Omikron se valí. Prymula ukázal naději, ale i hrozbu

„Pokud by tady nebyla varianta omikron, tak určitě ano. Protože vidíme, že ten pokles je setrvalý už řadu týdnů a dostali jsme se na nepoměrně nižší hladiny, než tomu bylo před zhruba třemi týdny. Na druhou stranu to, co nás musí trochu varovat, je současný nástup omikronu po celém světě, kdy dochází vlastně ke změně trajektorie těch křivek, k prudkým nárůstům a vidíme to třeba na Velké Británii, Spojených státech, Holandsku a dalších zemích. To znamená, to, že teď máme klesající čísla, je jedna věc, ale dá se očekávat, že dojde v brzké době k nárůstu právě kvůli omikronu,“ řekl k současnému vývoji epidemie Prymula. Odpovídal tak právě i na otázku, zda můžeme mluvit o tom, že pandemie ustupuje. Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 31% Ne 64% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 46982 lidí

Další otázka pak směřovala právě k mutaci omikron. „Ty informace vycházejí ze zdrojů, které jsou samozřejmě zahraniční. My tady osobní zkušenost máme zatím velmi limitovanou, ale z těch čísel, která přicházejí z celého světa, tak vidíme, že varianta se skutečně chová mírněji, to znamená, že způsobuje mírnější klinický průběh onemocnění. Z Jižní Afriky přišla čísla o asi 80 procent nižším průběhu, z Anglie se to posunuje z nějakých 40 procent někam mezi 50–70 procent. To znamená, že čísla v tomto smyslu jsou mírně optimistická, na druhou stranu ten omikron se šíří velmi rychle a v kombinaci té obrovské rychlosti a schopnosti postihnout dominantní část populace, samozřejmě může ohrozit i kapacitu nemocnic,“ domnívá se Prymula.

„Během těch následujících dnů nejsme schopni představit nějaká dramatická opatření. Ukazuje se, že třetí dávka má poměrně slušnou účinnost, u dvoudávkových schémat nebo po prodělaném onemocnění to už tak úplně veselé není. Tam se ta účinnost projevuje pouze na 20 procentech. To znamená, že s výjimkou nějakých dramatických izolačních opatření, která by stejně toto zpozdila pouze a neeliminovala nějaká plošná opatření, která by zastavila omikron,“ dodal.

Současná protiepidemická opatření pak nevnímá jako dostačující pro to, aby zastavila omikron. „Podíváme-li se do různých evropských zemí, tak ta opatření jsou tam podstatně přísnější, ale i v tomto případě si myslím, že omikron tou populací prostě projde a budeme samozřejmě věřit tomu, že ten průběh bude mít takový, jak některá data svědčí,“ sdělil Prymula. To, že se objeví další mutace, rizikem podle Prymuly je.

„Čím intenzivnější bude množení viru po celém světě, tím je samozřejmě větší riziko, že vznikne nějaká mutace, která by mohla mít charakter závažnější, omikron určitě není variantou, která by ohrozila celý svět, ale pokud bychom si představili, že varianta, která by měla rychlost šíření omikronu a zároveň by měla těžký průběh, tak ta by samozřejmě byla ohrožující,“ dodal Prymula.

