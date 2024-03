On žertuje. Stejně jako diktátoři! Kritika Trumpa začíná být vyšinutá

reklama

„Existuje jeden zvuk, který mi utkvěl v paměti víc než kterýkoli z mnoha jiných. Je to smích,“ zmínil, že jestli Trump v něčem obzvláště vyniká, je to ve svém umu pobavit publikum. „V posledních několika měsících mi to na jeho akcích, které jsem navštívil – v Iowě, New Hampshire a Jižní Karolíně – připadalo obzvlášť nápadné. Jeho destabilizující rétorika ještě více potemněla. O to víc mě rozesmál,“ shrnul své pocity Krus.



Humor se však na rozdíl od přítomných nesetkává s pochopením u Trumpových kritiků. „Jeho kritici společně s odborníky na rétoriku a nacionalistická a populistická hnutí a vůdce říkají, že mu to pomáhá dělat ze svých oponentů nejen nepřátele, ale terče vtipů. Říkají, že mu to pomáhá přetvářet jeho vlastní závazky jako úsměvné záležitosti a znecitlivuje jeho příznivce vůči jeho nejskandálnějším výrokům a návrhům – podkopávání institucí, opouštění spojenců, masové deportace a všelicos včetně otevřeného pozvání k ruské invazi a tak dále. Říká se, že veselí maskuje hrozbu,“ vyjevil Krus, co si o Trumpově humoru myslí kritici. Oním „otevřeným pozváním k ruské invazi“ pak měla být Trumpova výhrůžka směrem ke státům NATO, které čerpají výhody ze členství, ale neplní své závazky.

To, že Trump vtipkuje o svých oponentech, jej prý staví po bok autokratů. Autorka knihy „Demagog prezidentem: Geniální rétorika Donalda Trumpa“ Jennifer Merciecaová se zhrozila, že Trump „podkopává důvěryhodnost“ svých oponentů a „potvrzuje polarizaci my versus oni“, přičemž to vše činí „pod rouškou pouhého vtipkování“. „Takto fungují autokraté,“ mínila.



A Krus jmenoval, že i Joseph Goebbels prohlašoval, že „konina nezbytná“ či mu měla Ruth Ben-Ghiatová, autorka knihy Strongmen, s odkazem na Benita Mussoliniho říci, že i on „měl stejně zvrácený smysl pro humor“ jako Trump. Maya Vinokourová, odbornice na stalinismus, pak měla autorovi článku na Politiku vysvětlit, že humor je „rys demagogie“. Trump prý sice není Hitler, Stalin ani Mussolini, „ale odborníci říkají, že mají společný rétorický styl“.



Člen výkonného výboru organizace Far Right Analysis Network Alexander Reid Ross se připojil s tím, že Trumpovo vtipkování má být „způsob, jak převrátit morálku“. „Je to věc, která mu dává povolení přejít do útoku skutečně nepřátelským způsobem, a přitom si zachovat tvář jen jako jakýsi starý satirik nebo tak něco,“ zmínil.

Vadí mu i to, že se Trump dokáže zasmát nad svými soudními spory s tím, že před publikem glosoval, že byl „obviněn vícekrát než Alphonse Capone“. Nepláče a neříká: ‚Panebože, obvinili mě víckrát než Al Caponeho! Věřili byste tomu, že mě obvinili víckrát než Al Caponeho?‘ zaznělo.



„Zvláště poučná je Caponeho hláška. Tím, že se Trump přirovnává k notoricky známému vražednému mafiánovi, že upozorňuje na skutečný objem kriminality, z níž je obviněn, ale dělá to v kontextu vtipů, snižuje bezprecedentní závažnost obvinění, která jsou proti němu vznesena – že se pokusil zvrátit volby, podnítil smrtící povstání a zatajil dokumenty národní bezpečnosti – a zároveň přesvědčuje své stoupence, že to, co je zjevně tak vážné, nemůže být vůbec vážné,“ padlo dále v článku.



A irský kritik Fintan O’Toole dodal, že u Trumpovy rétoriky není „žádná hranice mezi zábavou a násilím“. „Tato komicko-autoritářská politika má oproti staršímu diktátorskému stylu některé výhody. Umožňuje, aby se ohrožení demokracie jevilo přinejhorším jako nevkusný žert,“ pustil se do amerického exprezidenta za to, že vtipkuje.

