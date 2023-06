Okamura v Mladé Boleslavi: Smlouva s USA? Co vláda neřekla. A číslo, kolik šlo na Ukrajinu

Lidé proti vládě. Tak zní název demonstrace, na níž se sešly stovky lidí v Mladé Boleslavi. Organizovalo ji hnutí SPD Tomia Okamury, který na ní také vystoupil. „Den po dni, týden po týdnu se dozvídáme o jednom selhání Fialovy vlády za druhým,“ poznamenal Okamura. Hovořil také o tom, že jeho hnutí chce mír. „Vláda si vzala vás všechny jako rukojmí, posílají přes 50 miliard Ukrajincům. My říkáme: pomožme skutečným válečným uprchlíkům, pomožme jim ale tak, aby naši lidé nepropadali do chudoby,“ rozhorlil se.

„Jsme dnes napumpovaní, že nás čeká zítra velká schůze, která se potáhne minimálně 24 hodin, možná déle. Bude těžká. Budeme se snažit přesvědčit tu pětikoaliční vládu, aby nedávala peníze někam jinam, do války, na Ukrajinu, ale dala je někam jinam, důchodcům, kteří si je odpracovali,“ sdělil úvodem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

„Jsme rádi, že jste si přišli poslechnout, co v České televizi neuvidíte. Za SPD vám říkám, že tato politická vláda, pětikoalice, zklamala. Ať se podíváte do jakéhokolliv oboru, tak ten se hroutí. Ať je to zemědělství, finance a další. Budeme připravovat skupinu odborníků, kteří by měli vyvést tuto zemi z krize, do které nás uvrhla tato vláda a možná i vlády předtím, které tu konjunkturu projídaly, propíjely,“ dodal Fiala a upozornil na deficit, který podle něj udělala současná vláda. „Není to vláda rozpočtové odpovědnosti,“ dodal.

Akce se zúčastnili mimo jiné poslanci Radek Rozvoral či Jaroslav Foldyna, ale také europoslanec za SPD Ivan David, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a samozřejmě také předseda SPD Tomio Okamura. Setkání započalo zpěvem české státní hymny.

„Díky všem, že jste tady a našli jste si čas demonstrovat a projevit svůj názor. Dnes to není samozřejmost. Lidé se bojí říct svůj názor, bojí se často o zaměstnání. Jsem rád, že jste tady a že tady můžu být s vámi. Den po dni, týden po týdnu se dozvídáme o jednom selhání Fialovy vlády za druhým,“ poznamenal Okamura.

„Vláda chce okrást zdravotnictví o čtrnáct miliard korun, a to už po tom loňsku, kdy o jiných čtrnáct miliard korun snížila platby zdravotním pojišťovnám. A všichni vidíte, jaký je nával, když se chcete objednat ke specialistům. A kam to směřuje? Vláda chce okrást zdravotní systém o desítky miliard a směřuje to k tomu, aby potom mohla Fialova vláda říct, že nejsou peníze na zdravotnictví a že si musíte připlácet. Budeme bojovat proti tomu, abyste museli platit za zdravotnictví,“ rozhorlil se Okamura. „Paní Pekarová i pan Kalousek na zubaře čekat nemusejí, ti si to se svými platy mohou zaplatit sami,“ pokračoval mimo jiné Okamura a opakoval, že vše směřuje k situaci, že lidé si budou muset za zdravotnictví připlácet.

Zvyšování daní, ale i pomoc Ukrajincům

„Z předvolebních diskusí, kde jsem vystupoval s dalšími... Tak tam nepadlo ani slovo o zvyšování daní. Otevřeně lhali. Ani slovo nepadlo o tom, že budou zvyšovat věk odchodu do důchodu. Zítřejší schůzi budeme obstruovat, protože navrhují nekonečné navyšování věku odchodu do důchodu. To je prostě pro nás absolutně nepřijatelné. Stejně tak neříkali, že chtějí masovou migraci. Včera přitom řekli, že chtějí vzít další zahraniční migranty,“ popisoval Okamura a dodal, že s tím SPD zásadně nesouhlasí.

„Fialova pětikoalice nic nemluvila o tom, že bude prosazovat smlouvu o možné přítomnosti amerických vojáků v České republice. Vláda si to odsouhlasila za zdmi Strakovy akademie. Vůbec k tomu neproběhla žádná diskuse. SPD bude samozřejmě proti. Nechceme tady žádné cizí vojáky, ani z východu, ani ze západu. Fialova vláda neříkala ani nic o tom, že bude podporovat jednu z válčících stran, zemi, která není v NATO,“ zdůraznil Okamura, že jeho hnutí chce mír a plně podporuje maďarského premiéra Viktora Orbána.

„Vláda si vzala vás všechny jako rukojmí, posílají přes padesát miliard Ukrajincům. My říkáme: pomožme skutečným válečným uprchlíkům, pomožme jim ale tak, aby naši lidé nepropadali do chudoby. Pro nás je český občan na prvním místě. Za tím si stojíme,“ zdůraznil Okamura.

„Říkám: dost této vlády. Kvůli Fialově vládě, kvůli konsolidačnímu balíčku přijdou rodiny s dětmi o více než čtyřicet tisíc korun ročně. Přijdou o ně mladé rodiny s dětmi: to je opravdu rána na solar. Budou zdražovat vodné, stočné. To je bezcitná, arogantní vláda,“ podotkl Okamura. „SPD je proti zvyšování daní českým občanům a českým firmám,“ řekl také Okamura a zdůraznil, že SPD je vlasteneckou stranou.

„Druhá opoziční strana ANO, konkrétně Věra Jourová, zcela otevřeně prosazuje cenzuru. A rozjeli boj proti právu na svobodný projev. Prosazují cenzuru, prosazují perzekuci Maďarska za to, že prosazuje své vlastní zájmy,“ řekl Okamura a kritizoval také obrannou dohodu s americkou stranou. „Ne cizím základnám a vojákům na našem území. Budeme samozřejmě hlasovat proti schválení této smlouvy. Pozvat si na vlastní občany cizí vojska je vlastizrada,“ řekl Okamura a horoval za prosazení zákona o referendu, aby mohlo dojít k odvolání politiků.

