poté apeloval na to, abychom si uvědomili, že vláda Andreje Babiše (ANO) je menšinovou vládou. „To je vláda, která nemá většinu v Poslanecké sněmovně, tím pádem tady vzniká situace, kdy tímto rozhodnutím proti vůli Poslanecké sněmovny vlastně končí parlamentní demokracie. To je začátek nějaké diktatury menšiny!“ rozčílil se Okamura a Soukup mu přizvukoval.

„Je to opravdu zvláštní, protože Poslanecká sněmovna jako parlamentní suverén, je to Parlament demokratického státu, od kterého se vyjma soudní moci odvíjí prostě moc v celém státě vyjma té krajské. Vyjma samospráv. Tak vláda úplně jednoduše obejde Poslaneckou sněmovnu proti její vůli...,“ uvedl Soukup. A Okamura zdůraznil: „Menšinová vláda!“ „No kdyby byla většinová, tak si to tam prohlasují, to prodloužení nouzového stavu. A úplně jednoduše obejdou Poslaneckou sněmovnu a zdá se, že to nikomu nevadí,“ řekl Soukup. Ale i na to Okamura kontroval: „Kromě SPD!“

„Ano, kromě vás. Já se přiznám, že důvody, pro které odstupovali předsedové vlády, pan Gross nepřiznal nebo nedokázal vysvětlit původ, myslím, milionu korun nebo něco podobného, pan Topolánek odešel kvůli nějakému rozhovoru, kde se nelichotivě vyjádřil o panu Fischerovi – a takové relativně malicherné důvody vedly k pádu vlády. A tady vidíme obejití Poslanecké sněmovny, a dokonce je problém svolat mimořádnou schůzi,“ podotkl Soukup.

Okamura následně zdůraznil, že jeho strana rozhodně nechce anarchii a to, aby tady došlo k nějakému kolapsu státu. „Hledáme alternativu. A ten pandemický zákon, to je vlastně balíček těch tří zákonů, které navrhuje SPD, to znamená – novela o ochraně veřejného zdraví, také aby vojáky bylo možné vysílat na pomoc do zdravotních a sociálních zařízení – a aby taky státní správa...,“ poznamenal Okamura.

„Ale to, co mi vadí, oni do toho pandemického zákona vložili nově možnost vyhlašování nouzového stavu, vložili ji tam Piráti, takže opět je to takový, je to podivný a s tím my nesouhlasíme... tak buď je nouzový stav, nebo není nouzový stav. My s tím nesouhlasíme, protože to lze řešit jinými formami,“ dodal Okamura.

Je to vážné, říká lídr SPD

A co teď bude Sněmovna dělat? „Sněmovna si podle mě musí zjednat pořádek. Není možné počítat s tím, že v parlamentní demokracii je Sněmovna onuce. Když se Sněmovna na něčem usnese, tak to prostě musí být splněno! Upřímně řečeno, vždyť přijímáte zákony! To znamená, lidé potom řeknou: podívejte se, tady usnesení Sněmovny neplní nikdo ani vláda, tak co máme dělat my, to je opravdu jako vážný!“ varoval Soukup.

Okamura jen přitakal, že to vážné je. „A podívejte se, jaká je to blamáž, protože žádnou válku evidentně vláda Sněmovně nevyhlásila, protože my když jsme dneska začali sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi, abychom tedy prověřili to hlasování o tom nouzovém stavu, aby se o tom hlasovalo znova, tak vlastně ostatní strany takzvaného demobloku váhají s podpisem, nechtějí se přidat, prý si to budou ještě rozmýšlet! Tak ten alibismus je úplně neuvěřitelný,“ odvětil Okamura.

