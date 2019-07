Okamura zničí ČT! A BIS! A Ministerstvo vnitra! ČSSD vydala naléhavý materiál o vládě s Babišem

Sociální demokraté se rozhodli voličům popsat, proč stále sedí ve vládě Andreje Babiše (ANO). Věděli prý, že to nebude snadné a že si jejich koaliční partner přisvojí nejeden úspěch, který nebude jeho, ale tak to prý v politice chodí. Sociálním demokratům to prý stojí za to, protože dokázali politiku vlády posunout o notný kus doleva. Zasadili se o růst mezd státních zaměstnanců, růst minimální mzdy, růst důchodů, růst rodičovské a tak podobně.

A pak je tu ještě jeden důvod, proč ČSSD zůstává v koalici s Andrejem Babiše. Onen důvod se jmenuje Tomio Okamura (SPD).

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

„Většinu svého levicového programu prosazujeme, ale účast ve vládě má ještě hlubší smysl. Od rozdělané práce se neutíká. A ať je dohoda s ANO občas složitá, dodržují psanou koaliční smlouvu. Navíc, celá sociální demokracie má naložený pořádný kus odpovědnosti. Pokud bychom vládu opustili, co se stane? Extremistická SPD se už těší, až bude mluvit do obsazování postů v televizní radě, až si vydupou změny ve vedení tajných služeb nebo dokonce získají vliv na Ministerstvu vnitra, které je vede jako jedny z největších šiřitelů nenávisti a lží. Tohle opravdu nechceme! Je jednodušší se vypařit než schytat pár ran, ale tady jde o víc než jen o místo ve vládě. Nezapomínáme. SPD je strana, která inspirovala prvního českého teroristu – Jaromíra Baldu, který se pokusil vykolejit dva vlaky. Taková strana nesmí posílit svůj vliv na stát a jeho instituce! Zkrátka SPD budeme stát v cestě, co to jen půjde,“ napsali sociální demokraté.

Pravicové strany sice sociální demokraty za jejich postoj kritizují, ale už nedodávají to, jak by mohly být pošlapány demokratické hodnoty tohoto státu, kdyby Babišovu vládu podepřel Okamura se svými kolegy.

I trpělivost sociálních demokratů však má své meze. Šéf strany Jan Hamáček jasně řekl, že ČSSD musí mít právo určovat si, kdo bude ideály sociální demokracie prosazovat ve vládě. Hamáček trval na tom, že místo Antonína Staňka musí být příštím ministrem kultury Michal Šmarda a nikdo jiný. Pokud to Andrej Babiš nedokáže prosadit u prezudenta Zemana, podle Hamáčka nebude mít smysl, aby ČSSD zůstávala ve vládě.

„Sociální demokracie jasně řekla, kdo má být ministr kultury. Já věřím, že to dopadne dobře,“ řekl. Jeho slova přinesla ČTK.

