Ona pracuje jako ošetřovatelka, on jako řidič. V Londýně se dvěma dětmi bydlí ve stanu. A zdaleka nejsou sami

Stanice ITV News ve své reportáži mapuje osud pracujících Britů, kteří sice mají relativně dobře placenou práci, ale přesto jsou nuceni žít ve stanech, protože si nemohou dovolit platit předražené bydlení.

„Žádali jsme stát o pomoc, ale řekli nám, že nám nijak pomoci nemohou. Tak jaký má smysl vlastně pracovat?“ prohlásil Ian, otec dvou dětí, pracující jako řidič nákladního auta.

„Nepomáhají nám, i když máme děti, jakoby očekávali, že i ony jednou budou v takové situaci. Nemůžeme s tím nic udělat,“ uvedla jeho manžela Theresa, profesí ošetřovatelka.

Podle moderátora ITV News se obecně vědělo, že má Británie problémy s rostoucím počtem bezdomovců, ale všichni si mysleli, že jsou to lidé, kteří nepracují a pobírají dávky. Nyní se ale problém bezdomovectví očividně týká i pracujících rodin.

„Je to naprostý kolaps trhu s bydlením, ve většině částí země dneska máme pracující bezdomovce. Lidé, kteří mají práci, mají trvalý příjem, dělají všechno správně. Zajímalo by mě, co by jim vláda řekla. Ať si seženou práci? Vždyť oni ji mají, Theresa je pečovatelka, Ian je řidič náklaďáku a nemohou najít bydlení,“ uvedl rozhořčeně reportér Daniel Hewitt.

Situace je podle něho dána kombinací několika faktorů, včetně nedostatečné výstavby a ekonomické krize. „To, co vidíme, je strašlivá kombinace mnoha let nedostatečné výstavby, která se střetává s aktuálním růstem cen bydlení, pronajímatelé z trhu odcházejí, protože nechtějí platit obrovské hypoteční úvěry. Lidé z chudší pracující třídy nyní na úřadech slyší, že pro ně není k dispozici žádné bydlení,“ vysvětloval Hewitt.

Problém je také v požadavcích pronajímatelů, kteří chtějí až šestiměsíční zálohu. „Tito lidé by si v některých případech díky svým příjmům mohli dovolit platit nájem, ale nemají na šestiměsíční zálohu předem. Takže dnes po celé Británii najdete levné hotely, kde žije velké množství pracujících rodin, které tam zůstávají, protože nemají na požadovanou půlroční zálohu,“ dodal reportér, který situaci mapoval.

