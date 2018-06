Okamurova SPD dostala pokutu sto tisíc od úřadu, který kritizoval už Zemana

20. 6. 2018 13:41

Hnutí SPD Tomia Okamury dostalo od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pokutu 100.000 korun za čtyři přestupky související s volebními kampaněmi před loňskými volbami do Sněmovny a s letošními doplňovacími volbami do Senátu v Trutnově. Vyplývá to z informací serveru Seznam Zprávy a z tiskové zprávy úřadu. Zprávu převzala ČTK.